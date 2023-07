L'oroscopo del fine settimana 29 e 30 luglio suggerisce agli Ariete che hanno chiuso una storia d’amore di voltare pagina e di guardare altrove. Ai Bilancia, invece, si consiglia di riordinare la propria vita prima di vivere una nuova avventura amorosa. Arrivano novità di lavoro molto importanti che potrebbero cambiare la vita di color nati sotto il segno Sagittario. Scoprite come sarà l'ultimo fine settimana di luglio leggendo previsioni astrologiche su amore e lavoro, e le pagelle zodiacali per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio.

Amore e lavoro secondo l'oroscopo del weekend 29 e 30 luglio: pagelle Ariete a Cancro

Ariete – Per chi ha chiuso una relazione amorosa di recente, è arrivato il momento di voltare pagina senza rancore. Il dolore vi farà maturare e vi aiuterà a non commettere più gli errori di un tempo. Nel lavoro, rischiate se volete che qualcosa cambi davvero. Voto: 7

Toro – In amore, se vi accorgete che la vostra relazione romantica sta prendendo una piega tossica, affrontate il vostro partner e prendete una decisione matura insieme. Non avrete difficoltà a portare a termine un compito che vi hanno assegnato, oppure un affare promettente. Voto: 7

Gemelli – Non mancheranno buone opportunità per i single in cerca d’amore.

C’è chi perderà la testa per una nuova conoscenza e chi prenderà il due di picche. Attenzione a non creare situazioni imbarazzanti. Nel campo lavorativo, vi tocca lavorare il doppio per mantenere stabile la vostra situazione economica. Voto: 6,5

Cancro – Nell’ambito dell’amore, in questo fine settimana potreste essere coinvolti in una discussione infinita con il vostro partner.

Lo fate spesso e sapete benissimo come va a finire, quindi, meglio deporre l’ascia di guerra e raggiungere un compromesso. Nell’ambito lavorativo, evitate gli scontri, visto che con i colleghi siete costretti a stare in contatto tutti i giorni.

Voto: 6

Previsioni astrologiche per l'ultimo weekend di luglio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In campo sentimentale, alcuni single sono più decisi che mai a dichiararsi alla persona interessata. Se la vostra relazione romantica è stabile e solida, uno dei due partner spingerà l’altro per fare un passo importante. In campo professionale, riuscirete a mettere in pratica dei progetti che sembravano irrealizzabili. Voto: 8

Vergine – Le lusinghe sciolgono il vostro cuore. Se vi fate avanti, sicuramente scoprirete se i vostri sentimenti sono ricambiati. Se diventate una coppia, assaporate pienamente ogni momento vissuto insieme. Chi lavora nel settore della creatività otterrà un buon successo.

Buon fine settimana anche per quelli che hanno un lavoro stagionale. Voto: 8

Bilancia – Prima di buttarvi nelle nuove avventure d’amore, dovete mettere in ordine la vostra vita privata. Qualcuno vorrebbe delle risposte più concrete da parte vostra. Non continuate a nascondervi dietro comportamenti ambigui. Nel lavoro, questo weekend regala qualche buona opportunità a quelli che operano nel settore del turismo. Impegnatevi al massimo e lottate contro chi vuole sfruttare il vostro talento. Voto: 7

Scorpione – In amore, molti nati in Scorpione sono timidi e hanno paura a stringere nuovi legami. Cercate di essere più sciolti e parlate con le persone interessanti e sagge, vedrete che il resto verrà da sé.

Nel campo lavorativo, non lasciatevi influenzare dalla generosità degli altri, se c’è di mezzo del denaro. Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo per il fine settimana 29 e 30 luglio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se il vostro partner d’amore è di pessimo umore, cercate di essere più comprensivi. Voi siete in ottima forma e siete pronti a discutere di alcune questioni di vitale importanza. Se riuscirete a capire le origini di un problema, di conseguenza avrete risolto definitivamente la questione. In campo lavorativo, gli ultimi giorni di luglio porteranno novità molto importanti, che potrebbero cambiare in positivo anche la vostra situazione economica. Voto: 7

Capricorno – Per l’amore, questo è un weekend un po’ burrascoso, meglio essere cauti in tutto.

Gli screzi saranno all’ordine di questo periodo. La persona che vi piace tanto non sarà molto disponibile nei vostri confronti e cercherà di snobbarvi con qualsiasi tipo di scusa. Anche nel lavoro la situazione è la stessa. Siete testardi e qualcuno dà fastidio. Voto: 5

Acquario – Questo weekend vieta qualsiasi tipo di lamentela. Se ricevete un invito da una persona fidata, non rifiutatelo. Alcune coppie devono fare attenzione ai fraintendimenti, altrimenti il legame rischierà di rompersi. Se nel lavoro la concorrenza vi ha superato, non disperatevi, presto riuscirete a scavalcarla. Voto: 6,5

Pesci – L'Oroscopo dell'amore consiglia ai Pesci di prendere una decisione giusta con la persona amata, di riflettere bene prima di fare un passo importante, soprattutto se state insieme da un po’.

Ci sono alcuni lati caratteriali del vostro partner che andrebbero approfonditi subito. Nell’ambito lavorativo, vi toccherà combattere contro la stanchezza, ma alla fine riuscirete a portare a termine il vostro progetto. Non è il periodo giusto per fare investimenti rischiosi. Voto: 6,5