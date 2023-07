L'esoterismo è una disciplina che si occupa di conoscenze segrete, mistiche e spirituali. Attraverso antiche tradizioni, l'esoterismo cerca di dare risposte alle domande che riguardano l'universo e l'essere umano. Si tratta di un'arte che ha affascinato grandi personalità e che invita ad andare oltre la realtà apparente esplorando dimensioni profonde e sconosciute della vita materiale. Ma quanto c'è di vero in tutto questo? E, soprattutto, come viene considerata questa disciplina nel mondo moderno in cui non è insolito che l'esoterismo venga associato a fatti di cronaca?

Lo abbiamo chiesto a Stefano Migliore, in arte Stefano Amon che ha fatto dell'esoterismo uno stile di vita.

Stefano Amon: 'Non considero la cartomanzia un mezzo per leggere il futuro'

Come ha iniziato il suo percorso nell'esoterismo e qual è il suo significato e la sua importanza nella sua vita?

Ho iniziato fin da piccolo questo percorso, avevo sei anni. Ho iniziato a leggere prima le persone delle parole. Mi sentivo diverso ma allo stesso tempo mi sentivo bene e non fuori luogo. L'esoterismo per me è tutto: è vita, aria, ossigeno. Il mio dono è stato tramandato dai miei nonni e nonostante non sia semplice, non riesco a farne a meno. Tante volte ho pensato di mollare ma non ci riesco, fa parte di me.

Quali sono le aree dell'esoterismo che ha approfondito nel suo percorso e chi più di tutti considera il suo maestro?

Le aree approfondite sono diverse ma mi occupo principalmente di cartomanzia, ritualistica e divinazione di altro genere, come pendolo e scrittura medianica. Considero i miei maestri Gustavo Adolfo Rol e Alejandro Jodorowsky.

Non considero la cartomanzia un mezzo per leggere il futuro, perché niente è scritto, ma più un mezzo per dare risposte e capire noi stessi.

Esoterismo e spiritualità: due concetti interconnessi o significativamente distinti?

Bella domanda. Sono due cose distinte, entrambe legate alla ricerca di una realtà più profonda, ma in modo differente.

L'esoterismo si riferisce a conoscenze, pratiche e insegnamenti riservati a un ristretto gruppo di persone, mentre la spiritualità si riferisce a una ricerca individuale che può essere praticata da chiunque.

L'esoterismo ai giorni nostri: sfide e truffatori

Quali sono le sfide più difficili che incontri nel tuo percorso esoterico?

Far capire al prossimo che la cartomanzia e/o la ritualistica non sono un miracolo, ma solo un aiuto. Un rituale o qualunque altro mezzo divinatorio può essere non reale perché non è una scienza esatta. Io vedo delle cose, sento delle cose, ma non bisogna affidarsi completamente perché tutto cambia e si trasforma in base alle nostre scelte. C'è il libero arbitrio e nulla è scritto.

Le nostre scelte di vita sono fondamentali.

Come si spiega la presenza di truffatori e ciarlatani nel mondo dell'occulto che spesso approfittano delle persone vulnerabili che cercano risposte o soluzioni?

Purtroppo ne è pieno il mondo e soprattutto il web. Io stesso vedo cose che mi lasciano sbalordito e cerco sempre di tutelare i miei clienti. Ci sono "cartomanti" che pur di guadagnare inventano e prendono in giro approfittando di chi è vulnerabile. Un rituale non può costare 2500 euro e bisogna diffidare da chi chiede così tanto. Per i rituali basta poco, il materiale non è così costoso come vogliono far credere. Purtroppo chi è più fragile in quel momento si lascia ingannare credendo nel miracolo, ma nessun rito funziona in 48 ore.

Se esistono insegnateli anche a me. Io in prima linea porto avanti una battaglia contro i truffatori, ma è difficile perché sono tanti.

Ci sono delle letture che più di altre consiglieresti a chi vorrebbe avvicinarsi a questa disciplina?

Sì, ci sono validi libri per iniziare: La via dei tarocchi che considero la bibbia della divinazione, Tarocchi archetipi - La voce della stella e tanti altri. In ogni caso bisognerebbe essere portati e avere un dono innato, non ci si improvvisa cartomanti solo per guadagnare qualche spicciolo.

C'è un episodio che ti ha colpito particolarmente nel corso della tua esperienza?

Sì, più di uno. Quello che mi ha colpito di più è successo durante a una seduta a una giovane ragazza.

Improvvisamente qualcuno mi parla e mi mostra dei dettagli: era sua nonna. Mi stava mostrando la sua casa e mentre la descrivevo alla ragazza le confermava con le lacrime agli occhi. Vedevo ogni dettaglio: i quadri, i cioccolatini, le foto all'ingresso. Lei non poteva credere alle sue orecchie e io ai miei occhi. Se ci ripenso ho ancora la pelle d'oca.

Come si può distinguere tra ciò che è autentico e ciò che potrebbe essere il risultato di suggestione?

Parlano i fatti, sono quelli a dirci ciò che è reale. Io stesso non credo fino a quando non tocco con mano. La suggestione non è altro che la nostra immaginazione.

Hai mai dubbi sull'esistenza di un'altra dimensione?

No, mai. Parlando di magia sono convinto che si trovi in qualunque cosa: in un fiore, in una nuvola, in un bacio tra amici o innamorati. Tutto intorno a noi è magico, Non potrei avere dubbi.