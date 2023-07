Per tutti i segni zodiacali arriva una nuova giornata, quella di giovedì 13 luglio. Di seguito approfondiamo quindi le previsioni e l'oroscopo del giorno con le novità e i cambiamenti che arriveranno in queste ore.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore la situazione attuale vi porta vantaggi, per questo motivo è meglio intensificare la vita sociale. Le relazioni in questo periodo otterranno di più. Nel lavoro quello che state vivendo è un momento positivo.

Toro: per i sentimenti è meglio evitare alcune discussioni con la persona amata, le sensazioni che vivrete saranno comunque speciali.

Nel lavoro Giove nel segno vi permette di fare qualcosa in più, ma le critiche non mancheranno.

Gemelli: a livello sentimentale è una situazione positiva, potrete quindi cercare di recuperare serenità adesso. Nel lavoro per chi ha un'attività indipendente gli affari andranno a concludersi per il meglio.

Cancro: in amore se qualcosa non funziona adesso si potrà comunque ripartire parlando chiaro, se c'è stato un problema è meglio aspettare prima di trovare una soluzione. A livello lavorativo alcune situazioni difficili si risolveranno a vostro favore.

Leone: a livello amoroso si recupera dopo due giornate con la Luna in opposizione, la settimana comunque non sta andando forte come volevate. Nel lavoro potreste fare buoni progetti in vista del futuro, attenzione solo a una piccola fase di stanchezza.

Vergine: a livello sentimentale gli unici problemi ora riguardano alcune piccole questioni, le difficoltà maggiori però sono superate. Nel lavoro sarà più facile essere intraprendenti, c'è un miglioramento generale.

Stelle e oroscopo del 13 luglio 2023: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti è meglio dare più spazio alla relazione di coppia, siete alla ricerca comunque di chiarimenti in questa giornata.

Nel lavoro chi deve portare avanti un progetto non deve fermarsi adesso.

Scorpione: in amore le nuove storie portano qualche dubbio, perciò è meglio non lasciare il certo per l'incerto. A livello lavorativo potreste accettare anche delle nuove condizioni, non mancheranno buone intuizioni.

Sagittario: in amore non ingigantite i problemi anche se effettivamente esistono, soprattutto per questioni di coppia.

In questa giornata sarete piuttosto intolleranti. Nel lavoro sarà importante ora agire nonostante i continui blocchi.

Capricorno: a livello sentimentale c'è una situazione particolare, state cercando nuovi punti di riferimento. Nel lavoro molti che hanno avuto un blocco in questi giorni potranno ripartire in modo interessante.

Acquario: per i sentimenti è una giornata di riflessione ma rispetto agli ultimi giorni potrete ottenere di più. Nel lavoro tutti coloro che devono iniziare un nuovo percorso ora dovranno essere chiari.

Pesci: in amore è una giornata non esaltante, ma riuscirete comunque a recuperare se c'è stata una fase di agitazione. Nel lavoro avete una scarsa concentrazione, potrete sentirvi smarriti.