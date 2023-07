L'oroscopo dell'8 e 9 luglio è pronto a dare informazioni su coloro che sono ancora alla ricerca dell'anima gemella e che appartengono ai dodici segni dello zodiaco. La Bilancia potrebbe divertirsi molto, mentre il Capricorno non dovrà accontentarsi. Andiamo ora a scoprire le previsioni zodiacali della giornata relativamente ai dodici segni.

La giornata astrologica dell'8 e 9 luglio peri single: i primi sei segni

Ariete: se siete single potreste non avere un riscontro veloce rispetto alle vostre aspettative e questo non vi farà stare tranquilli e rilassati.

Non abbiate troppa fretta e godetevi la vita.

Toro: ci potrebbero essere nuovi incontri che potrebbero risultare molto interessanti, non fermatevi alle apparenze e ricordate che l'abito non fa il monaco. Valutate attentamente le persone prima di giudicare.

Gemelli: novità interessanti per coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella, una vostra vecchia fiamma potrebbe riproporsi e la notizia non vi dispiacerà affatto. Attenzione a non commettere gli errori del passato.

Cancro: se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella non abbiate fretta di ottenere risultati importanti, potrebbe essere solamente deleterio e rischierete di non non raggiungere il vostro obiettivo.

Leone: una persona che vorrebbe entrare nella vostra vista sta diventando piuttosto invasiva, cercate di farle capire che l'interesse non è reciproco.

Avrete delle opportunità migliori in futuro.

Vergine: le sensazioni sono molto positive e un incontro potrebbe consolidarle, potreste trascorrere una bella serata in compagnia di una persona molto piacevole. Non pensate però che tutto sarà tanto semplice.

Le previsioni zodiacali dell'8 e 9 luglio per i cuori solitari: la seconda sestina

Bilancia: potreste trascorrere un weekend particolarmente positivo, fatto di sano divertimento e spensieratezza. Per il momento non pensate al rapporto di coppia ma solamente a voi stessi.

Scorpione: una bella vacanza potrebbe essere importante per il vostro relax fisico e mentale, non è detto poi che non potrete fare anche delle conoscenze stimolanti.

Mettetevi in gioco.

Sagittario: qualche novità potrebbe scombussolare il vostro cuore solitario, cercate di essere pronti e cogliete al volo l'occasione. Ciò non significa che non dovrete fare delle attente valutazioni.

Capricorno: se state vivendo una frequentazione cercate di portarla avanti nel migliore dei modi, ma non accontentatevi. Siate fiduciosi ma allo stesso tempo non peccate di superficialità.

Acquario: potreste essere alquanto indecisi e decidere di non proseguire in una conoscenza, se non siete convinti del vostro futuro sentimentale non andate avanti. Ci saranno altre occasioni.

Pesci: il vostro weekend potrebbe essere all'insegna della dolcezza e delle coccole, sfruttate al meglio la situazione e lasciatevi andare. Due giornate così non saranno semplici da passare in futuro.