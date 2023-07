L'Oroscopo dell'amore di venerdì 21 luglio 2023 sarà denso di novità per i nati sotto il segno del Sagittario, mentre la comunicazione ora sarà dalla parte del segno del Vergine. Leone e Scorpione vivranno una bella giornata romantica.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 21 luglio per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo di venerdì per l'amore: Bilancia in prima posizione

1° Bilancia: il vostro segno schizzerà alla prima posizione grazie ad un incontro che potreste fare e che potrebbe regalarvi la nascita di un nuovo amore o di una nuova amicizia importante.

Grazie a ciò vi lascerete alle spalle tutto ciò che vi ha procurato delusione.

2° Sagittario: sicuramente con voi la tenerezza sarà assicurata anche nel corso di questa giornata, così densa di novità interessanti sul piano familiare che potreste anche decidere di farne anche voi, di sorprese. Con il partner l'atmosfera sarà davvero rosea.

3° Vergine: sperimentare la comunicazione nel modo che farete nel corso della giornata di venerdì potrebbe essere molto stimolante per la passionalità con il partner e molto utile e produttiva per il contesto familiare e amicale, secondo l'oroscopo.

4° Pesci: vi sentirete molto più completi con una amicizia di vecchia data che vorrà incontrarvi di nuovo piuttosto che con l'amore.

Secondo l'oroscopo avrete a che fare con chiacchierate, situazioni idilliache che potrebbero anche farvi incontrare nuova gente.

Esperienze per Leone

5° Scorpione: dedicarvi alla famiglia e al partner significherà anche mettere da parte l'orgoglio, e in questa giornata ci riuscirete sicuramente, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

Caleranno drasticamente le possibilità di fare qualche amicizia che poi si potrebbe rivelare come un nulla di fatto.

6° Leone: sarete sopraffatti da una esperienza molto bella con la persona amata, ma che allo stesso tempo potrebbe prosciugarvi di molte energie, secondo l'oroscopo. Avere modo di fare qualche strappo alla regola con la vostra famiglia senza dover necessariamente perdere troppo tempo.

7° Acquario: le amicizie che farete in questo momento potrebbero darvi qualche avventura ma niente che possa realmente durare, secondo l'oroscopo. Finire per rimanere in solitudine in questa giornata sarà un'ottimo rimedio per il vostro stress.

8° Toro: in amore ci sarà qualche incomprensione che però potrebbe risolversi in un batter d'occhio se sarete disposti a collaborare con la persona amata. Vi sentirete un po' scarichi di romanticismo però potrete sicuramente recuperare in serata se lo volete.

Complicazioni per Cancro

9° Cancro: dovrete affrontare una situazione molto complicata in cui potreste rimetterci la vostra felicità, secondo l'oroscopo. Le amicizie al momento saranno un valido appiglio contro le vicissitudini turbolente della vostra relazione amorosa.

10° Gemelli: se in famiglia l'atmosfera potrebbe essere decisamente traballante, in amore qualche incomprensione potrebbe essere inaspettatamente essere deleteria per la vostra relazione amorosa. Nel frattempo le amicizie potrebbero esservi di consolazione.

11° Ariete: potreste trovare delle difficoltà molto significative con il partner e addirittura portarvi a prendere qualche decisione non troppo riflessiva, anzi, anche molto impulsiva. Secondo l'oroscopo vi lascerete sopraffare dalla noia e da qualche incomprensione anche con la famiglia.

12° Capricorno: dovreste rimettere in ordine nella vostra situazione individuale prima di essere pronti per una nuova relazione. Se siete all'interno di una coppia, il consiglio sarà quello di avviare una riflessione a quattrocchi per poter trovare dei punti di contatto.