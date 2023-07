L'oroscopo della fortuna della giornata di mercoledì 26 luglio 2023 vede in testa i nati sotto il segno dell'Acquario, con lo Scorpione e il Sagittario a seguirlo. In ribasso si troverà la Bilancia.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo sulla fortuna per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì per la fortuna: esperienze nuove per Scorpione

1° Acquario: agire per conto vostro adesso potrebbe costituire uno slancio migliore per i vostri affari. Se nella squadra non ci saranno discussioni sarà dovuto principalmente alla buona volontà di tutti, voi compresi.

Avrete dei guadagni molto remunerativi.

2° Sagittario: questa bella fortuna potrebbe regalarvi dei successi davvero incommensurabili, in grado di farvi pensare più liberamente ma soprattutto di agire finanziariamente in modo più sciolto e senza troppi pensieri. Potrete anche soddisfare qualche piccola richiesta altrui.

3° Scorpione: non ci sarà situazione che tenga di fronte alla vostre necessità, e l'ambito finanziario ora vi aprirà le porte per alcune esperienze professionali che non avete neanche pensato di intraprendere. La squadra di lavoro avrà con voi delle ambizioni in comune.

4° Cancro: potreste avere delle belle sorprese di stampo pecuniario che potrebbero portarvi a concedervi dello shopping e a rinnovare il vostro look.

Potreste avere delle esperienze lavorative niente male che incrementeranno anche la vostra dose di affari.

Opportunità per Pesci

5° Pesci: le opportunità per poter dare maggiore slancio alla vostra carriera si verificherà in questa giornata. La volontà di cui disporrete vi farà riprendere in mano dei progetti che a causa di fattori esterni non siete riusciti a svolgere prima.

Continuate così.

6° Vergine: sarà un atto di amore comprare qualcosa per voi stessi e stavolta non baderete a spese. Gli affari saranno buoni e vi daranno anche delle soddisfazioni anche sul piano comunicativo. Sarete degli ottimi oratori.

7° Toro: sarete dei gran lavoratori ma eccedere con lo stress potrebbe non farvi molto bene.

Prendere qualche piccola pausa senza strafare sarà un atteggiamento da prendere in considerazione per non soccombere alla stanchezza prima di quanto pensiate.

8° Leone: dovrete cercare di essere meno scontrosi sul posto di lavoro e tendere una mano a chi è in difficoltà in questo momento, perché se le andrete incontro, la fortuna potrebbe essere a portata di mano senza che voi ne siate del tutto consapevoli.

Pausa per Ariete

9° Ariete: sarete in pausa e per questo qualche piccolo progetto potrebbe ovviamente rallentare. Però non sarete di certo fermi con la vostra mente e le vostre idee, anzi, farete di tutto affinché siano riposte con cura in un cassetto dopo averle sviluppate, così da essere pronte non appena arriverà l'occasione.

10° Gemelli: l'oroscopo prevede uno stress che deriverà da qualche sacrificio molto importante per le vostre tasche. Ora fare attenzione al denaro sarà una attività a cui dovreste dedicarvi molto più assiduamente del solito. Potreste avere qualche conflitto con i colleghi sul posto di lavoro per divergenza di intenti.

11° Capricorno: avrete modo di fare quattro conti con ciò che siete riusciti a fare finora, sviluppando una autocritica abbastanza costruttiva. Secondo l'oroscopo potreste avere delle conflittualità con i colleghi, e probabilmente non si risolveranno molto facilmente.

12° Bilancia: dovrete avere molta più cura del denaro, rinunciando a qualcosa per far fronte a delle spese molto importanti per la casa e la famiglia. Ora più che mai avvertirete l'esigenza di fare qualche strappo alla regola dal contesto professionale.