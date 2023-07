Continua la prima settimana del mese di luglio. Scopriamo come andrà la giornata di mercoledì 5 luglio con le stelle e le previsioni astrologiche nell'ambito sentimentale, professionale e salutare dei 12 segni.

La prima sestina

Ariete: a livello sentimentale è il momento di mettersi in gioco, con diversi pianeti dalla vostra parte questo è il momento giusto per farlo. A livello lavorativo non è detto che i risultati sperati siano immediati.

Toro: in campo lavorativo possibili incertezze in questa giornata, in particolare bisogna tener conto delle situazioni economiche.

In ambito amoroso è importante pensare al futuro, in questo modo troverete la forza per portare avanti i vostri rapporti.

Gemelli: la giornata di mercoledì 5 luglio sarà caratterizzata dalla Luna favorevole. Buona la stabilità in campo amoroso, cercate di non farvi prendere dall'ansia. In ambito professionale è possibile che qualcuno vi faccia innervosire, vi sentite più stanchi del solito.

Cancro: in ambito lavorativo è il momento giusto per portare avanti i vostri progetti e sperare nei risultati prefissati. Per quel che riguarda l'amore momento di recupero, cercate il confronto se qualcosa è rimasto in sospeso.

Leone: con Venere nel segno belle le stelle riguardano il lato amoroso, cercate di evitare discussioni inutili.

Nel lavoro possibili problematiche, non manca l'agitazione.

Vergine: mantenete la calma in ambito lavorativo, evitate anche di stancarvi troppo. In ambito amoroso è un momento di tensione, soprattutto per chi di recente ha vissuto una crisi con il partner.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: sono favoriti i nuovi amori in questo periodo di inizio mese.

Nel lavoro sono possibili delle novità, cercate di fare attenzione a non farvele sfuggire.

Scorpione: nella giornata di mercoledì 5 luglio ci saranno delle criticità per le coppie. Questo è un momento di disagio in amore. Nel lavoro sono possibili delle novità, evitate le agitazioni.

Sagittario: con la luna nel segno è un buon momento per i single, che potrebbero fare incontri interessanti.

Nel lavoro fate attenzione a come gestire le finanze.

Capricorno: è un momento stancante per il segno, molti sono gli impegni che riguardano il lato lavorativo. Arriveranno però delle soluzioni, specie se le attendete da tempo. In questo periodo avete voglia di stare con le persone che amate.

Acquario: sono possibili delle discussioni sentimentali, fatevi avanti se qualcosa è rimasto in sospeso. Con la luna nel segno è il momento di pensare ad una pausa se è possibile.

Pesci: la giornata vi vede particolarmente stanchi. Cercate più tranquillità in ambito sentimentale. Nel lavoro alcuni progetti potrebbero essere interrotti.