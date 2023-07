L'oroscopo del 7 luglio 2023 annuncia che il Toro deve fare molta attenzione, il Cancro è felice e il Leone può avere dei buoni risultati. Di seguito approfondiamo i dettagli per i dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: all'interno della coppia qualcosa non funziona e questo è il momento giusto per capire cosa fare. I single possono avere delle piccole discussioni in famiglia. La sfera lavorativa è faticosa, ma ci sono anche tante soddisfazioni.

Toro: è una giornata particolare per i sentimenti di chi è in coppia. I cuori solitari devono fare attenzione alle parole di troppo, perché potrebbero offendere.

È il momento più indicato per trattare delle questioni finanziarie.

Gemelli: per chi è in coppia inizia una fase di recupero. Chi cerca l'amore deve fare molta attenzione a ciò che accade intorno. Prima di fare una ristrutturazione meglio valutare il preventivo.

Cancro: i cuori solitari sono al centro dell'attenzione e questo li rende felici. Hanno anche delle buone idee, magari è arrivato il momento di realizzarle. Nel campo lavorativo la situazione è davvero promettente.

Leone: chi è in coppia e ha avuto delle discussioni, forse potrebbe risolvere tutto. I nuovi progetti lavorativi possono regalare delle soddisfazioni. Chi ha fatto degli investimenti potrebbe ottenere dei buoni risultati.

Vergine: in questa giornata i sentimenti vanno messi in risalto.

Magari il partner potrebbe chiedervi di fare delle scelte importanti. Un progetto di lavoro non è andato a buon fine e questo può creare tristezza.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: per chi è in coppia è inutile pensare al passato. I single devono socializzare di più e trovare l'amore. Nella sfera lavorativa un progetto può essere rivalutato.

Scorpione: i cuori solitari sono pronti a fare delle nuove esperienze. Chi è in coppia deve evitare i conflitti. Nell'ambito lavorativo meglio cercare altre opportunità.

Sagittario: per chi vive la vita della coppia ci sono delle emozioni sincere. Nella sfera lavorativa si possono ricevere delle belle notizie. Nella salute e nell'umore è in corso un recupero netto.

Capricorno: per chi è in coppia è arrivato il momento giusto per progettare il futuro. I single sono stressati perché non riescono a trovare la dolce metà. Per la salute è una giornata leggermente in calo.

Acquario: per chi cerca l'amore non è facile mantenere la serenità, in più bisogna fare molta attenzione alle questioni economiche. Nel lavoro è possibile raggiungere un bel traguardo.

Pesci: chi è in coppia deve trovare la tranquillità interiore. I single sono più forti e spensierati. Nel campo lavorativo può arrivare una bella occasione.