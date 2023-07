In riferimento alla giornata di mercoledì 26 luglio 2023, l'oroscopo dell'amore sarà favorevole per il segno del Cancro, seguito da quello dell'Ariete. Momento positivo anche per lo Scorpione, mentre il Leone avrà una giornata piuttosto tranquilla.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore di mercoledì: Cancro pieno di sorprese

1° Cancro: avrete la capacità di fare delle bellissime sorprese alla famiglia e a tutti gli affetti che vi circondano, anche mettendo da parte qualche diatriba che recentemente è stata controproducente per i rapporti interpersonali in generale.

2° Ariete: rapportarvi al partner in modo diverso dal solito, con un atteggiamento molto più passionale, vi darà quella spinta in più che vi porterà ad una stabilità, esattamente quello che state cercando in una relazione.

3° Vergine: per i single si aprirà uno scenario di incontri davvero interessante che potrebbe condurre ad una relazione ma anche a nuove conoscenze in grado di creare legami unici.

4° Capricorno: sarete più coraggiosi e sinceri con la persona amata facendole capire che sarete sempre al suo fianco.

Acquario stabile

5° Leone: l'atmosfera tranquilla nella vostra relazione potrebbe avere dei risvolti interessanti, che vi faranno sentire molto più appagati e al tempo stesso anche più carichi di responsabilità.

In famiglia aleggerà una stabilità molto promettente in vista di alcune scelte future.

6° Scorpione: l'umore all'interno del contesto di coppia potrebbe salire molto più velocemente rispetto alle altre giornate della settimana, per cui anche il romanticismo, seppure timidamente, si farà largo nel vostro cuore senza alcuna remora.

7° Toro: avrete a che fare con qualche riscontro sulle questioni amicali che non sempre vi soddisferà, anzi, potrebbe portarvi a sentirvi un po' delusi. Secondo l'oroscopo potrete però contare sul partner per alcune faccende da risolvere in famiglia.

8° Acquario: anche se potreste riscontrare un atteggiamento molto altalenante sia da parte vostra che da parte della persona amata, non ci sarà litigio che tenga di fronte alla reciproca capacità di mettere da parte gli screzi per risolvere i vari conflitti.

Sagittario paziente

9° Sagittario: sarà necessario essere molto pazienti in questa giornata, perché ora più che mai si svilupperanno delle problematiche che se non trattate adeguatamente potrebbero mettere in seria crisi la vostra relazione. Ci sarà una serata relativamente tranquilla.

10° Gemelli: dovrete pensare a risolvere alcune questioni lasciate in sospeso prima di pensare ad un'eventuale riappacificazione con la persona amata. In famiglia aleggerà un clima di sfiducia che dovreste superare per il bene di tutti.

11° Pesci: al momento preferirete accantonare l'amore a favore di un qualche obiettivo personale che intendete perseguire, la cosa creerà qualche incomprensione fra voi e il partner.

12° Bilancia: l'amore al momento non sarà contemplato per il vostro segno dello zodiaco. Ora più che mai avvertirete l'esigenza di stare un po' da soli, riuscendo anche a godere della vita da single senza alcun rimpianto nei confronti di quella di coppia.