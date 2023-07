Nuovo appuntamento con l'Oroscopo settimanale: in primo piano in questa sede c'è la settimana da lunedì 24 a domenica 30 luglio 2023. I prossimi sette giorni in calendario promettono di portare emozioni intense, sorprese inaspettate e cambiamenti improvvisi che potrebbero influenzare diverse sfere della vita.

Iniziamo pure a decantare l'oroscopo della settimana dal 24 al 30 luglio, segno per segno.

Previsioni zodiacali della settimana: l'oroscopo dei primi sei segni

Ariete: In questa settimana potreste sentirvi agitati e in conflitto con voi stessi e i vostri desideri futuri.

Le coppie potrebbero affrontare discussioni che portano a considerare una possibile fine della relazione. Anche i single potrebbero iniziare la settimana con rimpianti o malinconia per scelte passate. Sul lavoro, sarà un periodo adatto per avviare nuovi progetti, nonostante possibili tensioni e imprevisti. Dovrete fare attenzione agli investimenti e ai finanziamenti poco favorevoli. Per il benessere, cercate di riposarvi di più, poiché potreste sentirvi stanchi e nervosi.

Toro: Questa settimana vi saranno situazioni positive, dunque sarà importante essere tempestivi perché potrebbero emergere divergenze e piccole discussioni con il vostro partner che potrebbero minare l'equilibrio di coppia.

Tuttavia, la vostra abilità nel dialogo aumenterà negli ultimi giorni e sarete in grado di affrontare le divergenze con maggiore sicurezza. Gli amori che sbocceranno in questi giorni avranno un grande potenziale per il futuro. Sul fronte lavorativo, avrete ottime possibilità di trovare nuovi sbocchi e, magari, aumentare le entrate.

Alcuni di voi potrebbero sperimentare un concreto miglioramento contrattuale. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete in ottima forma per gran parte della settimana, con i vostri livelli di energia su livelli eccellenti.

Gemelli: Se pensate di non avere abbastanza tempo per occuparvi dei dettagli o delle commissioni che questa settimana richiede, allora dovete riorganizzare la vostra agenda.

Voi dovrete trovare il modo di gestire al meglio il vostro tempo e dare la giusta priorità alle attività più importanti. Alcune cose potrebbero essere state abbandonate per troppo tempo e ora richiedono la vostra attenzione. Non potete più rimandarle. La vostra produttività dipenderà dalla vostra capacità di affrontare queste sfide e di completarle con successo. Smettete di procrastinare e rimboccatevi le maniche. Solo così potrete andare avanti e ottenere un senso di realizzazione. Il tempo è prezioso, quindi utilizzatelo saggiamente e fate progressi verso i vostri obiettivi.

Cancro: Le vostre straordinarie abilità nel comunicare con nuove e interessanti persone sono degne di nota. Pertanto, dovreste considerare di trascorrere più tempo fuori e di diventare più socievoli.

Nonostante la vostra attuale preferenza di rimanere a casa e godervi un film, l'oroscopo vi consiglia di lasciare per un po' da parte divano o poltrona che sia e dedicare almeno un paio d'ore del vostro tempo a qualcosa di diverso. Scoprirete presto che vi divertirete così tanto che non vi verrà nemmeno in mente di tornare alla vostra routine abituale.

Leone: Per quanto riguarda voi Leone, vi incoraggiamo a focalizzare la vostra attenzione sulla risoluzione di affari incompiuti. C'è qualche progetto che avete lasciato in sospeso? Qualcuno sta aspettando un vostro segnale? Ci sono commissioni che dovete ancora svolgere? Affrontate queste e altre eventuali questioni il più presto possibile. Anche i più piccoli errori potrebbero causarvi notevoli fastidi se non fate attenzione.

Non esitate a prendere l'iniziativa. Effettuate tutte le chiamate necessarie per ristabilire il contatto con le persone con cui dovete parlare. Sarete soddisfatti di aver affrontato queste situazioni e potrete proseguire con tranquillità

Vergine: Settimana all'insegna della riflessione. Vi incoraggiamo a focalizzare la vostra attenzione sulla risoluzione di affari incompiuti. C'è qualche progetto che avete lasciato in sospeso? Qualcuno sta aspettando un vostro segnale? Ci sono commissioni che dovete ancora svolgere? Affrontate queste questioni il più presto possibile. Anche i più piccoli errori potrebbero causarvi notevoli fastidi se non fate attenzione. Non esitate a prendere l'iniziativa. Effettuate tutte le chiamate necessarie per ristabilire il contatto con le persone con cui dovete parlare.

