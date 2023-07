Il fine settimana 22 e 23 luglio 2023 per l'Oroscopo dell'amore vedrà il segno del Pesci risalire di molte posizioni nella classifica, e a far compagnia a questo segno ci sarà eccezionalmente il segno del Vergine.

A seguire le previsioni dell'oroscopo del 22-23 luglio per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore nel weekend: Sagittario alle prime posizioni

1° Vergine: vi attenderà un fine settimana denso di passionalità che probabilmente e inaspettatamente rimetterà in ordine le vostre vite e i vostri sentimenti. Il partner saprà come stupirvi e come infondervi quel romanticismo che nel corso della settimana è stato piuttosto altalenante, secondo l'oroscopo.

2° Pesci: le amicizie in questo momento potrebbero darvi tutto ciò che vi occorre per stare allegri, farvi sentire al centro dell'attenzione e per regalarvi dei momenti di pausa misti a momenti di divertimento. L'affinità con il partner sarà ottima e non mancherà di farvi dei regali molto emozionanti.

3° Bilancia: potreste avere qualche novità legata ai sentimenti e che con tutta probabilità vi regalerà un fine settimana denso di emozioni con la persona amata oppure con una persona che avete in mente come partner. Lasciarvi sorprendere dalle persone in famiglia sarà un bel regalo molto originale.

4° Sagittario: avete una bella atmosfera sia con il partner sia in famiglia vi darà quel senso di serenità che potrebbe anche aprire la strada a nuove amicizie.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo avvierete una lunga riflessione che non farà altro che farvi maturare come individui e cercare dei punti di contatto con la persona amata.

Weekend divertente per Scorpione

5° Ariete: avrete una novità in famiglia che potrebbe realmente scaldarvi il cuore, secondo l'oroscopo. L'autostima maggiore vi permetterà di confessare il vostro amore alla persona amata e di sentirvi anche più sicuri con le amicizie.

La famiglia sarà affidamento su di voi per un paio di evenienze.

6° Leone: questo weekend sarà all'insegna della chiacchierata e della vivacità all'interno del contesto familiare. Secondo l'oroscopo potreste avere un confronto molto diretto con una persona a cui tenete particolarmente e rendere la comunicazione molto più semplice per entrambe le parti.

7° Scorpione: potreste avere a che fare con un fine settimana molto insolito, forse a tratti divertente. Il partner potrebbe avere qualche piccola sorpresa per voi e che potrebbe anche farvi sentire al centro dell'attenzione e più inclini alla comunicazione. Aprirvi agli altri potrebbe essere un po' più semplice.

8° Toro: se l'ambito amoroso potrebbe non essere esattamente eccellente con gli affetti e le amicizie si aprirà un weekend ricco di prospettive molto interessanti con le amicizie nuove, quelle che avete fatto da poco tempo eppure vi comprenderanno davvero e che sapranno anche come prendervi.

Contrattempi per Cancro

9° Cancro: farete di tutto per rendere questo weekend speciale come vorreste, ma qualche contrattempo di altra natura vi impedirà di trascorrere un fine settimana in compagnia degli affetti.

Avere qualche svago in solitaria potrà farvi solamente bene, ma sarà anche un diversivo per riflettere.

10° Gemelli: trascinarvi in una avventura potrebbe essere molto appagante e stimolante al tempo stesso, per cui non pensare troppo alle conseguenze ora potrebbe farvi sentire più leggeri e non costretti da fattori esterni. Secondo l'oroscopo avrete a disposizione qualche ora per poter ridefinire le vostre amicizie.

11° Capricorno: dovrete evitare di essere sempre sotto tensione, perché questa situazione adesso potrebbe compromettere il dialogo nella coppia oppure qualche risoluzione a un problema familiare. Dovrete prima cercare un equilibrio interiore e poi trovare una riappacificazione con gli altri.

12° Acquario: stare un po' da soli con voi stessi potrebbe essere un desiderio difficilmente realizzabile in questo momento. Con il partner il clima di tensione potrebbe remare a vostra sfavore e le questioni di carattere amicale potrebbero trovare delle cocenti delusioni.