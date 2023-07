Il fine settimana dell'8 e 9 luglio 2023, l'Oroscopo dell'amore vedrà in prima posizione i nati sotto il segno del Capricorno, mentre il segno della Vergine assisterà ad un rialzo molto promettente sul piano sentimentale. Il Cancro sarà al centro dell'attenzione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo del weekend in amore: Capricorno sereno

1° Capricorno: la serenità che potrebbe portarvi questo fine settimana coinciderà inevitabilmente con un risveglio a dir poco speciale per l'ambito passionale, secondo l'oroscopo.

L'allegria farà da sfondo ad un fine settimana che si preannuncia già da sé come uno dei più spensierati del mese, per cui godetevi al massimo le vostre avventure.

2° Sagittario: consolidare i vostri rapporti interpersonali prevalentemente legati alla sfera sentimentale sarà uno degli obiettivi che riuscirete a raggiungere nel corso di questo fine settimana. Ci sarà spazio per un matrimonio oppure per aprirvi al partner con molta più sincerità e consapevolezza, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

3° Scorpione: ritrovare la passione all'interno della vostra storia d'amore potrebbe conferirvi una buona dose di fiducia in voi stessi, e con le amicizie si creerà un atteggiamento molto unito fatto anche di divertimento.

Secondo l'oroscopo potreste avere una bellissima notizia in famiglia.

4° Leone: questo fine settimana sarà particolarmente fortunato con gli incontri, per cui non sarà difficile fare nuove amicizie e stringere anche nuove relazioni d'amore. Nella coppie già datate invece il clima positivo potrebbe essere favorito da un potenziamento della vostra complicità, secondo l'oroscopo.

Dialogo per Acquario

5° Cancro: vi sentirete amati e al centro dell'attenzione delle amicizie. Questa condizione potrebbe spingervi ad aprirvi di più e a intavolare amicizie sempre nuove. Con il partner l'atmosfera allegra potrebbe essere molto utile per ritrovare la passione, se questa recentemente è andata persa. Avrete molto pensieri positivi e dialogo all'interno del contesto familiare.

6° Vergine: ritrovare l'intesa di coppia sarà un cammino molto più semplice del previsto, secondo l'oroscopo. Vi lascerete le incomprensioni alle spalle per potervi dedicare ad una complicità che per tanto tempo è stata messa da parte a causa dell'orgoglio di entrambe le parti.

7° Acquario: avrete molto da conversare con le amicizie su questioni di carattere sentimentale e questo inaspettatamente vi renderà molto facile interagire anche con alcune amicizie nuove con cui vi siete espressi in modo alquanto restio. In famiglia finalmente le tensioni si allenteranno a favore di un clima sempre più disteso.

8° Toro: avrete qualche senso di tristezza che però sarà allontanata immediatamente dall'intervento di una amicizia particolare, che non avrà nulla a che vedere con l'amore e che vi regalerà delle emozioni uniche nel loro genere.

Secondo l'oroscopo potreste avere un po' di svago grazie alla persona amata.

Gemelli stabile

9° Gemelli: sarà un weekend senza scossoni sul piano sentimentale, anzi, anche forse un po' troppo 'tranquillo'. Ravvivare l'atmosfera con la persona amata potrebbe essere difficile, ma allo stesso tempo nessuna delle due parti vorrà spezzare il senso di quiete che si verrà a creare nel corso delle due serate.

10° Pesci: non riuscirete a pensare all'amore in modo consapevole e lucido in questo momento, forse a causa di situazioni in altri ambiti che dovreste prima risolvere per poter dare finalmente spazio ad altro. Con il partner si potrebbe creare un clima di forte freddezza che potrebbe persistere per entrambe le giornate, se non ci saranno novità rilevanti.

11° Ariete: in ambito sentimentale avrete a che fare con una tensione che non sempre sarà facile sciogliere, soprattutto alla luce di qualche piccola delusione che vi ha scombussolati più di quanto non abbiate previsto.

12° Bilancia: non ci saranno novità che potrebbero farvi pensare ad un giro di vite con il partner, per cui per molti di voi la separazione potrebbe anche essere inevitabile, secondo l'oroscopo. Ci saranno dei resoconti che vi renderanno sempre più facile valutare cosa sia giusto per voi fare in questo momento particolare.