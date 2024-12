L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 dicembre 2024 è pronto a svelare l'andamento previsto dall'Astrologia per ciascun segno zodiacale. Il periodo analizzato, che coincide con la settimana di Natale e Santo Stefano, vede in testa alla classifica lo Scorpione, favorito dalla Luna nel segno proprio il 25 dicembre. A seguire, a poca distanza, Sagittario e Gemelli. Poche opportunità da sfruttare, invece, per i nati sotto il segno dell'Ariete, che si attestano sotto la sufficienza.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 5.

I prossimi giorni richiederanno pazienza e una buona dose di flessibilità. Un atteggiamento troppo rigido rischia di complicare ulteriormente situazioni già delicate, soprattutto sul fronte delle relazioni. In amore, evitate di dare per scontato ciò che necessita di attenzione quotidiana: i legami richiedono cura costante, ed è il momento di investire più tempo ed energie per ravvivare l’intesa con il partner. Sul lavoro, Nettuno in buon aspetto aiuterà a mantenere alta la concentrazione, anche se la fatica non mancherà. Affrontate gli impegni con calma e senza lasciarvi sopraffare. Qualche contrarietà potrebbe rallentare i vostri piani, ma dedicare del tempo a pianificare spostamenti o progetti futuri vi aiuterà a ritrovare una prospettiva più serena.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ giovedì 26 dicembre;

★★★★ lunedì 23, mercoledì 25, venerdì 27 e domenica 29;

★★★ sabato 28 dicembre;

★★ martedì 24 dicembre.

♉ Toro: voto 7. L’inizio della settimana si presenta con qualche incertezza, soprattutto a causa di Urano e la Luna pronti a mettere alla prova la vostra pazienza.

Per evitare inutili tensioni, sarebbe meglio rimandare attività impegnative e concentrarsi sull’essenziale. Sul lavoro, rispettate le scadenze più urgenti, ma cercate di non sovraccaricarvi. Una pausa per recuperare energia sarà fondamentale per ripartire con più slancio. In amore, il cuore sarà pieno di buoni propositi, anche se il comportamento di chi vi è accanto potrebbe suscitare una certa irritazione.

Non lasciate che piccole contrarietà minino il vostro equilibrio: dedicarsi a un’attività rilassante o concedersi un momento di leggerezza potrà fare la differenza.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno lunedì 23 dicembre;

lunedì 23 dicembre; ★★★★★ martedì 24 e mercoledì 25;

★★★★ giovedì 26 e domenica 29;

★★★ venerdì 27 dicembre;

★★ sabato 28 dicembre.

♊ Gemelli: voto 8. La settimana offre l’opportunità di vivere emozioni intense, grazie a un rinnovato desiderio di rafforzare le relazioni più significative. In coppia, la vostra sensibilità e profondità favoriranno una maggiore complicità, e il partner non tarderà a ricambiarvi con altrettanta dolcezza. Per chi è single, non mancheranno occasioni di socializzare e allargare la cerchia delle amicizie: gli affetti e il supporto degli amici saranno una fonte preziosa di serenità.

Sul lavoro, Giove vi regalerà brillantezza mentale e creatività, aiutandovi a trovare soluzioni innovative a situazioni complicate. La fiducia in voi stessi e una visione positiva del futuro saranno la chiave per superare dubbi e incertezze.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno martedì 24 dicembre;

martedì 24 dicembre; ★★★★★ lunedì 23, mercoledì 25 e domenica 29;

★★★★ giovedì 26 e sabato 28;

★★★ venerdì 27 dicembre.

♋ Cancro: voto 7. La voglia di rinnovamento caratterizza questa settimana, spingendovi a mettere ordine nelle relazioni e nei progetti. Qualche turbolenza nei rapporti affettivi potrà essere risolta attraverso un dialogo costruttivo e sincero, ma attenzione a non lasciarvi prendere troppo la mano dalla gelosia: un confronto equilibrato potrà portare a risultati migliori.

