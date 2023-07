L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 12 luglio 2023. La giornata di mercoledì si preannuncia vincente per il Toro con l'Ariete previsto in difficoltà. La Luna invece sarà decisamente più armonica per il Leone e pochi altri segni. Ansiosi di sapere come andrà il giro di boa infrasettimanale?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 12 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 12 luglio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. Giornata difficile!

La vostra sensibilità sarà amplificata dalla presenza della Luna in Toro: importante non lasciarsi sopraffare dal senso di lamentela dei soliti personaggi (che ben sapete). Invece di focalizzarvi sulle difficoltà di comunicazione con il partner, cercate di affrontare apertamente i problemi e trovare una soluzione insieme. Single, non fatevi influenzare troppo dai pettegolezzi, specie quelli che possono seminare confusione nella vostra mente. Dedicate del tempo a voi stessi, cercando di riflettere sul benessere interiore e non lasciate che le chiacchiere degli altri vi distolgano dagli obiettivi in programma. Sul fronte lavorativo, invece di concentrarvi sui fallimenti passati, cercate di trovare soluzioni creative e prendete in considerazione.

Presto nuove opportunità si presenteranno senza preavviso: ricordate, ci sono sempre possibilità per crescere professionalmente.

Toro: ★★★★★. Giornata vincente! Il dinamismo e la creatività che avete saranno in evidenza: pronti ad agire e adottare decisioni importanti? Così, anche la comunicazione con il partner risulterà fluida e affettuosa, permettendovi di esprimere apertamente i sentimenti reciproci, senza alcun impedimento.

La relazione è in un momento di grande stabilità, quindi potete mostrare a chi amate, una volta di più, il vostro amore. Se siete single, la Luna vi condurrà in un viaggio emozionale dove poter scoprire le proprie vere aspirazioni: nella vita l'importante è avere una maggior consapevolezza di sé stessi. Sarete in sintonia con l'ambiente circostante e avrete la possibilità di trasformare i vostri sogni in realtà.

Le intuizioni sul lavoro saranno geniali, permettendovi di progredire rapidamente. Sfruttate al meglio questa fase di successo per realizzare qualsiasi cosa.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 12 luglio pronostica un buon periodo. Desidererete vivere i sentimenti in modo sereno, senza troppe preoccupazioni, apprezzerete la stabilità e la tranquillità che da sempre vi offre la vostra natura pratica e concreta. In questo momento, la relazione di coppia si sviluppa in una piacevole routine, senza grandi passioni ma ricca di tenerezza, e questo vi darà una rassicurazione significativa. Sarete felici di evitare sconvolgimenti affettivi o turbolenze negative, privilegiando la serenità di trascorrere la giornata insieme a chi vi piace.

Se siete single, è il momento giusto per iniziare con fiducia i progetti che avete a mente da tempo. Le cose sembrano riuscire alla perfezione in questo periodo e presto riceverete una notizia che vi rallegrerà la giornata. Potrete condividerla con coloro che vi hanno sostenuto. Non lasciatevi intimorire da un compito importante sul lavoro, poiché con l'aiuto dei vostri colleghi riuscirete a superare anche questo ostacolo.

Oroscopo e stelle del 12 luglio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Sarà una giornata in cui avrete una gran voglia di tenerezza e romanticismo. A tratti potreste essere assaliti da momenti di nostalgia, forse con il desiderio di immergervi in sentimenti ma dimenticati del tutto.

Le stelle influenzeranno positivamente il vostro umore, portandovi a sognare: lasciatevi trasportare dalle vostre aspirazioni romantiche. Questo tipo di approccio senz'altro porterà una dinamica diversa nel rapporto, dove sarete visti da chi amate sotto una luce inusuale, più serena. Se siete single, il presente vi mostrerà molteplici scenari positivi in cui potersi inserire felicemente. Le stelle saranno abbastanza dalla vostra parte, consentendo una serena evoluzione della quotidianità. È un momento fondamentale per muoversi con determinazione anche nel lavoro: valutate attentamente le opportunità lavorative che si dovessero presentano. La giornata si prospetta fruttuosa, poiché avete saputo giocare al meglio certe vostre carte.

Leone: ★★★★★. La mutata posizione lunare vi regalerà una rinnovata armonia da vivere con il partner. Tuttavia, l'aspetto principale del periodo ruoterà attorno all'abilità nel saper mitigare eventuali tensioni che potrebbero sorgere. Un tratto distintivo del vostro carattere vi permetterà di vivere molto presto un bel sogno, da condividere insieme a chi amate. Se siete single, nuove avventure amorose sono in arrivo. Stanno per verificarsi cambiamenti profondi che vi spingeranno ad agire con il vostro solito spirito avventuroso. Tuttavia, è importante esercitare un po' di senso critico, riconoscendo che è arrivato il momento di mettere radici. Pronti a costruire un rapporto duraturo, anziché saltare da un fiore all'altro?

Per coloro che si affidano alle proprie competenze lavorative, la situazione si prospetta ancora più promettente. Si presenteranno opportunità eccellenti per aumentare il prestigio e ottenere gratificazioni economiche.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 12 luglio, prevede un periodo di routine. Nella sfera affettiva, sentirete di essere amati e compresi dal partner. È il momento di fare piccoli progetti, guardando al futuro con concretezza. Il clima sarà benevolo per le coppie, soprattutto per quelle che desiderano formare una famiglia. È giunto il momento di prendere decisioni importanti: prendere l'iniziativa e godersi il momento sarebbe una scelta davvero azzeccata! Se siete single, la situazione odierna si presenta abbastanza positiva, favorita dalla determinazione, dalla voglia di inserirsi in modo efficace nella realtà e dalla notevole combattività, che avete.

Potrete godere di una serata spensierata, forse in compagnia di amici: ne avete molti che sarebbero ben felici di divertirsi con voi. La configurazione astrale del momento promette traguardi lavorativi di prestigio, a condizione che abbiate pazienza e costanza.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 12 luglio.