Il weekend dell'8 e del 9 luglio 2023, l'Oroscopo della fortuna si rivelerà sorprendente per il segno del Vergine, del Toro e per il segno del Pesci. Questi tre segni in particolare potrebbero essere creativi, originali e propensi a guadagni eccezionali.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo dell'8 e 9 luglio per tutti i segni dello zodiaco sulla fortuna.

L'oroscopo della fortuna: Pesci calibrato

1° Vergine: la creatività di cui sarete dotati in questo fine settimana si riverserà sui vostri progetti, migliorando il loro già spiccato potenziale e mettendoli allo stesso tempo in condizione di essere molto remunerativi dal punto di vista economico.

Finalmente anche qualche cavillo burocratico si risolverà più velocemente del previsto.

2° Pesci: ora riposare e allo stesso tempo occuparvi delle vostre faccende in ambito finanziario potrebbe essere alquanto rilassante. Se poi ci aggiungerete qualche svago nel corso delle due serate, allora potrete dire di aver trascorso questo weekend in tutta tranquillità. Potrete utilizzare parte dei vostri guadagni a piacimento.

3° Toro: avvierete una decisione che potrebbe portare la vostra carriera a compiere quel balzo in avanti che avete sempre desiderato, e anche i guadagni saranno tali da innescare una serie di cambiamenti per la vostra vita quotidiana. Potreste ritrovare le energie che avevate perduto nel corso della settimana e convertirle in qualcosa di divertente e spassionato.

4° Capricorno: riuscirete a fare qualche affare prima che la settimana si concluda in modo definitivo, secondo l'oroscopo, e ricavare qualche esperienza prima ancora che il denaro possa esservi utile. Avrete un bel periodo di shopping in cui spesso e volentieri penserete sia a voi stessi che alle persone amate.

Riposo per Acquario

5° Acquario: avrete un periodo di riposo e saprete come usarlo. Secondo l'oroscopo finalmente il relax farà parte integrante delle vostre giornate e con un po' di sforzo anche quegli affari rimasti in sospeso potrebbero concludersi in men che non si dica. Avrete un rialzo delle energie della vostra mente.

6° Cancro: arriverete al fine settimana sul lavoro con una carica davvero sorprendente, e di conseguenza sarete in grado di sviluppare altri progetti che andranno aldi là di quelli che avete avuto modo di concludere finora. L'originalità farà parte della vostra carriera in questo periodo, per cui evitate di sciuparla con altri fattori oppure con distrazioni.

7° Scorpione: rilanciare qualche idea non sarebbe male per occuparsi degli affari e allo stesso tempo prendervi una pausa dal lavoro. Ci saranno occasioni di guadagno in lontananza che al momento potrebbero esservi precluse. Avrete qualche spesa in più nel corso dei pomeriggi di questo fine settimana.

8° Bilancia: riuscirete a prendervi cura di voi stessi e delle vostre energie diffidando da qualche situazione che sembrerà ottimale per la vostra carriera e che invece potrebbe rivelarsi un buco nell'acqua.

Avrete modo di escogitare qualche stratagemma per procrastinare qualche progetto.

Monotonia per Leone

9° Leone: la monotonia sul lavoro potrebbe prendere inavvertitamente il sopravvento, secondo l'oroscopo. Questo fine settimana lavorare potrebbe essere molto arduo, specialmente se sarete circondati di interessi che vi diano una scusa valida per staccare di continuo la spina. Spingere sull'acceleratore d'altro canto potrebbe essere controproducente.

10° Sagittario: dovrete cercare di essere meno tesi e nervosi per poter concludere quanto prima la settimana lavorativa con buoni risultati da portare a casa. Dovrete superare un contrasto sul posto di lavoro che potrebbe in un prossimo futuro mettervi irrimediabilmente i bastoni fra le ruote.

11° Gemelli: stare sotto scacco a causa di qualche incarico gravoso per voi potrebbe portarvi ad uno stato di agitazione e stress che non solo potrebbe compromettere qualche affare che possa darvi una bella dose di indipendenza sul piano economico, ma anche farvi abbassare molto l'autostima.

12° Ariete: il vostro segno ha delle previsioni che non saranno affatto buone sul piano energetico, e senza di questo neanche la fortuna al momento potrebbe funzionare a dovere. Potreste fare in modo che il sovraccarico di lavoro che avete in queste giornate sia distribuito in modo tale da poter riuscire a fare qualcosa di buono.