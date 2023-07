L'oroscopo del weekend 29-30 luglio 2023 annuncia che il Toro potrebbe interrompere delle collaborazioni di lavoro, il Cancro potrebbe pensare all'amore e il Leone o molto sereno. Di seguito approfondiamo i dettagli per i dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single devono evitare le discussioni. Chi è in coppia potrebbe essere nervoso, perché non riesce a programmare un viaggio. Un contratto da ridefinire potrebbe portare ansia.

Toro: questa giornata potrebbe alimentare qualche discussione di troppo. I cuori solitari hanno la necessità di chiudere un rapporto di amicizia.

Nella sfera lavorativa si potrebbero interrompere alcune collaborazioni.

Gemelli: un po' alla volta la situazione sentimentale è in miglioramento. I single devono stare attenti a non combinare dei guai. Nel campo lavorativo è necessario fare un programma per l'intera giornata.

Cancro: l'amore potrebbe tornare protagonista nella vita dei single. Alcuni progetti lavorativi potrebbero ripartire alla grande. Nel tardo pomeriggio è possibile un lieve calo fisico.

Leone: chi cerca l'amore potrebbe trovarlo ed essere più sereno. Per chi ha fatto delle richieste lavorative è una giornata favorevole. È in corso un bel recupero psicofisico.

Vergine: i cuori solitari hanno l'occasione di dichiarare il proprio amore.

Anche le relazioni in crisi possono rialzarsi. Nell'ambito lavorativo serve attenzione; le uscite superano le entrate.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi è in coppia potrebbe essere nervoso perché qualcuno continua a chiedere troppo. Nella sfera lavorativa potrebbro arrivare nuove idee. In questa giornata l'energia può essere in leggero calo.

Scorpione: i cuori solitari non devono rimandare dei confronti. Chi è in coppia potrebbe avere delle improvvise discussioni. Nel lavoro è necessario fare qualcosa di diverso per ottenere delle soddisfazioni.

Sagittario: se una relazione amorosa non funziona meglio cambiare alcune cose. Nell'ambito lavorativo si potrebbe raggiungere il successo.

Nel pomeriggio ci può potrebbe un recupero fisico.

Capricorno: per i cuori solitari è arrivato il momento di fare una scelta importante. Chi è in coppia dovrebbe programmare in anticipo cosa fare. Le cure potrebbero avere dei buoni esiti.

Acquario: chi è in coppia deve affrontare delle questioni familiari importanti. Alcuni incontri dei single potrebbero essere poco chiari e creare confusione. Nell'ambito lavorativo ci sono troppe responsabilità da affrontare.

Pesci: i single devono frequentare più gente. Chi è in coppia potrebbe essere stanco e nervoso. Alcuni progetti hanno bisogno di alcuni cambiamenti.