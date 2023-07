Nella giornata di domenica 23 luglio 2023 l'Oroscopo rivede in cima alla classifica i nati sotto il segno del Leone e dell'Ariete. I segni di fuoco così si aggiudicano ancora una volta la fortuna della settimana. Altri segni positivi saranno quelli di acqua.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco di domenica.

L'oroscopo di domenica 23 luglio: esperienze nuove per Leone

1° Leone: scoprire nuove esperienze che potreste fare in compagnia delle amicizie vi aiuterà ad aprire la mente e a sperimentare sempre cose nuove, secondo l'oroscopo.

Sarete molto teneri con la persona amata e con la famiglia, e gli incontri vi daranno qualche amicizia in più.

2° Cancro: potreste trovare delle opportunità lavorative ma anche di guadagno che potrebbero rivoluzionare in meglio la vostra quotidianità. Il processo professionale potrebbe essere incentivato da una forte propensione alla creatività e anche a conferire quella spinta emotiva verso il guadagno.

3° Ariete: finalmente la fortuna vi darà ciò che vi spetta sia sul piano economico che in quello burocratico. Le faccende negative amicali si risolveranno in un batter d'occhio e con la famiglia si creerà una intesa che potrebbe farvi sentire davvero bene e in pace con voi stessi.

4° Vergine: il clima di amicizia che avrete nella vostra squadra di lavoro si rispecchierà in modo limpido anche nelle relazioni interpersonali al di fuori del contesto lavorativo.

L'atmosfera con il partner in serata potrebbe inaspettatamente surriscaldarsi, secondo l'oroscopo.

Shopping per Sagittario

5° Sagittario: ci sarà tempo di svago e di shopping che potrebbe darvi non solo un po' di creatività ma anche rivalutare anche il vostro look e renderlo anche più accattivante. Secondo l'oroscopo avrete qualche amicizia in più che vi darà una sorpresa e una carica che non vi sareste mai aspettati.

6° Pesci: un po' di tempo libero potreste anche concedervelo, ma non prima di adempiere ad alcuni obblighi professionali che purtroppo al momento saranno poco rimandabili. Però in serata ci sarà una forte passionalità con la persona amata che vi dar anche qualche bella notizia.

7° Acquario: farete realmente una pausa che finalmente vi darà modo di riposare e di ricaricare le batterie.

Sarà il vostro turno nel ristabilire una relativa tranquillità all'interno del contesto domestico, nonostante ci sia stara qualche divergenza interna che vi ha coinvolto direttamente.

8° Gemelli: la routine quotidiana vi metterà in seria difficoltà soprattutto con l'ambito domestico. Con l'amore si creeranno delle divergenze, ma niente che possano mettere a repentaglio la vostra storia d'amore, soprattutto in questo momento così placido.

Le previsioni astrologiche di domenica: Toro stanco

9° Toro: il senso di stanchezza non accennerà a diminuire, per cui evitare di essere troppo attivi vi impedirà di spendere troppe energie. Gli affetti vi metteranno in condizione di fare delle scelte molto importanti, per cui la riflessione sarà essenziale per non cedere all'impulsività.

10° Bilancia: avere degli obiettivi troppo difficili potrebbe farvi sentire alquanto scoraggiati e privi di una vera e propria motivazione. Con l'amore ci saranno delle incrinature che difficilmente potrete rimettere a posto, specialmente se avete opinioni differenti.

11° Scorpione: affaccendarvi ora che potreste essere stanchi non sarà una soluzione da prendere in considerazione, mentre in amore potreste avere delle perplessità che vi spingeranno sempre di più a troncare la vostra relazione, secondo l'oroscopo.

12° Capricorno: evitare di spendere il vostro denaro in questo momento vi darà qualche piccolo vantaggio in un prossimo futuro, secondo l'oroscopo. Avrete un po' di malumore che non vi farà sentire né tranquilli né concentrati. Con il partner si aprirà un periodo di instabilità.