Sarete soddisfatti di aver affrontato queste situazioni e potrete proseguire con tranquillità.

Oroscopo settimanale, le previsioni per gli ultimi sei segni

Bilancia: Durante questa settimana, potreste accorgervi che qualcuno non ha mantenuto le promesse fatte. Al posto di lasciarvi trascinare dalla frustrazione o di contattare questa persona per chiarimenti, prendete una decisione diversa. Focalizzatevi su voi stessi e sul vostro percorso. Continuate a portare avanti tutti i vostri progetti con determinazione, indipendentemente dalle critiche degli altri. Non lasciate che le opinioni altrui influenzino le vostre azioni e scelte. Ricordatevi che ogni individuo ha il suo cammino e le sue responsabilità.

Concentrandovi sulle vostre aspirazioni, potrete superare le delusioni e trovare la strada per il successo. Affidatevi alla vostra forza interiore.

Scorpione: Fondamentale ricordare che la perfezione è solo un'illusione e cercarla può diventare un ingannevole spreco di tempo e risorse preziose. È giunto il momento di riaggiustare le vostre aspettative e concedervi del meritato momento di relax. A volte, essere meno rigidi riguardo ai dettagli non significa essere pigri, ma dimostra la vostra saggezza nell'affrontare la vita. Date spazio alla flessibilità e al laissez-faire, evitando di lasciarvi schiacciare dalle aspettative irreali che vi auto-imponete. Non abbiate paura di fare delle pause, di rinunciare a qualche impegno per ritagliarvi del tempo libero e riflettere.

Spesso, guardare le cose attraverso una prospettiva diversa vi permette di scoprire nuove soluzioni e di apprezzare le sfumature che vi circondano.

Sagittario: Prendete atto che questa settimana ci saranno alcune variabili al di fuori del vostro controllo. Non insistete invano, ma datevi il tempo di riprovare quando le condizioni saranno più favorevoli. L'oroscopo suggerisce di creare una mappa concettuale per affrontare le sfide con intelligenza. Evitate di cercare di forzare la fortuna questa settimana, e quindi rinunciate a chiedere quell’aumento al vostro superiore. Siate pazienti e attendete il momento giusto. La saggezza sta nel comprendere quando è il momento migliore per agire.

Capricorno: Cercate di mantenere un atteggiamento leggero e gioioso nonostante le sfide che vi circondano.

Anche se il senso di responsabilità cresce, vedete questo carico come un onore e non come un peso. Scherzate sulla vostra situazione e lasciate che il vostro umorismo attiri le persone verso di voi. Siate pronti a intrattenere conversazioni affascinanti e stimolanti. Potreste non trovare consenso su come affrontare determinate situazioni, ma considerate questo disaccordo come una fonte di stimolo. Ascoltate gli altri con mente aperta e lasciate che esprimano le loro frustrazioni senza giudicarli. La comprensione e l'empatia vi faranno guadagnare preziose chance con gli altri.

Acquario: Se riuscite a evitare qualsiasi conflitto riguardante il denaro, questa settimana potrà essere davvero appassionante.

Se avete progetti in mente, metteteli in atto senza esitazioni. Non nascondete nulla sotto il tappeto, poiché eventuali questioni irrisolte potrebbero tornare a tormentarvi. Monitorate attentamente ciò che potrebbe emergere e affrontate le situazioni in anticipo. Chi è coinvolto in una relazione amorosa potrebbe scoprire nuovi aspetti del proprio partner, mentre alcuni single potrebbero incontrare un nuovo interesse amoroso. Siate aperti riguardo ai vostri sentimenti e lasciatevi trasportare. In questo momento, un programma televisivo ha catturato la vostra attenzione in modo ossessivo. Vi rilassa e vi fa sentire bene, e questo è tutto ciò che conta per il vostro benessere.

Pesci: È un periodo in cui la vostra vita sentimentale si prospetta forte e dinamica, con buone possibilità di nuove relazioni.

Sentirete un senso di appagamento mentre perseguite i vostri sogni, che potrebbero presto trasformarsi in realtà. La vostra espressività sarà al massimo e dedicherete il tempo alla vostra famiglia, rafforzando i legami affettivi. Il vostro partner potrebbe attraversare un momento difficile, quindi potrebbe non essere dell'umore giusto per parlare, ma il vostro sostegno e il vostro amore avranno un grande significato per lui/lei. Per i single del segno, sarà una giornata piacevole trascorrere del tempo con persone che piacciono. Sarete calmi e pacati, ma con la Luna che influenza le vostre emozioni, potreste essere più inclini a lasciar emergere le lacrime.