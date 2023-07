L'oroscopo di agosto 2023 è pronto a indicare le previsioni del mese sotto il punto di vista dell'amore di coppia per i 12 segni zodiacali. I nati sotto il segno del Cancro potrebbero trovare qualche difficoltà, mentre quelli dei Pesci vorrebbero programmare il loro futuro di coppia.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche del mese di agosto 2023.

Oroscopo di agosto sull'amore: i primi sei segni

Ariete – In amore avrete le stelle dalla vostra parte e la persona amata potrebbe chiedervi di osare maggiormente, non deludetela. Cercate di dare il vostro massimo per non avere recriminazioni.

Toro – Il mese potrebbe essere abbastanza positivo per quel che riguarda la vita di coppia, non sfidare però troppo il fato e programmate alcune situazioni in maniera accurata.

Gemelli – Sarete particolarmente fascinosi e il periodo metterà alla prova la vostra dolce metà che si sentirà un po' trascurata. Datele delle certezze e rassicuratela, potreste essere protagonisti di diversi corteggiamenti.

Cancro – Potrebbero esserci un po' di difficoltà in ambito sentimentale. In questo mese potreste non essere in perfetta sintonia con la vostra dolce metà ed avere quindi degli screzi importanti, provate a rimettere le cose nella giusta direzione.

Leone – Cercate di usare maggiore equilibrio possibile nel vostro rapporto di coppia, molto dipenderà dal vostro atteggiamento e da come recepirà le cose la persona amata.

Non indispettitela, anzi cercate di fale qualche gradita sorpresa.

Vergine – Potrebbe essere un mese fatto di alti e bassi, a livello sentimentale potreste essere risucchiati in polemiche inutili quanto sterili. Approfittate della seconda parte del periodo per trarre qualche vantaggio in più.

Previsioni astrologiche di agosto per le coppie: i restanti segni

Bilancia – L'amore andrà particolarmente bene e avrete la possibilità di accontentare in maniera importante la vostra dolce metà. Potreste organizzare un viaggio che resterà impresso per molto tempo nella vostra mente.

Scorpione – Sarete un corpo unico con la vostra dolce metà e non le farete mancare le attenzioni che merita.

Sarà però difficile sorprenderla, perché dai voi si aspetterà sempre il massimo.

Sagittario – L'amore sarà per voi un autentico toccasana, avrete tutte e attenzioni possibili e sarete supportati in maniera determinante dalla persona amata. Concedetevi un po' di svago e fatelo con la vostra dolce metà.

Capricorno – Dovrete stare particolarmente attenti, a volte in amore tendete ad innamorarvi del gioco e meno del giocatore. Avete un mese di tempo per capire se quello che state costruendo è quello che realmente volete.

Acquario – Il mese di agosto potrebbe essere per voi molto romantico, farete di tutto per organizzare situazioni estremamente emozionanti in cui coinvolgere la vostra dolce metà.

Impegnatevi e andate avanti dando il vostro massimo.

Pesci – Sotto l'aspetto sentimentale sarete abbastanza decisi nel portare avanti quello in cui credete. Avrete voglia di programmare il futuro insieme al vostro partner e vi aspettate che anch'esso appoggi questa vostra volontà.