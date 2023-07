L'ultima settimana del mese di luglio sta entrando nel vivo per tutti e i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del 25 luglio 2023 con i cambiamenti astrologici e le novità in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore una storia si sta riaccendendo, intanto in serata è un momento migliore per le coppie. Nel lavoro alcune situazioni non vi soddisfano, aspettate però prima di dire basta.

Toro: per i sentimenti se qualcosa non va ci vorrà tempo per risanarlo. In questo momento una storia potrebbe non funzionare e dire anche basta.

Nel lavoro siete stanchi e nervosi, ci sarebbe bisogno di più tempo per programmare progetti futuri.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata interessante e le stelle sono importanti per le relazioni, vi sentite molto più forti. Nel lavoro se ci sono delle cause in corso Saturno potrebbe aiutare.

Cancro: in amore qualcosa potrebbe non andare, ci sono delle discussioni da superare, è un momento comunque buono per pensare ai progetti imminenti. A livello lavorativo c'è uno stato di fermo, ma comunque siete molto più forti adesso.

Leone: per i sentimenti Luna è in buon aspetto, attenzione solo a qualche piccola complicazione che potrebbe nascere. Nel lavoro giornata che andrebbe presa con le pinze comunque le cose che nascono ora sono favorite.

Vergine: in amore è una giornata interessante, dovete solo cercare di ritrovare maggiore tranquillità. Nel lavoro momento che vi vede più agitati, ci sono diverse cose da fare adesso.

Stelle e oroscopo del 25 luglio 2023: la seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale potreste ricevere una conferma in queste ore, c'è voglia di fare tanto di più, qualcosa di nuovo.

Nel lavoro periodo migliore ma dopo un momento di forte tensione ora si sta recuperando.

Scorpione: per i sentimenti le stelle in questo periodo consigliano maggiore attenzione, Luna comunque che aiuta le buone intuizione. A livello lavorativo i nuovi progetti potrebbe essere rallentati a causa di Giove in opposizione ma non bisognerà mollare.

Sagittario: in amore molto dipende dal vostro modo di fare, comunque la giornata vi sorriderà in particolare al mattino. Le stelle vi proteggono. Nel lavoro potrete trovare nuovi sbocchi, in particolare per chi vuole delle risposte a nuovi progetti.

Capricorno: a livello amoroso un'amicizia potrebbe diventare qualcosa in più adesso, sentito la necessità di confidare le vostre emozioni. Nel lavoro siete più convincenti ora, ci sarà per voi un buon momento da vivere in questa giornata.

Acquario: per i sentimenti la giornata parte bene al mattino ma nel pomeriggio ci sarà qualche contrasto da affrontare. Non è comunque un periodo che mette in crisi una storia. Nel lavoro potrete ricevere una buona notizia.

Pesci: in amore il pomeriggio è migliore della mattina, in particolare se c'è da fare una richiesta agite adesso. Vi è comunque un miglioramento generale. Nel lavoro alcuni cambiamenti improvvisi non mancano, ci sono alcune decisioni da dover prendere.