L'oroscopo della giornata di giovedì 3 agosto vede i Pesci più affettuosi, generosi e maturi in amore grazie alla Luna in congiunzione, mentre Toro avrà un forte spirito combattivo, non solo al lavoro. Vergine potrebbe essere più diffidente in amore, mentre il lavoro sarà molto impegnativo per i Leone. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 3 agosto.

Previsioni oroscopo giovedì 3 agosto 2023 segno per segno

Ariete: non mancheranno le soddisfazioni in ambito sentimentale in questa giornata di giovedì. Single oppure no, vi sentirete davvero bene, e con la voglia di fare tutto ciò che amate con le persone a cui tenete di più.

Sul fronte professionale sarete abbastanza attivi, ma non sempre potreste avere risorse a sufficienza da poter gestire i vostri progetti al massimo delle vostre possibilità. Voto - 8️⃣

Toro: sarete piuttosto combattivi in questa giornata di giovedì, non solo in ambito lavorativo. Se dimostrerete grande impegno per i vostri progetti per raggiungere il successo che meritate, in amore vi darete da fare per risollevare il vostro rapporto con il partner, sfruttando la posizione favorevole della Luna. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali sottotono secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. La Luna si troverà in quadratura dal segno dei Pesci, e potrebbe rendere più complicato il rapporto con la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro potreste sentirvi un po’ annoiati nell'ultimo periodo. Forse la voglia di vacanza si farà sentire. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di giovedì appagante sul fronte sentimentale. La Luna vi sorriderà in questo periodo, e renderà il vostro rapporto più interessante. Sul fronte professionale la buona posizione di Giove e Mercurio si rivelerà di grande aiuto per i vostri progetti e raggiungere il successo.

Voto - 9️⃣

Leone: settore professionale che si rivelerà particolarmente impegnativo in questo periodo secondo l'oroscopo. Ce la state mettendo tutta per gestire al meglio i vostri progetti, ma i buoni risultati potrebbero tardare ad arrivare. Sul fronte amoroso la spinta di Venere vi permetterà di vivere una relazione davvero romantica, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in opposizione potrebbe rendervi un po’ troppo diffidenti nei confronti del partner. Sarete invece piuttosto concentrati sul fronte professionale, dove con questo cielo potrete raggiungere obiettivi davvero importanti. Voto - 7️⃣

Bilancia: la soddisfazione nel vivere un rapporto così piacevole sarà qualcosa di impagabile per i nati nel segno. Venere in sestile renderà questa giornata davvero intensa per voi e per il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti richiederanno tempo e calma affinché possano realizzarsi. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà un giovedì migliore dal punto di vista sentimentale, merito della Luna in trigono dal segno amico dei Pesci.

Sarete dunque più morbidi nei confronti del partner, ma sappiate che ci saranno ancora molte cose da sistemare. In ambito lavorativo dimostrerete impegno in quel che fate, e il duro lavoro verrà sempre ripagato. Voto - 7️⃣

Sagittario: questo giovedì potrebbe non essere così stimolante per i nati nel segno. Trovare la giusta intesa con la persona che amate quando la Luna si trova in quadratura non sarà facile, anche per voi single. Anche sul fronte professionale dovrete trovare la quadra nei vostri progetti, perché con questo cielo faticherete a distinguervi. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale positiva secondo l'oroscopo di giovedì. La Luna vi sorriderà dal segno dei Pesci, e porterà buoni momenti da condividere con le persone che amate.

Sul fronte professionale questo cielo sarà favorevole. Avrete parecchio da fare, ma sarete abbastanza attivi ed entusiasti di poter raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà, ancora una volta, il pianeta Venere in opposizione. La Luna vi ha dato una mano nelle precedenti giornate, ma sarà compito vostro cercare di portare stabilità all'interno del vostro rapporto, evitando sgradevoli discussioni. In ambito lavorativo non dovrete pensare di puntare tutto su un solo progetto. Avrete bisogno di trovare un'alternativa. Voto - 6️⃣

Pesci: una splendida Luna si poggerà sul vostro segno zodiacale in questa giornata di giovedì. Single oppure no, il rapporto con la vostra fiamma potrebbe farsi più movimentato, soprattutto per voi nati nella prima decade.

Non vi resterà che cogliere le occasioni che arriveranno. Per quanto riguarda il lavoro avrete Giove e Mercurio dalla vostra parte. Non tutti i vostri progetti potrebbero rivelarsi un successo, ma darete comunque il massimo. Voto - 8️⃣