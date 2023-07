L'oroscopo del 26 luglio, relativo alla seconda sestina, è pronto a dare delucidazioni sull'andamento giornaliero dei segni zodiacali. L'Acquario passerà del tempo con gli amici, mentre il Capricorno non dovrà spendere troppo.

Scopriamo le previsioni astrali della seconda parte dello zodiaco.

Le predizioni astrali del 26 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: nella giornata di oggi rivestirà un ruolo importante la vostra relazione amorosa, se siete ancora single potreste fare incontri interessanti. Dovrete cercare in ogni modo di essere particolarmente ricettivi e ascoltare anche le proposte della persona che sta al vostro fianco.

Siate aperti anche alle considerazioni altrui e non fissatevi su cose che potrebbero essere esclusivamente nella vostra immaginazione.

Scorpione: non sarà una giornata particolarmente brillante e avrete la sensazione che qualsiasi cosa farete non andrà per il verso giusto. Non perdete però la fiducia in voi stessi e cercate di cambiare l'ordine delle cose, la vostra determinazione e un amico particolarmente vicino potrebbero fare la differenza. Per quel che riguarda il lavoro prendete tutto con estrema serietà e siate maggiormente concreti e costruttivi.

Sagittario: avrete tantissima energia che sprigionerete in tutte le attività che sarete chiamati a svolgere. Non abusate però del vostro momentaneo stato di forma, questo potrebbe portare a problematiche future.

Praticate un po' di sport e cercate di rilassarvi per il tempo che ritenete necessario. Una nuova avventura potrebbe intrigarvi particolarmente, fate solamente attenzioni alle possibili conseguenze.

Oroscopo del giorno: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: le cose da un punto di vista finanziario potrebbero andare discretamente, state attenti però a non esagerare e a non fare il passo più lungo della gamba.

Alcune spese andrebbero evitate, proprio perché non indispensabili. Il momento potrebbe essere particolarmente propizio per effettuare nuove conoscenze, questo vi stimolerà molto e vi permetterà anche di stare per un po' al centro delle attenzioni. Sfruttate il momento finché durerà.

Acquario: avrete voglia di trascorrere del tempo con i vostri amici più fidati, soprattutto con qualcuno che avevate un po' trascurato e non ci era rimasto affatto bene.

Mettete un attimo in pausa la vostra relazione sentimentale e dedicatevi a tutte quelle cose che di solito non hanno un posto prioritario nella vostra vita. Il lavoro può attendere, oggi sarà fondamentale che pensiate a voi stessi e ad alcune vostre esigenze.

Pesci: oggi potreste mettervi particolarmente in mostra e sprigionare tutto il vostro talento. La passione che metterete nelle vostre attività sarà visibile a tutti e proprio per questo motivo riceverete molti attestati di stima. Approfittate della giornata favorevole e cercate di portare dalla vostra parte più situazioni possibili.