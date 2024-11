L'oroscopo del fine settimana di sabato 9 e domenica 10 novembre 2024 sorride al Pesci, all'Acquario, alla Bilancia e alla Vergine, tutti nella 'top 4' del momento, premiati con 5 cuori. Nella classifica dell'amore, ad arrancare sarà l'Ariete insieme al Capricorno.

Sentimenti 'ko' anche per Capricorno

Ariete: . ❤❤❤. Aria di tempesta tra le mura del vostro cuore, sia che siate single che impegnati in una storia d’amore. Le coppie che stanno insieme da oltre 7 anni sembrano essere scivolati nella ragnatela della noia. Sono cose che succedono. Tutto quello che dovreste fare è aprire la mente e riflettere sulle opportune migliorie da fare.

Coinvolgete il partner nei vostri progetti futuri. Chi è solo, in questo autunno vorrebbe dedicarsi alla propria crescita personale. Certe perdite fanno male. Chi ha subito una separazione importante, soffre e non sembra ricevere il giusto supporto.

Gemelli: ❤❤❤. In amore persistono delle difficoltà, specialmente se state insieme a una persona dal carattere aggressivo e predominante. Saranno 48 ore in cui riflettere sul come muoversi all’interno di una relazione, anche se state insieme da tantissimi anni o se c’è un rapporto a distanza. Coloro che sono single da ormai abbastanza tempo, dovranno sfruttare queste due giornate per uscire di casa e cercare di vedere amici. Frequentare posti nuovi vi consentirà di allacciare delle conoscenze da non sottovalutare.

In fondo, avete voglia di novità per dare una smossa alla vostra vita.

Scorpione: ❤❤❤. Non saranno due giornate facili per i sentimenti. Potrebbero sorgere discussioni e imprevisti spiacevoli. Sarà meglio giocare d’anticipo, evitando qualsiasi argomento destinato a causare malumori in famiglia o nella coppia. Chi è single vorrebbe trovare qualcuno con cui condividere la quotidianità.

Attenzione, perché a volere l’amore a tutti i costi si rischia di farsi piacere qualcuno che non è compatibile con il proprio carattere. Non abbiate fretta.

Capricorno: ❤❤❤. In questo fine settimana sarà bene allentare la corda e cercare di concentrarsi su se stessi oltre che sul partner e la famiglia. Avete avuto delle giornate pesanti, per questo motivo sarete stanchi e demotivati.

Accettate i vostri sentimenti e non sforzatevi di fare ciò che non vi va di fare. È vero che la casa non si pulisce da sola, ma non ossessionatevi e cercate anche di delegare qualcosa. Chiedete aiuto, se possibile. Rilassatevi con un massaggio romantico o delle coccole sotto le coperte. Appuntamenti in arrivo per i cuori solitari.

Segni zodiacali con oroscopo nella media

Toro: ❤❤❤❤. Weekend senza novità. Tutto procederà così così, ma in fondo a voi va bene. Soprattutto se siete reduci da un periodo doloroso, in cui vi è crollato il mondo addosso, adesso vorreste starvene da soli. Leccarsi le ferite è saggio, ma non tiratela troppo per le lunghe. Sabato sono previsti impegni e uscite serale. Domenica, invece, potreste rilassarvi sotto le coperte, alzandovi più tardi del consueto.

Non trascurate il benessere, anche se di tanto in tanto fa bene concedersi uno sfizio. Riaccendete la passione: fate voi il primo passo.

Leone: ❤❤❤❤. La crisi economica sembra destinata ad appianarsi. In questo fine settimana potrete tirare un respiro di sollievo e riconciliarvi con la persona amata. Tra genitori e figli occorrerà essere indulgenti e rispettarsi a vicenda. Con il partner ci saranno uscite piacevoli e semplici. Il bello della vita è nascosto proprio nelle cose che si tendono a dare per scontate: la colazione al bar, una passeggiata a piedi, una risata di pancia, guardare la tv sotto le coperte. Rimandate a lunedì ogni preoccupazione, tanto i problemi non scappano (purtroppo).

Sagittario: ❤❤❤❤. Andrà bene il sabato, soprattutto per coloro che sono in coppia ed hanno superato una crisi. Si prevedono uscite in famiglia, risate e condivisione di bei momenti. Domenica, però, qualche rischio di discutere per delle futilità ci sarà. Non dovreste giocare con il fuoco in amore, mettendo alla prova il partner attraverso la gelosia. Se siete soli, per il momento preferireste non impegnarvi perché c’è qualcos’altro che vi prende di più. Con la persona del cuore occorrerà parlare pacatamente e senza cercare di imporsi.

Cancro: ❤❤❤❤. Da qualche tempo state correndo come un treno ad alta velocità. L’Oroscopo consiglia di fermarsi e riposare. Avete bisogno di ascoltare i sussurri del vostro cuore.

Le coppie preferiranno trascorrere un weekend tranquillo, magari tra una coccola e un’altra. Tornerà il sereno dopo la tempesta vissuta di recente. In famiglia c’è qualche preoccupazione a causa di un familiare che non sta molto bene. Cercate di non appesantire il clima con il pessimismo. I cuori solitari sono presi da tutt’altro, ma aprirsi all’amore permetterà loro di sentirsi nuovamente felici e pieni di energia. Uscite, dite di sì ad un invito, smettete di pensare alle difficoltà.

I più fortunati in amore nel weekend

Vergine: ❤❤❤❤❤. weekend molto fortunato. Chi è single si sentirà carismatico e conquistatore. Sarà possibile approcciare quella persona che vi ha fatto battere il cuore. Accettate un invito, oppure organizzate voi stessi qualcosa da fare insieme agli amici o familiari.

Sarà una domenica da trascorrere vivendo completamente la passione. Chi ha voglia di allargare la famiglia, potrà contare su un periodo fertile.

Bilancia: ❤❤❤❤❤. Sabato e domenica fareste bene a lasciarvi andare agli impulsi del momento. Se avrete voglia di starvene a casa, magari in compagnia del vostro partner, fatelo e basta. E se invece avrete voglia di partire, nessuno ve lo impedirà. Chi è single potrebbe incontrare qualcuno di affascinante durante un’uscita o magari ritrovarsi a scambiare dei messaggi piccanti. In questo periodo della vostra vita, l’amore aiuta a superare ogni difficoltà.

Acquario: ❤❤❤❤❤. Andrà tutto a gonfie vele, sia per i cuori solitari che per le coppie. Se siete riusciti a superare la tempesta che si è abbattuta nella vostra relazione, da questo sabato in poi tutto procederà serenamente.

Al contrario, sarete pronti a chiudere con il passato e a voltare pagina. L’amore, per i single, sta per bussare alla porta. Domenica da gestire con prudenza.

Pesci: ❤❤❤❤❤. L’oroscopo del fine settimana vi vede fare scintille sotto le coperte. Sarete degli abili conquistatori. Non vi sfuggirà nessun particolare e all’interno di una relazione sarete voi ad essere i più lucidi. I single godranno di un vantaggio da parte delle stelle, ritrovando diplomazia e abilità comunicative. Sabato sera, lasciate in stand-by quel problema che vi tormenta l’anima e divertitevi un po’. Domenica, potreste ricevere delle chiamate o messaggi, ma non sono da escludere delle visite.