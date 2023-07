Nella giornata di mercoledì 5 luglio 2023, l'Oroscopo per il segno del Bilancia sarà alle stelle, accompagnato dal segno del Leone e dal segno dell'Acquario. Lo Scorpione purtroppo scivolerà all'ultima posizione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì: Leone coraggioso

1° Bilancia: avrete una grinta da vendere nel mondo del lavoro. Sarete dei perfetti punti di riferimento per le persone che hanno ancora bisogno di imparare qualche dritta da voi, secondo l'oroscopo. I guadagni adesso raggiungeranno delle vette davvero eccellenti.

2° Leone: avrete una bellissima dose di coraggio che potrebbe permettervi di fare faville sul piano burocratico: Osare sul lavoro in questo momento potrebbe regalarvi tante soddisfazioni e farvi sentire all'altezza di qualunque progetto, secondo l'oroscopo.

3° Acquario: finalmente uscirete dal cono d'ombra in cui eravate immersi per molto tempo e vivrete qualche esperienza indimenticabile fuori porta. Ora più che mai sentirete l'esigenza di fare shopping e di rinnovare il vostro look con qualche idea decisamente originale, secondo l'oroscopo.

4° Pesci: rimanere sulla cresta dell'onda potrebbe essere davvero molto semplice se avrete queste energie ottimali dalla vostra parte. L'aspetto più romantico e spigliato di voi stessi in questa giornata potrebbe emergere in tutta la sua vitalità, favorendo anche qualche momento di passionalità.

Gemelli in rialzo

5° Gemelli: vi lascerete alle spalle quelle situazioni che vi hanno fatto lottare a lungo, secondo l'oroscopo. Ora più che mai riuscirete a godervi i frutti del vostro lavoro grazie alla straordinaria giornata che con il trascorrere delle ore diventerà sempre più vivace e frizzante.

6° Sagittario: avrete una fortuna che con tutta probabilità potrebbe essere cruciale nelle situazioni più difficili da affrontare.

Con i sentimenti raggiungerete un traguardo che potrebbe inaspettatamente portarvi a qualcosa di più profondo con la persona amata.

7° Ariete: avrete un profondo senso del dovere che vi spingerà a fare molto di più di quanto non sia necessario, però questo potrebbe comportare un aumento considerevole dei livelli di stress a cui sarete inevitabilmente sottoposti.

Secondo l'oroscopo potreste avere qualche incontro diverso dal solito.

8° Cancro: avrete un calo delle energie e a questa situazione potrebbe accompagnarsi una scarsa voglia di concludere i progetti che avete in mente. Secondo l'oroscopo dovrete fare i conti con qualche pensiero che vi affligge, ma fortunatamente entro la serata la vostra mente sarà decisamente più libera.

Vergine poco sentimentale

9° Capricorno: avrete degli impegni inderogabili che sarà meglio risolvere quanto prima per avere del tempo libero nel corso della serata. Secondo l'oroscopo potreste avere delle esperienze sul piano sentimentale che non saranno positive ma anche vi aiuteranno a riflettere di più.

10° Vergine: i sentimenti saranno accantonati per cause di forza maggiore, in questo momento.

Non mancheranno però quelle chiacchierate con le amicizie che potrebbero aprirvi gli occhi su alcuni aspetti legati al partner. Secondo l'oroscopo dovrete fare una pausa dal lavoro.

11° Toro: avrete bisogno di una pausa. Per quanto possiate proseguire sul piano mentale, le energie fisiche in questo momento saranno ridotte al lumicino. fare qualche strappo alla regola in questo momento potrebbe esservi semplicemente di aiuto.

12° Scorpione: avere qualche delusione purtroppo potrebbe essere un colpo del quale dovreste semplicemente sbarazzarvi senza pensarci troppo. Delle ore in solitaria però adesso potrebbero farvi molto meglio rispetto a una serata in compagnia.