Per chi è libero da legami, si profila la possibilità di dare una svolta a situazioni stagnanti o poco stimolanti, grazie a una maggiore apertura verso nuove esperienze. Sul lavoro, la mente è attiva e ricca di idee: sfruttate questa energia per progettare qualcosa di importante, mantenendo però un approccio realistico e ben ponderato.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno giovedì 26 dicembre;

giovedì 26 dicembre; ★★★★★ mercoledì 25 e venerdì 27;

★★★★ martedì 24 e sabato 28;

★★★ domenica 29 dicembre;

★★ lunedì 23 dicembre.

♌ Leone: voto 7. Le giornate a venire promettono un clima sereno e carico di buone energie, con una lieve ripresa nella sfera sentimentale che vi donerà gioia e appagamento.

Le coppie consolidate potranno godere di una maggiore armonia, mentre chi è alla ricerca di un nuovo amore potrebbe sentirsi ispirato a mettersi in gioco con entusiasmo. Le stelle vi offrono la guida necessaria per agire con fiducia, sia nelle relazioni che nelle altre sfere della vita. Sul lavoro, gli influssi astrali suggeriscono di non ignorare piccole occasioni di guadagno: un’attenta gestione delle risorse potrà portare a risultati inaspettati. Evitate però di lasciarvi andare ad atteggiamenti troppo auto indulgenti: la positività va bilanciata con una buona dose di concretezza.

La valutazione della settimana:

Top del giorno sabato 28 dicembre;

sabato 28 dicembre; ★★★★★ lunedì 23 e domenica 29;

★★★★ martedì 24 e venerdì 27;

★★★ mercoledì 25 dicembre;

★★ giovedì 26 dicembre.

♍ Vergine: voto 7.

I prossimi giorni si prospettano favorevoli, anche se non mancheranno piccoli ostacoli da affrontare. In amore, il sostegno del partner sarà un’ancora di stabilità, offrendo conforto e dolcezza in momenti di incertezza. Questa complicità vi aiuterà a mettere in secondo piano problemi e preoccupazioni, permettendovi di vivere appieno ogni istante con serenità. Per chi è single, la Luna renderà l’atmosfera particolarmente stimolante: dedicate tempo ai vostri interessi personali e lasciate spazio alla creatività. Sul lavoro, l’entusiasmo sarà contagioso, e le vostre iniziative incontreranno il favore di chi vi circonda. Ogni sforzo sarà premiato, offrendo soddisfazioni concrete e motivandovi a continuare con impegno.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno domenica 29 dicembre;

domenica 29 dicembre; ★★★★★ venerdì 27 e sabato 28;

★★★★ mercoledì 25 e giovedì 26;

★★★ martedì 24 dicembre;

★★ lunedì 23 dicembre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. La settimana si presenta con un equilibrio complessivamente positivo, anche se richiede attenzione a qualche dettaglio importante. Sul piano personale, la vostra carica vitale sarà uno strumento prezioso per affrontare con successo le attività già avviate o per completare in scioltezza ciò che avete in corso. Per chi è impegnato in attività creative o intellettuali, o per chi si trova spesso in viaggio, si prospettano giornate particolarmente stimolanti.

La vostra capacità di relazionarvi con gli altri e di trasmettere un’immagine positiva di voi stessi sarà un vantaggio decisivo, conquistando simpatia e fiducia da parte di chi vi circonda.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 23 e giovedì 26;

★★★★ martedì 24, mercoledì 25 e venerdì 27;

★★★ sabato 28 dicembre;

★★ domenica 29 dicembre.

♏ Scorpione: voto 10. Con l’ingresso della Luna nel vostro segno, la settimana di Natale si tinge di emozioni intense e di opportunità da cogliere, soprattutto in ambito sentimentale e nelle relazioni sociali. Sensibilità e comunicazione saranno i vostri punti di forza, aiutandovi a rafforzare i legami affettivi o a instaurarne di nuovi.

Tuttavia, un’influenza esterna, forse proveniente da una persona invidiosa, potrebbe generare qualche tensione. Non lasciatevi coinvolgere in discussioni inutili e mantenete la vostra serenità. Nel lavoro, l’intuito sarà la vostra arma segreta: affrontate ogni compito con astuzia e focalizzatevi su ciò che richiede analisi e strategia piuttosto che sforzo fisico. Le relazioni di coppia beneficeranno di una fase più distesa e armoniosa: è tempo di lasciarsi alle spalle vecchie incomprensioni e di godersi il piacere della reciproca compagnia.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno mercoledì 25 dicembre (Luna in Scorpione);

mercoledì 25 dicembre (Luna in Scorpione); ★★★★★ martedì 24, giovedì 26 e domenica 29;

★★★★ lunedì 23, venerdì 27 e sabato 28.

