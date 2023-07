L’oroscopo della settimana 31 luglio-6 agosto afferma che questa nuova settimana porterà altre preoccupazioni ai nativi dell’Ariete. Plutone aiuterà a migliorare la vita finanziaria delle persone nate sotto il segno dello Scorpione, mentre la Luna non darà un momento di tregua ai nati in Capricorno. A seguire, l’astrologia dedicata alla settimana che va da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto e le previsioni finanziarie rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto, ambito finanziario: da Ariete a Cancro

Ariete – Le preoccupazioni finanziarie non vi saranno risparmiate.

Non scegliete la tecnica dello struzzo. Prendete il toro per le corna, affrontate i vostri problemi a testa alta e la fortuna verrà a tirarvi fuori da questo pasticcio. Giocate qualche schedina, ma non dimenticate di controllare il vostro numero fortunato.

Toro – Avrete l’opportunità di condurre una transazione finanziaria che coinvolge i beni di famiglia. Gli aspetti buoni di Mercurio vi permetteranno di agire con grande abilità e ottenere migliori benefici.

Gemelli – Gli aspetti di Giove indicano che non c’è alcuna prospettiva per voi di beneficiare di un inaspettato afflusso di denaro. Quindi, non sognate a occhi aperti e non indulgete nel gioco d’azzardo. È il momento di mettere da parte i soldi per progetti futuri.

Cancro – L'Oroscopo delle finanze consiglia di sfruttare tutte le vostre energie e le vostre forze per migliorare la vostra situazione economica e materiale. Affronterete questa settimana con buoni propositi e Mercurio sarà sempre pronto a sostenervi.

Previsioni finanziarie per la settimana 31 luglio-6 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – In questa settimana, la vostra attenzione si concentrerà su una delle vostre occupazioni preferite: guadagnare più soldi possibili. Avrete, infatti, nuove opportunità per diversificare o aumentare le vostre entrate. Le transazioni finanziarie saranno eccellenti.

Tuttavia, il vostro partner potrebbe sorprendervi e persino farvi infuriare, spendendo questi soldi appena guadagnati.

Vergine – Le vostre possibilità di realizzare eccellenti transazioni finanziarie o immobiliari aumenteranno. Se state affrontando un problema di eredità, questa settimana troverete una soluzione sensata. Inoltre, questa settimana sarà ideale anche per effettuare trasformazioni nella vostra casa. Tuttavia, dovrete fare attenzione a non superare il vostro budget, e soprattutto a non contrarre un prestito.

Bilancia – Le stelle di questa settimana raccomandano di non ascoltare i consigli delle persone che vi circondano in merito alla gestione delle vostre finanze. Se necessario, chiedete consiglio a una persona esperta e prendete la vostra decisione.

Non lasciatevi coinvolgere da folli avventure.

Scorpione – Grazie al supporto di Plutone, potrete migliorare il vostro tenore di vita, ma dovrete stare attenti alla vostra voglia di sperperare i soldi. Troverete un’opportunità interessante e potrete contrarre un prestito a condizioni molto buone, se avete intenzione di acquistare un immobile. Ricordate anche di depositare i vostri risparmi o di investirli: ci guadagnerete.

La situazione finanziaria secondo l'oroscopo della settimana 31 luglio-6 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Con questo aspetto di Giove, non dovrete fare molto per mantenere le vostre finanze in buona forma. Il prestito che chiedevate da tempo senza successo vi verrà finalmente concesso.

È quasi troppo bello per essere vero, eppure, questo è ciò che vi aspetta.

Capricorno – Dal punto di vista finanziario, la Luna di questa settimana vi metterà i bastoni tra le ruote. Attenzione, alcuni nati in Capricorno potrebbero ricevere una tegola in testa: ritardi fiscali, vecchi debiti che tornano a galla. Qualunque cosa accada, fareste bene ad adottare misure preventive e mettere da parte una piccola somma finché siete ancora in tempo.

Acquario – Attenzione agli imprevisti. Monitorate attentamente i vostri conti e verificate di aver pagato le tasse e altri oneri fiscali. Altrimenti potreste ricevere una brutta batosta, perché Plutone non sarà molto clemente con voi e non vi darà un attimo di respiro.

Pesci – Le vostre finanze prenderanno nuova vita. Adesso siete pronti per fare nuovi affari. Troverete soluzioni ai vostri problemi finanziari. Le vostre idee daranno i loro frutti. Proposte inaspettate vi permetteranno di realizzare, in maniera spettacolare, progetti redditizi.