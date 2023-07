Nella giornata di mercoledì 12 luglio 2023, l'Oroscopo renderà possibile il ritorno del segno dello Scorpione alla prima posizione nella classifica, mentre il segno della Bilancia scivolerà in basso a causa di alcune questioni di cuore abbastanza spinose.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì: Leone sereno

1° Scorpione: ritornare alla prima posizione sarà un segnale positivo per moltissimi ambiti della vostra quotidianità, a cominciare con quello che concerne l'ambito professionale e quello finanziario.

Vi sentirete apprezzati in famiglia per le vostre doti e qualità.

2° Leone: l'atmosfera di serenità e pace che si respirerà dalle vostre parti potrebbe essere un preludio sereno ad una serata letteralmente magica, in cui lasciare trasparire i vostri sentimenti non sarà mai stato così semplice e fluido. Secondo l'oroscopo avrete qualche affare davvero sostanzioso da portare avanti.

3° Sagittario: rivitalizzare l'intesa di coppia con la vostra creatività potrebbe essere non solo positivo per entrambe le parti, ma ne risentirà positivamente anche l'ambito più passionale. Gli affari potrebbero darvi dei guadagni inaspettati che vi daranno anche qualche sorpresa in più.

4° Cancro: il senso di sicurezza che deriverà dai risparmi che avete vi darà quella spinta necessaria per poter fare un investimento a cui tenete particolarmente.

Secondo l'oroscopo avrete a che fare con una vena sentimentale molto prolifica e anche più matura.

Ariete pronto per il futuro

5° Ariete: darvi da fare in questo periodo potrebbe essere un modo per preparare il terreno ad obiettivi futuri. Secondo l'oroscopo farete del vostro meglio per riappacificarvi con la persona amata e per ristabilire anche una connessione molto più profonda.

6° Capricorno: dovrete cercare di riposare nella serata e di essere attivi con gli affari nella mattina. Secondo l'oroscopo ora come ora non potrete avanzare di carriera a causa di qualche cavillo che potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote e non permettervi di procedere con i vostri progetti.

7° Toro: la carica che avete sperimentato in questo periodo potrebbe calare improvvisamente e rendervi molto più pigri e senza forze.

Recuperare le energie in questo momento sarà essenziale per il raggiungimento di qualche obiettivo a cui aspirate da molto tempo.

8° Vergine: concedervi qualche attimo di tregua dalla famiglia e dalle responsabilità potrebbe essere un modo per staccare la spina anche dalle vicende di stampo professionale. Con le vicende sentimentali al momento potreste dimostrare una scarsa efficacia, anche se le cose potrebbero comunque sistemarsi se ci sono stati conflitti.

Stanchezza per Pesci

9° Gemelli: dare per scontato determinate situazioni che possono in qualche modo essere di intralcio alla vostra carriera potrebbe essere decisamente controproducente per i vostri affari. Secondo l'oroscopo fareste meglio ad essere più selettivi con le amicizie che vi circondano.

10° Pesci: la stanchezza purtroppo potrebbe impedirvi di fare le cose con criterio e con giudizio, per cui essere lenti potrebbe essere normale. Però con la salute dovreste essere molto più attenti dal momento che lo stress, sia fisico che mentale, potrebbe aumentare da un momento all'altro.

11° Acquario: concedervi troppe pause potrebbe essere un modo per diventare sempre più pigri, o quantomeno non sarete sempre in grado di adempiere ai vostri doveri, che al momento si faranno sempre più incalzanti. Potreste avere un atteggiamento molto freddo in amore.

12° Bilancia: dovrete necessariamente rivalutare qualche relazione che con il tempo non ha alcuna ragione di essere, tanto più che recentemente le delusioni si stanno facendo sempre più cocenti. Secondo l'oroscopo potreste riscontrare parecchie difficoltà a livello professionale.