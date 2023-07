L'oroscopo sull'amore di agosto 2023 presenta un mese ricco di colpi di scena per il Leone e molti segni di Fuoco, tutto questo perché Venere e il Sole saranno entrambi presenti proprio nella costellazione del Leone.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di agosto per l'amore: evoluzioni di coppia per Leone

1° Leone: ci saranno delle evoluzioni di coppia straordinarie, che vi porteranno ad allargare la vostra famiglia ma anche di valutare situazioni nuove che potrebbero essere davvero accattivanti per la vita di coppia.

Secondo l'oroscopo avrete un forte ottimismo nei confronti delle amicizie, sia vecchie che nuove. Avete delle giornate passionali con la persona amata vi aiuterà a farvi sentire amati e desiderati, con quel pizzico di romanticismo che non guasta mai.

2° Sagittario: tanta carica e una grinta dal punto di vista passionale. Saranno questi i due punti cardine su cui ruoterà il mese di agosto 2023 ma avrete anche un senso di responsabilità molto forte che vi permetterà di sentirvi più sicuri di voi stessi e delle decisioni che potreste prendere in merito alla vostra storia d'amore. Secondo l'oroscopo in famiglia regnerà l'allegria, la collaborazione e anche la condivisione di alcune amicizie che potrebbero essere per voi molto importanti.

3° Toro: si farà largo un mese di passione e di romanticismo che comincerà con timidezza per poi schiudersi in un vortice di esperienze nuove, che potranno anche fare parte della vostra maturazione come individui. La famiglia attorno a voi saprà sempre come rapportarvi a voi e le amicizie saranno sempre e comunque dalla vostra parte, soprattutto se avete decisioni importanti da prendere, e voi farete lo stesso con loro.

Sarete disponibili anche con gli altri.

4° Pesci: avrete molto affetto da elargire senza volere niente in cambio. Potreste conoscere qualcuno che possa farvi sentire unici e che potrebbe essere potenzialmente un partner, soprattutto se siete single. Nella coppia l'intesa si sprigionerà grazie alla comunicazione, alla voglia di conoscersi sempre meglio e alla prospettiva di avere un futuro davvero luminoso insieme.

Bilancia sognatore

5° Bilancia: il periodo di agosto 2023 sul piano amoroso sarà molto "sognatore". Avrete molto romanticismo in corpo che non vedrete l'ora di tirare fuori, ma anche con le amicizie si creerà un clima di serenità, di distensione e anche voglia di conoscersi meglio. Con la famiglia assumerete un atteggiamento molto protettivo e comprensivo, in grado anche di ansare al di là delle incomprensioni. Vi sentirete appagati anche da qualche serata in solitaria.

6° Ariete: sicuramente avrete la tendenza a immaginare molte delle cose che vorreste realizzate e che invece al momento potrebbero semplicemente essere a un punto fermo. Il consiglio sarà quello di occuparvi molto di più di voi stessi senza pensare troppo alle implicazioni future della vostra relazione attuale.

Sarete molto aperti con le amicizie e non esiterete a conoscere nuove persone che possano costituire eventualmente delle belle esperienze. Avrete un occhio di riguardo nei confronti della famiglia.

7° Acquario: avrete modo di equilibrare ciò che vi riguarda personalmente con quello che concerne l'ambito sentimentale. Sicuramente avrete la tendenza a preferire le vicende personali, ma non mancherete di dedicarvi molto alla persona amata con affetto e supporto. Farete qualche amicizia che però non rappresenterà qualcosa di estremamente importante per voi. La famiglia sarà la spalla su cui potrete sfogare qualche delusione.

8° Vergine: questo sarà un periodo alquanto altalenante per l'amore. Se ci saranno romanticismo e anche della passione fra voi e il partner, dovrete affrontare un po' di emozioni contrastanti sul piano della solidità della vostra storia d'amore.

Non sarò facilissimo prendere una decisione, anzi, sarà più corretto attendere un periodo meno scombussolante sul piano sentimentale. In famiglia avrete una atmosfera molto serena.

Capricorno instabile con le emozioni

9° Capricorno: cercare di regolare il più possibile le emozioni in campo amoroso sarà una bella sfida per il vostro segno, soprattutto perché ora potreste lasciarvi andare a una serie di gelosie che vi potrebbero mettere in corpo uno stato di ansia molto forte e controproducente anche per altri tipologie di rapporto. Con la famiglia potreste avere delle tensioni che vi porteranno anche a qualche litigio importante.

10° Scorpione: avrete degli obiettivi personali che vorreste raggiungere il prima possibile e per questo potreste entrare in conflitto con la persona amata o comunque non farla sentire al centro delle vostre attenzioni.

Purtroppo ci saranno molte incomprensioni anche in ambito domestico, ma sarà molto più semplice gestire questo. Riuscirete a fare qualche sporadica amicizia. La fine del mese ritroverete un po' di serenità.

11° Gemelli: purtroppo l'ambito amoroso sarà costellato di momenti di gelosia e di perplessità con la persona amata, forse dovuti a un senso di insicurezza su cui dovrete ancora lavorare piuttosto duramente. L'affinità con le amicizie potrebbero trovare dei punti di ostacolo che non sempre riuscirete ad aggirare, per cui sarà doveroso riflettere in modo molto più conciso. Stare un po' soli con voi stessi sarà un mossa molto equilibrata da parte vostra.

12° Cancro: potrebbe arrivare una delusione molto cocente, che molto probabilmente non riuscirete a elaborare molto facilmente.

Di conseguenza avrete una forte tendenza a non voler sapere di nessuno in questo momento, che siano amori o amicizie. Ora vorreste semplicemente del tempo per voi stessi, magari anche per la famiglia. Secondo l'oroscopo la ripresa sarà molto lenta, ma ci saranno dei risultati alla fine del mese di agosto.