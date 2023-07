Nella giornata di venerdì 28 luglio 2023, l'Oroscopo della fortuna vede in prima posizione i nati sotto il segno dei Pesci, seguiti da quelli del Leone; sarà invece in difficoltà in queste ore il segno del Cancro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco con la relativa classifica giornaliera.

L'oroscopo per tutti i segni di venerdì: intesa professionale al 'top' per Scorpione

1° Pesci: la carica rinnovata di questa giornata sarà dovuta essenzialmente alla fortuna che vi sta facendo fare dei balzi in avanti davvero straordinari.

Le energie saranno a vostra disposizione per poter fare qualcosa di nuovo e che possa essere anche qualcosa di ambizioso.

2° Leone: avrete molte ambizioni e realizzarne anche solo una parte potrebbe essere una occasione d'oro sul piano dei guadagni. Secondo l'oroscopo avrete una creatività che supererà le vostre stesse aspettative.

3° Ariete: la determinazione che in questa giornata farà capolino potrebbe regalarvi una marea di soddisfazioni che non solo saranno essenziali per il lavoro, ma anche per la vostra vita quotidiana e per quella della famiglia.

4° Scorpione: finalmente avrete un'intesa positiva sul piano colloquiale con le persone che vi circondano, soprattutto con la vostra squadra di lavoro.

Secondo l'oroscopo la fortuna potrebbe regalarvi dei progetti davvero semplici e al tempo stesso efficaci.

Sagittario fortunato

5° Sagittario: avrete una bella dose di fortuna che con il trascorrere delle ore sarà sempre più ottimale, perché i guadagni ora faranno capolino nelle vostre finanze e potrete anche attuare un investimento molto sostanzioso.

Secondo l'oroscopo avrete anche qualche momento di sosta.

6° Bilancia: potrete approfittare di qualche momento di relax e svago che vi daranno anche qualche spunto sul piano professionale da utilizzare in un secondo momento. Il rapporto con i colleghi potrebbe trovare un sensibile miglioramento alla luce di obiettivi comuni.

7° Acquario: i vostri progetti potrebbero riscontrare molti miglioramenti nel corso della giornata, e avrete a disposizione molto tempo per definirli al meglio e conferire loro un aspetto degno di nota. Evitate per quanto potrete lo stress, potrebbe essere di disturbo.

8° Gemelli: qualche occasione di lavoro potrebbe fare al caso vostro in questo momento. Potrete contare sull'appoggio incondizionato della famiglia anche nel prendere qualche decisione importante.

Pausa per Vergine

9° Vergine: potreste prendervi una pausa dal lavoro per distendere i vostri nervi ed evitare anche dei sovraccarichi di lavoro molto pesanti sia per la vostra mente che per il vostro corpo.

10° Toro: fate attenzione allo stress di questa giornata, perché potrebbe rallentare in modo molto significativo la vostra attività sul piano affaristico.

Secondo l'oroscopo avrete bisogno di coprire qualche spesa urgente che interesserà prevalentemente l'ambito familiare.

11° Capricorno: potreste riscontrare qualche difficoltà nel vostro operato sul lavoro, solo fra qualche giorno potrete risollevarvi da un periodo non esattamente idilliaco. Fintanto che avrete la vostra calma e pazienza tutto potrebbe andare bene.

12° Cancro: riposate senza pensare troppo alle varie problematiche della vostra quotidianità, ciò potrebbe aiutare anche ad avviare una situazione molto interessante in un secondo momento sul piano economico. In queste ore invece tutto pare completamente fermo.