♐ Sagittario: voto 9.

Una settimana ricca di stimoli positivi vi invita a riscoprire la gioia di un rapporto sereno e stabile. Avrete la sensazione di aver raggiunto una nuova sicurezza nelle relazioni affettive, lasciandovi alle spalle l’ansia di dover costantemente ricevere conferme. Chi è single potrà contare su una determinazione che lo porterà a raggiungere risultati importanti, aprendo la porta a nuove conoscenze che promettono di diventare significative. Sul lavoro, la vostra capacità di rimanere concentrati sui dettagli vi consentirà di portare a termine i compiti con precisione e brillantezza. Le stelle suggeriscono di essere aperti al cambiamento: nuove opportunità potrebbero rivelarsi più vicine di quanto pensiate.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno venerdì 27 dicembre (Luna in Sagittario);

venerdì 27 dicembre (Luna in Sagittario); ★★★★★ lunedì 23, mercoledì 25 e sabato 28;

★★★★ martedì 24, giovedì 26 e domenica 29.

♑ Capricorno: voto 6. La settimana porta con sé influssi astrali che favoriscono uno stato d’animo positivo e una predisposizione a cogliere il meglio dalle situazioni. Anche se alcune cose potrebbero non andare come previsto, riuscirete ad affrontare gli imprevisti con serenità, trasformandoli in occasioni di crescita. Per chi è single, sarà un periodo interessante per incontri stimolanti: lasciatevi sorprendere dalle possibilità che si apriranno davanti a voi. Le relazioni consolidate vedranno un clima di rinnovata complicità, mentre chi vive una fase di cambiamento sentimentale troverà nel dialogo la chiave per affrontare ogni questione. Sul lavoro, la capacità di adattarvi e di mantenere un atteggiamento positivo vi permetterà di trarre vantaggio anche dalle situazioni più complesse.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 24 e domenica 29;

★★★★ lunedì 23, mercoledì 25 e sabato 28;

★★★ giovedì 26 dicembre;

★★ venerdì 27 dicembre.

♒ Acquario: voto 6. Venere in ottima posizione vi regala un fascino irresistibile, rendendovi particolarmente attraenti agli occhi di chi vi circonda. Nella vita di coppia, sarà un momento ideale per lasciarsi coinvolgere in nuovi progetti condivisi che rafforzeranno il legame con il partner. Organizzate qualcosa di speciale, che sia una gita, una serata romantica o un’avventura da vivere insieme: ogni iniziativa sarà un successo. Per i single, le giornate saranno caratterizzate da stimoli continui e da incontri entusiasmanti. Questo è il momento di dedicarvi a nuove passioni o di esplorare attività che potrebbero arricchire la vostra vita di soddisfazioni inaspettate. Anche sul lavoro si prospettano buone notizie: la vostra capacità di persuasione e il vostro intuito vi condurranno verso risultati straordinari.

La valutazione della settimana:

★★★★★ venerdì 27 e sabato 28;

★★★★ lunedì 23, giovedì 26 e domenica 29;

★★★ martedì 24 dicembre;

★★ mercoledì 25 dicembre.

♓ Pesci: voto 6. Un cielo radioso illumina la settimana, promettendo serenità e appagamento in vari ambiti. La Luna rafforzerà i legami più autentici, creando un clima di armonia e fiducia nelle relazioni sentimentali. Nettuno, in ottima posizione, favorirà la prosperità affettiva, rendendo questo un periodo particolarmente gratificante per le coppie che condividono obiettivi e valori. Chi è single vivrà giornate piene di allegria, con la possibilità di incontrare qualcuno in grado di accendere una scintilla speciale. Sul lavoro, la determinazione e il buon senso vi guideranno verso traguardi importanti, aiutandovi a ottenere il riconoscimento che meritate. La vostra capacità di unire eleganza e concretezza farà la differenza, aprendo nuove porte e consolidando il rispetto di chi collabora con voi.

La graduatoria settimanale con le stelle: