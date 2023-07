L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 luglio 2023. In primissimo piano l'ingresso del pianeta Mercurio nel segno della Vergine. Questa posizione astrologica è perfetta per coloro che devono tenere in considerazione molti elementi di dettaglio, in svariate attività. Mercurio in Vergine, poi, sicuramente accentua la propensione critica dell'individuo, ma al tempo stesso lo rende più affidabile, pragmatico e concentrato. La tendenza alla dispersività diminuisce, permettendo di concentrarsi meglio nello svolgere compiti con precisione.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 28 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 28 luglio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Con la vostra estrosa personalità, potrete scoprire inaspettati elementi di accordo con la persona a voi cara. Il partner sarà pronto a ricambiare con lo stesso vigore, creando così un legame ancora più forte e intenso, basato sulla comprensione reciproca e la condivisione delle emozioni. Se siete single, prendetevi cura dei compiti quotidiani più banali e poi lasciate che il vostro cuore si elevi in volo. Questo vi permetterà di scoprire un profondo legame con le vostre emozioni, ricordandovi di essere disponibili nei rapporti con gli altri e di superare eventuali limiti che vi siete imposti.

Nel campo lavorativo, concluderete la giornata con impeccabile diligenza, riconoscendo il vostro impegno e la soddisfazione di aver svolto il vostro dovere con dedizione.

Toro: ★★★★. Il giorno in arrivo sarà pervaso da una luce meravigliosa, perciò vi sentirete ispirati a pianificare un futuro splendido da trascorrere insieme al vostro partner.

Condividerete sogni e obiettivi e la serenità sparsa nell'atmosfera vi aiuterà a visualizzare con chiarezza ciò che desiderate costruire insieme. Se siete single, sentirete una grande energia e il momento sarà propizio per muoversi o per riprendere in mano la vita sentimentale. Non aspettate che qualcun altro risolva le cose al posto vostro, ma siate convinti nell'iniziare a vivere il vostro tempo con entusiasmo.

Nel lavoro, dimostrerete ancora una volta la vostra impareggiabile abilità nell'aiutare i colleghi in difficoltà o impreparati. La vostra disponibilità sarà apprezzata e vi permetterà di consolidare ulteriormente la posizione professionale.

Gemelli: ★★. L'oroscopo del giorno 28 luglio non vede troppo positivo il periodo. Diciamo che sarà come avere una pentola di acqua bollente dentro di voi e lo stato emotivo sarà molto vulnerabile. Tuttavia, è importante cercare di mantenere la calma, poiché la rabbia potrebbe acuire ulteriormente la situazione. Con il vostro partner, cercate di trovare una soluzione ai problemi che vi stanno preoccupando e comunicate apertamente i vostri sentimenti. Per chi è single, la Luna potrebbe portare alcuni fraintendimenti nella sfera privata, ma state tranquilli perché le stelle stanno preparando per voi sorprese meravigliose.

Non chiudetevi alla possibilità di avere nuove frequentazioni o incontri significativi, ma aprite il cuore al nuovo, all'amore. Sul fronte lavorativo, potreste sentirvi diffidenti riguardo a una proposta che vi è stata (o vi verrà) fatta e non sapete bene cosa fare. Con calma, troverete la migliore soluzione.

Oroscopo e stelle del 28 luglio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Venerdì all'insegna della blanda positività: solita minestra? Probabilmente si. Diciamo che sarà una giornata buona, se già avete una vita amorosa soddisfacente: potrete portare un tocco di novità nella relazione o inventare nuovi modi per stare insieme. Per chi è single, il desiderio di riunire persone care attorno a voi sarà fortissimo.

Nel periodo senz'altro sarete stimolati a convincere familiari o parenti stretti a partecipare ad un possibile ritrovo conviviale, magari da tenere questo weekend. Questo nuovo giorno di luglio porterà anche una ventata di allegria con tanta voglia di iniziare nuove avventure; quindi, datevi da fare e non perdete neanche un minuto! Il successo lavorativo intanto sarà assicurato. Ciliegina: potrete anche contare su ottimi guadagni.

Leone: ★★★★★. In questa terz'ultima giornata del mese, qualsiasi cosa facciate o pensiate, sarete sempre anticipati dal partner, il quale vi vuole bene e pensa solo al vostro benessere. Questa premura da parte sua vi farà sentire al settimo cielo: otterrete tanti benefici dal fatto che lui (o lei) sia così attento nei vostri confronti.

Non dovrete nemmeno chiedere nulla, poiché tutto vi sarà dato senza indugi! Se siete single e vi trovate in viaggio in un paese lontano, gli astri vi predisporranno per vivere un amore irripetibile, da assaporare insieme alle delizie del luogo che state riscoprendo o esplorando. Sul lavoro sentirete una grande forza, avrete molta fiducia nelle vostre idee, il che vi porterà ad essere molto apprezzati e a raggiungere risultati positivi.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, 28 luglio, annuncia un ottimo periodo. La Luna vi renderà certamente più sensibili alle esigenze della persona amata, il che garantirà continuità e maggiore attaccamento tra voi. In questo periodo potreste vivere una tra le migliori serate dell'intera estate 2023.

Vi accorgerete di essere in sintonia su tutto, e potrete trascorrere ore a chiacchierare del più e del meno, senza mai stancarsi. Per i single, le parole provocanti di una persona che cercherà di catturare il vostro interesse vi stuzzicheranno. Siete consapevoli di essere particolarmente affascinanti; con l'aiuto benefico di Venere, vi sentirete ancora più attraenti di quanto possiate immaginare! Dal punto di vista professionale, i pianeti saranno a vostro favore, vi sentirete soddisfatti di quanto otterrete.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 28 luglio.