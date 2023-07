Nel fine settimana del 29 e 30 luglio 2023, l'Oroscopo dell'amore rivede in prima posizione il segno del Sagittario e quello dell'Acquario, a lungo relegato alle ultime posizioni. Il Bilancia purtroppo potrebbe avere problematiche di cuore molto significative.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 28 e 29/07 per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore del fine settimana: Sagittario passionale

1° Sagittario: ci sarà una bella passione di coppia che sfocerà sicuramente anche in un romanticismo costruttivo, e non fine a se stesso.

Questo significherà che dopo molto tempo riuscirete finalmente a pianificare la vostra vita insieme alla persona amata, e questo vi renderà molto più felici di quanto immaginiate.

2° Cancro: il romanticismo in queste due giornate in particolare non mancherà di certo, secondo l'oroscopo. L'intesa con la persona amata e l'armonia all'interno del contesto domestico vi farà toccare il cielo con un dito. Le amicizie saranno sempre più numerose e sempre più sinceramente interessate a voi.

3° Acquario: le amicizie costituiranno per voi un punto di svolta nelle emozioni, molto più di quanto non possa fare il partner. Sentirete fluire in voi una allegria senza precedenti, incentivata anche da una buona dose di positività.

La famiglia sarà al centro delle vostre attenzioni, secondo l'oroscopo.

4° Vergine: arriverà una ventata di emozioni positive da parte delle amicizie, con le quali riuscirete a trascorrere un fine settimana sereno e privo di discussioni. Con il partner il clima sereno potrebbe dare l'avvio a un weekend ricco di passionalità, ma anche di decisioni condivise, secondo l'oroscopo.

Ariete sereno

5° Leone: farete ogni cosa affinché questo weekend sia tranquillo sul piano familiare, senza nulla che possa essere di ostacolo a qualche idea che avrete per trascorrere queste giornate insieme. La persona amata vi darà qualche piccola sorpresa per ristabilire una connessione molto più solida, specialmente se avete avuto un diverbio recentemente.

6° Gemelli: l'aria di benessere che avrete in famiglia vi farò sentire appagati e senza troppi pensieri. Secondo l'oroscopo la complicità nella coppia potrebbe evolversi in qualcosa di divertente e romantico al tempo stesso, senza scendere in situazioni troppo melense che potrebbero essere malviste dal partner.

7° Ariete: non ci saranno novità sul piano sentimentale, ma riuscirete a trascorrere un weekend di serenità e svago con le amicizie. Ne farete qualcuna che molto probabilmente vi porterà qualche novità positiva successivamente, secondo l'oroscopo. Avrete anche delle serate alquanto romantiche.

8° Capricorno: arriverà un incontro che potrebbe essere molto importante per il vostro umore, oltre che per il vostro fine settimana.

Sul piano familiare le discussioni potrebbero prendere inevitabilmente il posto della relativa calma che si era andata a creare nel corso delle giornate precedenti, secondo l'oroscopo.

Pesci nostalgico

9° Toro: avvertirete un po' di monotonia nella vostra relazione e starà a voi spezzarla in favore di una situazione molto più accattivante. Fare qualcosa con la persona amata che vi possa anche portare a fare un viaggio sarà una bella occasione anche per conoscersi meglio, oltre che divertirvi.

10° Pesci: si creerà una bolla di nostalgia nella vostra mente, forse a causa di una persona lontana, che sia nel tempo o nello spazio. Secondo l'oroscopo potreste avere un po' di freddezza sul piano sentimentale, ma sarà normale se considerate che emozionalmente non sarete esattamente in ottima forma.

11° Scorpione: il bisogno di stare per conto vostro potrebbe presentarsi più forte che mai, nel corso del weekend. Le occasioni di fare qualche amicizia saranno ridotte al lumicino, mentre potrebbero esserci degli ostacoli che non vi permetteranno di essere sinceri con la famiglia.

12° Bilancia: avrete accanto qualche amicizia che proverà a farvi distrarre da una situazione sentimentale molto instabile e incerta, secondo l'oroscopo. Potreste avere dei ripensamenti che vi porteranno al capolinea con la persona amata, e forse anche a una nuova porta che si aprirà a vostro favore.