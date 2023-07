L'Oroscopo del 31 luglio 2023 ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche del giorno sono pronte a rivelare tutti i dettagli della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro saranno pronti ad aprirsi con il partner, mentre altri non si sentiranno ancora sicuri.

È presente anche una classifica che consente di confrontare la posizione del proprio profilo con quelle dell'intera ruota planetaria.

Ecco tutte le caratteristiche dell'oroscopo del 31 luglio 2023.

Oroscopo del 31 luglio 2023: i primi segni in classifica

Vergine (1° posto): non metterete in discussione le decisioni del capo. Cercherete di adeguarvi per raggiungere gli obiettivi prefissati. Manterrete la concentrazione durante tutto il giorno. Alla fine, però, ci sarà spazio anche per la relazione di coppia.

Capricorno (2° posto): il quadro astrale del giorno sarà abbastanza positivo, almeno dal punto di vista sentimentale. Avrete un bel feeling con il partner e non avrete timore di mostrarlo. Alcune persone potrebbero essere un po' invidiose, ma la maggior parte farà il tifo per voi.

Pesci (3° posto): dimostrerete di avere a cuore il benessere degli amici, del partner e della famiglia. Le vostre azioni saranno colme di gentilezza ed empatia.

Accetterete le idee degli altri con gioia e non sarete eccessivamente critici nei confronti di alcuni avvenimenti.

Toro (4° posto): dovrete farvi carico di molte responsabilità sul posto di lavoro. Avrete così tanti impegni da non poter rischiare di distrarvi con questioni di poco conto. Il risultato finale sarà sorprendente.

I colleghi e il capo non potranno fare a meno di complimentarsi con voi.

Previsioni astrologiche del 31 luglio: i segni mezzani

Cancro (5° posto): sarete molto empatici con le persone che vi staranno accanto. Riuscirete a comprendere i loro bisogni e a dispensare consigli preziosi. Attenzione, però, a non sottovalutare il vostro benessere.

Sarà necessario trovare un equilibrio adatto a tutti.

Bilancia (6° posto): non vedrete l'ora di partecipare a un nuovo appuntamento. Questa volta, sarete determinati a trovare l'anima gemella. Non sarete troppo esigenti, vorrete solo avere accanto una persona con la quale condividere tante nuove esperienze.

Acquario (7° posto): dovrete risolvere delle criticità nel rapporto di coppia. Purtroppo, alcune reazioni saranno fin troppo brusche per i vostri gusti. Rimanderete le accuse al mittente, non facendovi carico di responsabilità che, in realtà, non avete.

Ariete (8° posto): farete fatica a tenere sotto controllo la vostra situazione economica. Avrete bisogno di qualche regola in più per non uscire fuori dagli schemi.

Spese eccessive, infatti, potrebbero pesare eccessivamente sul bilancio famigliare.

Previsioni zodiacali del 31 luglio: gli ultimi posti in classifica

Sagittario (9° posto): metterete in pausa la vostra vita. Non sarete più certi di voler realizzare alcuni progetti. Tornerete sulle vostre decisioni, riflettendo bene sulle prossime mosse da compiere. Potreste scoprire un lato inedito del vostro carattere. La famiglia non vi aiuterà.

Gemelli (10° posto): tenderete a rimandare tutti gli impegni. La settimana non inizierà nel modo migliore a causa di alcune incomprensioni con il partner e con gli amici. Sarete certi di potervi lasciare tutto alle spalle, ma dovrete capire come agire. Comportamenti bruschi o eccessivamente diretti non andranno bene.

Scorpione (11° posto): avvertirete una forte nostalgia. Non sarà facile combattere contro i ricordi. Proverete a concentrarvi sul presente, ma i vostri sforzi saranno vani. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di procedere con cautela, dandovi il tempo di reagire.

Leone (12° posto): tenderete a perdere le staffe molto facilmente. Ci saranno situazioni che non vi consentiranno di riflettere. Attaccherete gli altri nella speranza di riuscirvi a sfogare. Alcune persone saranno più comprensive, mentre altre tenderanno a puntarvi il dito contro.