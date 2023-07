Mercoledì 26 luglio sul piano astrologico la Luna sarà nel segno dello Scorpione, mentre Plutone stazionerà sui gradi del Capricorno. Giove assieme a Urano, invece, resteranno stabili nel domicilio del Toro, così come Saturno insieme a Nettuno proseguiranno il transito in Pesci. Il Nodo Nord, intanto, continuerà la sosta in Ariete come Marte permarrà nel segno della Vergine. Venere, Lilith e Mercurio, in ultimo, rimarranno sui gradi del Leone.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno roseo per Toro e Sagittario.

Sul podio

1° posto Scorpione: romantici.

La dolce metà sarà, con buona probabilità, al centro dei pensieri dei nati Scorpione questo mercoledì, col segno Fisso che farà di tutto per soddisfare anche i desideri più arditi della stessa condendo il tutto con un'irresistibile vena romantica.

2° posto Cancro: celeri. Secondo l'oroscopo di mercoledì 26 luglio, i nati Cancro si distingueranno nell'ambiente professionale sia per la loro acutezza mentale che per la celerità con la quale svolgeranno i compiti assegnatigli.

3° posto Ariete: dietro le apparenze. Le prime due decadi di casa Ariete, nel corso del 26 luglio, parranno faticare ad accontentarsi di guardare la realtà superficialmente, in quanto preferiranno vestire i panni dei detective per scavare nel profondo di gesti e pensieri altrui.

I mezzani

4° posto Leone: riflessivi. Giornata di metà settimana che potrebbe vedere i nati Leone assumere un mood spiccatamente riflessivo, specialmente quando i loro pensieri vireranno sulle fresche e inaspettate ambizioni che si concilieranno ben poco coi progetti in essere.

5° posto Pesci: bandolo della matassa. Mercoledì i nati Pesci sembreranno avere diverse occasioni per riprendere le redini dell'armonia in coppia, in quanto il segno Mutevole riuscirà a comprendere appieno la motivazione dietro il malcontento del partner così da correre prontamente ai ripari.

6° posto Vergine: soprassedere. Gli atteggiamenti spigolosi di qualche collega o amico potrebbero, durante questo giorno di fine luglio, non dare più così fastidio ai nati Vergine, i quali riusciranno finalmente a evitare di dare peso a chi vuole soltanto metterli in difficoltà.

7° posto Capricorno: rinunce. Procrastinare l'acquisto di un oggetto anelato da tempo avrà buone chance di essere una dolorosa rinuncia per i nati Capricorno questo mercoledì, col segno di Terra che sarà chiamato a utilizzare il denaro messo da parte per spese di prima necessità.

8° posto Bilancia: accontentarsi. Sia che si tratti di risultati non troppo esaltanti al lavoro che di comportamenti poco corretti da parte di un'amica, i nati Bilancia farebbero meglio ad accontentarsi di ciò che passa al momento in convento, in quanto eventuali scontri a muso duro avrebbero strascichi parecchio lunghi.

9° posto Acquario: rancorosi. Un presunto torto subito avrà buone possibilità di non essere facilmente metabolizzato dai nati Acquario questo mercoledì, in quanto gli stessi tenderanno a legarselo al dito e portare rancore alla controparte.

Ultime posizioni

10° posto Toro: umore flop. Semaforo acceso sul rosso per il tono umorale di casa Toro in questa giornata estiva, coi nativi che sembreranno soffermarsi soltanto su ciò che al momento non gira come vorrebbero, anziché fare affidamento sui meccanismi ben oliati della loro esistenza.

11° posto Gemelli: letargici. Pur di non avere a che fare con amici, partner e ambiente professionale, i nati Gemelli questo mercoledì parranno tendere a isolarsi, staccando smartphone e non collegandosi ai social network, così da poter ricaricare in tutta pace le loro pile.

12° posto Sagittario: messi in riga. Una figura legata alla sfera burocratica, nel corso del 26 luglio, potrebbe redarguire i nati Sagittario in merito a un modulo non compilato correttamente o un pagamento pendente, col segno di Fuoco che invece di rispondere a tono farebbe meglio a porre rimedio anzitempo.