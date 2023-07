L’oroscopo della settimana dal 7 al 13 agosto consiglia ai nati in Pesci di non trascurare il partner d’amore, di affrontare eventuali problemi e incomprensioni. Per i nativi del Toro, questa settimana offrirà occasioni imperdibili, invece, per le persone che appartengono al segno del Sagittario sarà una settimana divisa in due differenti stati d’animo. Se siete curiosi di sapere che cosa accadrà nei prossimi sette giorni dal punto di vista dell’amore e delle relazioni sentimentali, leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla settimana dal 7 al 13 agosto.

La vita amorosa secondo l'oroscopo della settimana 7-13 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Se la vostra relazione d’amore non vi dà gioia, soddisfazioni e pace, allora significa che è arrivato il momento di interrompere tutto e di prendere entrambi una strada diversa. Nonostante la mancanza di un rapporto, sicuramente vi sentirete più liberi e felici.

Toro – In questa settimana ci saranno belle occasioni da cogliere al volo. C’è chi incontrerà gente interessante e chi si butterà in una nuova e breve avventura estiva. Avete bisogno di essere circondati di volti diversi, per ampliare gli orizzonti e migliorare il vostro modo di pensare. Alcune amicizie potrebbero trasformarsi in amore.

Gemelli – Le relazioni che hanno raggiunto una stabilità nelle ultime settimane continueranno la loro vita senza troppi grattacapi.

Sarà una settimana carica di impegni, ma nonostante tutto riuscirete a cavarvela bene grazie all’aiuto e alla comprensione del vostro partner.

Cancro – Questa è proprio la vostra settimana, sfruttatela a vostro vantaggio. Ogni vostro desiderio sarà esaudito. Non dovete fare altro che chiedere e la vostra dolce metà farà di tutto per accontentarvi.

Il vostro fascino conquisterà non poche persone, anche se avete una relazione d’amore. Per alcuni, qualche scappatella sarà inevitabile.

Previsioni dell'amore per la settimana dal 7 al 13 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Con la persona a voi molto cara trascorrerete delle giornate molto intense, cariche di romanticismo e di passione.

Ma non è il periodo giusto per lanciare nuovi progetti, meglio farli durante la stagione autunnale. Anche se questa cosa non vi piace tanto, dovete avere tanta pazienza. Nel frattempo, godetevi l’estate, creando nuovi momenti con il vostro partner.

Vergine – L’amore verso il vostro partner si manifesterà in tutte le sue forme, non vi pentirete mai di un bacio non dato, di una parola non detta, di un abbraccio non donato. Il vostro istinto vi porterà verso la direzione giusta. Giornate no possono capitare a tutte le coppie, quindi, non demoralizzatevi e affrontate tutto a testa alta e con lucidità e intelligenza.

Bilancia – In questa settimana potreste assumere un atteggiamento un po’ strano, che farà preoccupare le persone che vi amano tanto.

A volte siete affettuosi, altre volte invece sembra che non vi interessi nulla del vostro partner. L’oroscopo consiglia di raggiungere subito un equilibrio sentimentale per non mandare all’aria tutto ciò che avete costruito voi e la vostra anima gemella.

Scorpione – Se una relazione d’amore non ha più motivo di esistere, dovete accettare il motivo di questa rottura e farvene una ragione. È tempo di guardare il futuro con occhi diversi e cogliere le nuove opportunità. Per i single del segno, sarà una settimana a dir poco scoppiettante. C’è chi troverà una persona interessante con cui trascorrere un’estate indimenticabile e chi farà fatica a fare breccia nel cuore di qualcuno.

Oroscopo da lunedì 7 a domenica 13 agosto, settore dell'amore: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Settimana divisa tra due stati d’animo: una positiva, l’altra negativa. Scontri e riappacificazioni si alterneranno. Sarà difficile capire quale sia il sentimento giusto verso la persona che avete al vostro fianco. Alcuni di voi si troveranno a dover prendere una decisione importante e definitiva.

Capricorno – Per alcuni nativi del Capricorno che hanno una relazione burrascosa, verranno al pettine i primi nodi. Ci saranno molte situazioni o comportamenti da spiegare. Munitevi di pazienza e iniziate a srotolare la matassa. Le coppie innamorate che hanno l'opportunità di fare una vacanza nei posti esotici saranno baciate dalla fortuna.

Acquario – Forse in questa settimana non sarete al massimo. Avrete difficoltà a esprimervi e la relazione sentimentale potrebbe risentirne. Non abbiate tanti timori, perché come dice un noto detto ‘Si chiude una porta, si apre un portone’. Qualcuno vi darà ottimi consigli su come gestire al meglio gli affari di cuore. Fatene tesoro.

Pesci – Molte coppie non possono continuare a ignorarsi o a vivere nell’ombra l’uno dell’altro. Date uno scossone alle relazioni monotone e noiose. L’abitudine tira brutti scherzi. Non trascurate il partner d’amore, difendete la vostra storia. Per portare avanti i vostri progetti di coppia avete bisogno di empatia, comprensione e un aiuto economico.