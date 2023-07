Sta per iniziare l'ultimo weekend del mese di luglio per tutti i segni zodiacali, il quale precederà l'inizio di un nuovo mese. Di seguito le indicazioni e l'oroscopo dall'Ariete ai Pesci con le novità in amore e nel lavoro per la giornata del 28 luglio 2023.

Previsioni e oroscopo del 28 luglio 2023: la giornata

Ariete: in amore si potranno vivere delle emozioni migliori grazie alla Luna favorevole, sfruttate quindi tutte le occasioni che arriveranno. Nel lavoro è un momento in cui sarà possibile ricucire uno strappo e risolvere un problema.

Toro: per i sentimenti - con la Luna che non è più in opposizione - questo è un momento migliore per vivere emozioni vere.

Nel lavoro periodo giusto per sbloccare qualcosa di nuovo, avete superato anche un momento di disagio.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna non è più in opposizione, si potrà superare senza sforzi una difficoltà. Nel lavoro è una giornata di chiarimenti, potreste non avere ora la giusta concentrazione.

Cancro: in amore le coppie che discutono dovrebbero evitare ulteriori conflitti, in particolare se c'è una storia in crisi da tempo. A livello lavorativo se c'è un incontro da fare è bene farlo in quanto ora ci sono delle buone idee.

Leone: a livello sentimentale è meglio non perdere tempo e concentrarsi per ottenere risultati importanti. Nel lavoro in questo periodo tutto va bene, potete anche chiarire alcune situazioni del passato che non andavano.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore meglio darsi da fare per far risvegliare una passione. Siate cauti nel weekend. Nel lavoro qualcosa su cui riflettere c'è, giornata stancante.

Bilancia: in amore se non siete soddisfatti di una storia potreste vivere qualche momento di difficoltà. Le giornate in arrivo sono comunque positive.

Nel lavoro qualcosa cambia, molte situazioni stanno migliorando.

Scorpione: in amore c'è un problema che potrebbe generare qualche momento di disagio, stato di maggiore indecisione. Nel lavoro c'è qualcosa da fare in questo momento, meglio lasciarsi scivolare le cose addosso.

Sagittario: per i sentimenti c'è una fase di energia adesso in arrivo, cercate di essere più sereni.

Nel lavoro potrete ottenere buoni risultati ma attenzione a un momento di nervosismo.

Capricorno: a livello amoroso c'è una situazione di grande vantaggio, la Luna a breve sarà nel segno e ciò aiuterà. C'è una buona carica di energia. Nel lavoro le provocazioni vanno lasciate da parte, cielo che regala qualche soddisfazione in più.

Acquario: a livello sentimentale Luna che torna attiva, ma attenzione a qualche distrazione. Ci sarà comunque la possibilità di trovare maggiore tranquillità. Nel lavoro Mercurio non sarà più in opposizione ma potreste avere alcune situazioni in sospeso.

Pesci: in amore con la Luna in buon aspetto non mancherà un momento emozionante ma a causa di pianeti in opposizione fase di distrazione. Nel lavoro chi ha un'attività in proprio vorrebbe tornare a fare qualcosa che va interrotto tempo fa.