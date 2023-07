Un'altra settimana del mese di luglio sta per arrivare e grazie alle previsioni dell'Oroscopo è possibile prepararsi al meglio per accogliere ciò che queste nuove giornate estive porteranno con sé. L'equilibrio tanto ricercato giungerà per coloro nati sotto al segno della Bilancia, così come la felicità inizierà ad avvolgere ed accompagnare il Cancro per tutto il periodo in questione. Ottimo periodo per i nativi dei Pesci, seguiti quasi a ruota da un Leone che sta rapidamente riprendendo in mano le redini della propria vita. Secondo le previsioni, la nuova settimana di luglio potrebbe rivelarsi sorprendente per la maggior parte dei segni zodiacali.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - la serenità potrebbe non durare così a lungo come sperato, specialmente se si considerano quei momenti di riflessione in cui un Ariete tende a chiudersi in sé. L'amore non mancherà di certo, così come l'affetto e la vicinanza delle persone care, ma per riuscire a realizzarsi e a costruire un futuro luminoso non basta affidarsi al prossimo. Questo è il periodo migliore per rimboccarsi le mani e mostrare di che pasta si è fatti.

Toro - secondo l'oroscopo, la settimana in questione è il periodo migliore per riuscire a mettersi in gioco ed osservare positivamente la vita. Analizzare le varie situazioni che si presenteranno lungo il cammino non gioverà a molto, a meno che non le si osservino in modo tale da portare alla luce quelli che sono gli aspetti positivi di ognuna di esse.

Cercare il cosiddetto "pelo nell'uovo" non è di alcuna utilità e chi è nato sotto al segno del Toro lo sa benissimo.

Gemelli - se si è alla ricerca del vero amore, questo è proprio il periodo migliore per incontrarlo. La vita porterà il segno dei Gemelli ad incrociare il proprio cammino con quello di molte persone interessanti e tra queste potrebbe celarsi la cosiddetta anima gemella.

Attenzione a non rabbuiarsi ad un eventuale "no": perseverare aiuterà a trovare ciò di cui si necessita.

Cancro - come già anticipato, l'oroscopo di questa nuova settimana del mese di luglio non preannuncia altro che serenità e felicità per il segno zodiacale in questione. Gli astri sembrano aver finalmente raggiunto un punto d'accordo, assumendo una posizione assai ottimale per il Cancro e donandogli la possibilità di ottenere quanto desiderato.

Leone - anche il segno del Leone sembra poter finalmente godere di un'influenza astrale positiva. Trarre giovamento dai vari insegnamenti che la vita ha lasciato lungo il cammino non sarà semplice, ma si rivelerà utile per riuscire ad uscire a testa alta da situazioni apparentemente spigolose. Chiedere consiglio a persone esperte, senza divulgare troppi dettagli, potrebbe aiutare.

Vergine - secondo l'oroscopo, anche chi è nato sotto al segno della Vergine riuscirà a trascorrere una settimana ricca di emozioni e sensazioni positive. Circondarsi di persone sincere con cui condividere le proprie conquiste aiuterà ad acquisire una maggiore autostima. Attenzione, però, a non concentrare tutta l'attenzione esclusivamente su di sé.

Previsioni ed oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - secondo l'oroscopo, la nuova settimana di luglio aiuterà la Bilancia a trovare quell'equilibrio che con tanta fatica si è cercato di creare. Anche qui sarà necessario allontanare le persone negative e cercare di avvicinare il più possibile quelle sane e positive. Attrarre a sé la positività potrebbe sembrare "inutile", ma necessario per trascorrer ein armonia le nuove giornate del mese.

Scorpione - le energie potrebbero non essere più quelle di una volta, specialmente per coloro che hanno trascorso gli ultimi periodi a cercare di modificare positivamente la propria vita. Abbandonare le false amicizie, cercando di alimentare e conservare solo quelle più sincere, porterà i propri frutti.

Buone prospettive anche sul lavoro ed in ambito sentimentale.

Sagittario - l'oroscopo di questa nuova settimana di luglio non può che preannunciare l'arrivo di giornate intrise di serenità e gioia da condividere con le persone amate. Lasciarsi alle spalle i pensieri negativi e le situazioni spinose aiuterà a godersi appieno ciò che la vita ha deciso di donare in questo momento. Se vi sono persone che non fanno altro che portare rabbia e tristezza nelle varie giornate, questo è il momento migliore per allontanarle il più possibile.

Capricorno - qualche pensiero passeggero potrebbe disturbare le giornate e i momenti di relax, soprattutto a causa dell'enorme generosità che il Capricorno è in grado di elargire.

Riuscire a dire di no non è sempre facile, ma in alcuni casi potrebbe rivelarsi necessario per mantenere integra la propria mente e le proprie emozioni. Allontanare la negatività, circondandosi di affetti sinceri, aiuterà a trascorrere serenamente una nuova settimana.

Acquario - evitare di prendere decisioni affrettate, soprattutto mentre si è in preda alla rabbia o alla delusione, sarà necessario per non ritrovarsi a dover elargire spiegazioni al prossimo. Ragionare con la propria testa è il primo passo da fare, purché lo si faccia in maniera analitica e senza farsi trasportare eccessivamente dalle proprie emozioni. Chiedere consiglio alle persone care, in alcuni casi, potrebbe essere di grande aiuto.

Pesci - come già anticipato, secondo le previsioni dell'oroscopo, la nuova settimana del mese di luglio si rivelerà ottimale anche per il segno dei Pesci. Una posizione astrale ottimale permetterà al segno zodiacale in questione di raggiungere vari risultati con il minimo sforzo, riuscendo così a conservare la maggior parte delle proprie energie.