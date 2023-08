L'oroscopo dal 7 al 13 agosto fornisce informazioni sull'andamento settimanale dei dodici segni dello zodiaco. La Bilancia potrebbe sentire il proprio partner freddo, mentre la Vergine vorrebbe rilassarsi un po'.

Scopriamo ora le previsioni astrali dei 12 segni dello zodiaco.

Le predizioni astrali dal 7 al 13 agosto: i primi sei segni

Ariete: in questa settimana avrete la possibilità di scavare dentro voi stessi e cercare nuovi stimoli, potrebbe anche esserci qualche incontro interessante. Dal punto di vista lavorativo iniziano a starci diversi miglioramenti.

Toro: ritornerete a essere energici e a voler migliorare in tanti aspetti della vostra vita, soprattutto nel rapporto col vostro partner. Bene la situazione lavorativa, ci potrebbero essere delle novità importanti in vista.

Gemelli: la settimana potrebbe scorrere in maniera alquanto turbolenta, non mancheranno le discussioni con la persona amata. Il lavoro potrebbe non soddisfarvi più, cercate di capire bene la situazione.

Cancro: un po' di tensione potrebbe caratterizzare le vostre giornate, cercate di fare del tutto per risolvere e per non rovinare un rapporto importante. Sul lavoro potreste lavorare in un progetto e avere bisogno del supporto dei vostri colleghi.

Leone: in amore sarete particolarmente vivaci e passionali, farete capire alla vostra dolce metà quanto tenete a lei e cosa provate nei suoi confronti.

Impegnatevi maggiormente sul lavoro oppure qualcuno potrebbe lamentarsi.

Vergine: cercate di rilassarvi insieme al vostro partner e organizzate qualcosa di bello e coinvolgente. Per quel che concerne il lavoro sarete in grado di assumervi delle responsabilità per nulla banali.

Le previsioni zodiacali dal 7 al 13 agosto: i restanti segni

Bilancia: il vostro partner potrebbe mostrare un po' di freddezza nei vostri confronti, cercate di capirne il motivo e parlatene senza polemizzare troppo. Sul lavoro vi siete sacrificati molto, ora pensate solo a rilassarvi.

Scorpione: in alcuni giorni della settimana non mancherà un po' di tensione, non fateci caso e pensate solo alle cose positive.

Qualche collega potrebbe non gradire alcune vostre prese di posizione, non fateci caso.

Sagittario: se vi sentite soffocati chiedete al partner di lasciarvi i vostri spazi, ne beneficerà anche il rapporto di coppia. Mettete per un po' da parte il lavoro e pensate esclusivamente al divertimento.

Capricorno: in amore sarete particolarmente soddisfatti di quello che state vivendo, sfruttate al massimo i momenti e non arretrate per niente al mondo. Il lavoro vi darà delle grandissime soddisfazioni.

Acquario: cercate di essere in sintonia con il vostro partner, organizzate per lui qualcosa di particolarmente avvincente e avventuroso. Sul lavoro sarete particolarmente concreti e non dovrete farvi prendere da momenti di superficialità.

Pesci: dal punto di vista sentimentale sarete particolarmente scrupolosi e vorrete capire i reali sentimenti della vostra dolce metà. Miglioramenti lavorativi, cercate di collaborare proficuamente con gli altri.