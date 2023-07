L'oroscopo della fortuna della giornata di lunedì 31 luglio 2023 vede in testa il segno della Vergine e una eccezionale risalita per i Pesci. Per il Gemelli ci sarà un ribasso piuttosto importante, mentre per il Cancro ci sarà maggiore dinamicità.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo per tutti i segni di lunedì: Vergine volenteroso

1° Vergine: sarete molto dediti al lavoro e a tutti gli impegni che si potrebbero verificare nel corso della giornata di lunedì. Mentre gli affari andranno a gonfie vele, i guadagni potrebbero concedervi degli sfizi che finora avete solamente sperato di realizzare.

2° Cancro: la grande dinamicità che avrete a disposizione nel corso di questa giornata potrebbe dare l'avvio per dei progetti del tutto nuovi, in grado di stupire la vostra squadra di lavoro e di regalarvi delle ricompense uniche.

3° Pesci: l'intraprendenza sul lavoro potrebbe regalarvi una marea di soddisfazioni e la vostra produttività potrebbe superare di gran lunga quella delle giornate precedenti. Le possibilità di trovare lavoro per chi ne è ancora alla ricerca si faranno più numerose che mai.

4° Ariete: avrete una bella fortuna che potreste sfruttare al meglio, in questo momento, magari con qualche progetto difficile oppure per poter creare una bella armonia all'interno del contesto professionale.

Potreste avere una bella serata tutta per voi.

Leone fortunato

5° Leone: ci sarà una bella fortuna che vi aiuterà a superare con facilità estrema le sfide che vi si pareranno davanti. L'energia che possedete in questo momento potrebbe essere molto prolifica per quei progetti che sono sul punto di concludersi.

6° Acquario: riacquisterete una vitalità davvero invidiabile che potrebbe essere molto utile per la squadra di lavoro.

Potreste scommettere sulla vostra grinta tutti quei progetti che avete in cantiere e che ora avrete tutte le carte in regola per concludere.

7° Bilancia: avrete qualche difficoltà nel far valere le vostre ragioni, soprattutto in campo professionale. Non potreste lamentarvi di qualche risultato, conseguito con più impegno del previsto, dal momento che i miglioramenti saranno dietro l'angolo.

Le relazioni sul lavoro funzioneranno più del previsto.

8° Sagittario: potreste avere un po' di pensieri che potrebbero distrarvi da qualche progetto importante, ma riprendere in mano la vostra concentrazione sarà molto più semplice di quello che pensate. Potreste avere degli affari molto ambiziosi in serata.

Idee ferme per Capricorno

9° Capricorno: le idee saranno presenti nella vostra testa, dovrete semplicemente trovare il tempo adatto per renderle concrete. Secondo l'oroscopo dovrete far fronte alla mancanza di creatività con qualche altro espediente che possa sostituirla, almeno per il momento.

10° Toro: fare delle pause in questa giornata potrebbe essere controproducente per gli affari, ma molto utile per la vostra salute fisica.

Al momento tutto ciò che dovreste fare sarà riposare per ripartire più agili e determinati di prima. Farete del vostro meglio.

11° Scorpione: purtroppo avrete a che fare con qualche divergenza di intenti sul piano professionale. Con i colleghi nasceranno delle conflittualità che dovreste sedare prima che diventino motivo di inimicizia e anche il fallimento di alcuni progetti in corso.

12° Gemelli: avrete una monotonia sul lavoro che molto probabilmente non avete provato spesso. Sentirvi un po' di malumore a causa di qualche insuccesso sarà normale, ma non impuntatevi su questo e distraetevi come potrete.