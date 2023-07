L'oroscopo di mercoledì 19 luglio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche del giorno mettono in evidenza tutte le caratteristiche della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei dodici segni zodiacali. Ci sarà chi si lancerà tra le braccia del partner e chi al contrario resterà deluso da una persona speciale.

Ecco i dettagli dell'oroscopo del 19 luglio.

Oroscopo di mercoledì 19 luglio 2023: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non fuggirete dalle difficoltà perché vorrete prendervi tutte le vostre responsabilità. In alcuni momenti, però, non sarà facile conciliare i diversi aspetti della vostra vita.

Non prenderete in considerazione l'idea di chiedere aiuto, almeno per oro. Nei prossimi giorni, le cose potrebbero cambiare.

Toro: il partner sarà al centro dei vostri pensieri. Le frecce di Cupido, questa volta, saranno più potenti che mai. Vivrete un rapporto speciale, fatto di collaborazione e complicità. Vi impegnerete per organizzare le prossime mosse e per trasformare questa giornata in un momento emozionante.

Gemelli: questa giornata non vi offrirà molti spunti. Sarà abbastanza apatica, ma non rinuncerete ai vostri sogni. Continuerete a lottare per cercare di creare la vita tanto desiderata. In ambito sentimentale, ci sarà una persona speciale, ma il rapporto dovrà ancora crescere.

Cancro: non vedrete l'ora di innamorarvi di nuovo.

Ricomincerete a provare un sentimento importante per una persona che per voi significa molto. Gli amici non vi saranno di grande aiuto e anche la famiglia preferirà non incoraggiarvi. L'ultima parola, però, spetterà solo a voi.

Previsioni zodiacali del 19 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: questa giornata sarà molto stancante.

Avrete tante cose da portare a termine, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Non vedrete l'ora di vedere gli amici, ma non potrete lasciare in sospeso i vostri compiti. La famiglia non sarà molto comprensiva nei vostri confronti.

Vergine: vivrete le emozioni in modo contrastante. Vorrete avere il controllo su di esse, però, in alcune situazioni, potrebbero sfuggirvi di mano.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a essere il più spontanei possibili. Sicuramente, non ve ne pentirete.

Bilancia: riceverete delle sorprese poco piacevoli sul posto di lavoro. La paura di non essere all'altezza non farà altro che influenzare il livello di produttività. I colleghi non saranno molto gentili, ma non dovrete farvi provocare dal loro atteggiamento. Sarà meglio mantenere la calma.

Scorpione: non avrete tanti amici sui cui contare, ma le persone che fanno parte della vostra vita vi saranno sempre accanto. Il legame con gli amici sarà intenso, così come quello con la famiglia. Vi piacerà parlare di argomenti diversi, senza alzare alcuna barriera comunicativa.

Previsioni astrologiche del 29 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete vivaci e determinati. Non getterete la spugna, neanche davanti a un rifiuto. Avrete le idee chiare e sarà proprio questo la fonte del vostro successo. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non rinunciare ad alcuna opportunità. La famiglia vi darà lo stesso consiglio.

Capricorno: vi sentirete sereni in ambito sentimentali. Farete emergere il vostro romanticismo e vi prenderete cura del partner. Avrete dei pensieri molto carini verso la persona amata. La sua reazione, però, potrebbe confondervi. Sarà preferibile agire con cautela.

Acquario: riporrete tutta la vostra fiducia nel prossimo, ma una persona speciale potrebbe adottare un atteggiamento controproducente.

Tenderete a puntarle il dito contro a causa del forte risentimenti. Sarà importante, però, non saltare subito a conclusioni affrettate

Pesci: cambierete idea molto facilmente. Passerete da un argomento all'altro, senza riuscire a concentrarvi su qualcosa di specifico. Sarà una giornata frenetica da alcuni punti di vista, ma apprenderete insegnamenti importanti. Il partner e gli amici vi concederanno tutta la loro fiducia.