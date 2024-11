L'oroscopo del fine settimana dal 9 al 10 novembre prevede un Leone particolarmente audace, spinto da stelle come Venere e Mercurio, mentre lo Scorpione sarà allegro con il partner. I Pesci potrebbero essere più comprensivi in amore, mentre il Sagittario sarà perfezionista nei propri progetti.

Previsioni oroscopo weekend 9-10 novembre 2024 segno per segno

Ariete: i buoni risultati non tarderanno ad arrivare con Marte e Mercurio al vostro servizio. Sarete capaci di gestire i vostri progetti in modo impeccabile, con risultati sopra le aspettative. In amore la vostra relazione avrà un ritmo frenetico e romantico che non vi dispiacerà affatto, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Voto - 9️⃣

Toro: configurazione astrale difficile. Il rapporto con il partner potrebbe attraversare una fase di crisi a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. L'astro argenteo vi darà una mano nella giornata di domenica, ma potrebbe non essere sufficiente. Anche nel lavoro non sarete in ottima forma, soprattutto ora che anche Marte si trova in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Gemelli: avrete troppe stelle in opposizione, che porteranno squilibrio nella vostra vita quotidiana. In amore la Luna vi darà una mano durante la giornata di sabato, ma già da domenica le cose non andranno così bene. Anche nel lavoro avrete bisogno di ritrovare fiducia nelle vostre capacità, e impegnarvi di più per poter raggiungere risultati migliori.

Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali nel complesso soddisfacenti. Questo cielo sarà sereno nei vostri confronti, ciò nonostante dovrete essere capaci di guadagnarvi la fiducia del partner, evitando atteggiamenti superflui. In ambito lavorativo non siate così critici o meticolosi in quel che fate, perché spesso non avrete le risorse necessarie per ambire così in alto.

Voto - 7️⃣

Leone: questo fine settimana non inizierà al meglio a causa della Luna opposta Ciò nonostante, questo cielo cambierà velocemente e già da domenica proverete sentimenti più sinceri verso la persona che amate. In ambito professionale queste stelle saranno dalla vostra parte, e forse potrebbe essere il momento di mettere in piedi progetti lavorativi più ambiziosi se ne avrete la possibilità.

Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale poco entusiasmante. La vostra relazione di coppia non sarà così affiatata a causa della Luna e di Venere negativi. Se siete single attenzione a non strafare, soprattutto con nuove conoscenze. Nel lavoro attenti a non farvi trascinare da nuove iniziative dove siete poco informati. Voto - 6️⃣

Bilancia: questo cielo sereno porterà stabilità nella vostra vita quotidiana. La Luna e Venere in buon aspetto cambieranno alcune cose in meglio nella vostra relazione sentimentale. I cuori solitari potrebbero trovare qualcosa di interessante nei confronti di una nuova conoscenza. Sul fronte professionale vi sentirete sicuri delle vostre capacità, pronti a gestire i vostri progetti con impegno e ambizione.

Voto - 8️⃣

Scorpione: l'astro argenteo assumerà due facce. Nella giornata di sabato potrebbe esserci qualche grattacapo con il partner. Fortunatamente, domenica riuscirete a vivere il vostro rapporto in modo più allegro e sereno. Nel lavoro ci sarà qualche ostacolo da superare, ma alla fine, sarete abbastanza soddisfatti dei risultati che raggiungerete. Voto - 7️⃣

Sagittario: con un cielo così splendido sarete alla ricerca della perfezione in campo professionale. D'altronde, Mercurio e Marte saranno favorevoli, sarà possibile provare a spingersi un po’ più in alto. In amore Venere sarà ancora dalla vostra parte, ma attenzione alla Luna in quadratura durante la giornata di domenica. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedono un bel cielo.

La vostra relazione di coppia sarà stabile e affiatata, con momenti davvero romantici, soprattutto nella giornata di domenica. In campo professionale dovrete forse dimostrare maggiore impegno per convincere i colleghi, ma sicuramente avrete le capacità per farcela. Voto - 8️⃣

Acquario: Luna e Venere alimenteranno questo fine settimana con belle emozioni. Riuscirete a mantenere vivo il vostro rapporto con la persona che amate, proponendo sempre qualcosa di stuzzicante da fare. Nel lavoro non tutte le decisioni che prenderete potrebbero essere a portata di successo. Anche se Mercurio e Giove saranno favorevoli, attenzione a Marte in opposizione. Voto - 8️⃣

Pesci: sarà un fine settimana difficile, ma che vedrà l'astro argenteo in una posizione migliore.

In amore sarete più comprensivi verso il partner, ma sarà difficile stabilire una buona intesa e armonia. In ambito professionale alcuni progetti potrebbero attraversare una complessa fase di stallo a causa di Mercurio. Attenzione alle decisioni che prenderete. Voto - 6️⃣