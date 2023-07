Siamo giunti nel cuore della terza settimana del mese di luglio per tutti i segni. Di seguito l'andamento astrologico delle prossime ore con tutte le novità ed i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore momento migliore, potrete programmare un evento e rimanere liberi a livello mentale. Nel lavoro ascoltate con attenzione tutto quello che dicono gli altri, nel complesso sarà un giorno positivo.

Toro: per i sentimenti Luna dissonante che invita a tenere lontano le complicazioni, in questo momento non siete pronti a gestire tutto.

Nel lavoro giornata che porterà polemiche, cercate di superare ogni difficoltà.

Gemelli: a livello sentimentale tutto potrà essere realizzato nel corso delle prossime ore, ci saranno solo alcuni conflitti da dover chiarire. Nel lavoro cercate di concludere tutto quello che non va, Marte comporterà comunque discussioni.

Cancro: in amore chi vive una relazione occasionale potrebbe ora avere alcuni vantaggi. Questo è un periodo utile per cercare di capire dove va il vostro cuore. A livello lavorativo le persone che vi stanno attorno potranno aiutarvi a risolvere un problema.

Leone: a livello sentimentale meglio non sottovalutare i nuovi incontri adesso con diversi pianeti favorevoli. Nel lavoro non si esclude una bella novità, se c'è da fare una scelta siate cauti.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore i rapporti di vecchia data dovranno superare momenti di tensione. Nel lavoro verificate tutto quello che c'è da fare a livello amministrativo, potranno per questo esserci momenti di disagio.

Previsioni e oroscopo del 19 luglio 2023: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti meglio fare attenzione se c'è stata una crisi di coppia, grazie ora dla diversi eventi favorevoli potrete vivere le relazioni in modo più spontaneo. Nel lavoro dalla metà del mese molte cose sono migliorate e stanno tornando a vostro favore.

Scorpione: in amore è importante evitare di tornare su discorsi del passato, riuscirete a risolvere problematiche a vostro favore. Nel lavoro meglio lasciarsi scivolare le cose addosso rimandate eventuali discussioni o incontri al weekend.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore con diversi pianeti favorevoli siete più determinati, le relazioni che nascono in questi giorni sono comunque favorite. Nel lavoro le idee non mancano, bisogna ora darsi da fare.

Capricorno: per i sentimenti se una persona vi interessa sfruttate al meglio il prossimo fine settimana in arrivo, ci saranno diverse novità. Nel lavoro sarà possibile vivere un momento di riflessione, in questo periodo nulla è contro di voi.

Acquario: a livello amoroso meglio non lasciarsi prendere da alcune polemiche. Sarà una giornata che porterà diversi ritardi. Nel lavoro nuove occasioni per chi è rimasto fermo, dal punto di vista economico comunque meglio non rischiare.

Pesci: in amore stelle che premiano le storie che sono nate da tempo e chi cerca una nuova passione. Supererete ogni sfida. Nel lavoro qualcuno potrebbe chiedervi di rivedere una questione rimasta in sospeso.