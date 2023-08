Le previsioni zodiacali del 17 agosto forniscono tutte le informazioni necessarie sui dodici segni dello zodiaco. L'Acquario vorrebbe provare qualcosa di emozionante, mentre i Pesci dovranno dare supporto a un amico.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: dovrete essere maggiormente determinati ma allo stesso tempo cercate di non perdere quella serenità che a volte per voi rappresenta un'arma vincente. Sul lavoro proseguite per la vostra strada senza patemi d'animo.

Toro: le vostre idee potrebbero fare la differenza, non abbiate paura a tirarle fuori e vedrete che sarete particolarmente apprezzati.

Cercate di rimanere concentrati per il raggiungimento di un vostro importante obiettivo.

Gemelli: non fermatevi alla superficie, cercate di indagare su alcuni aspetti della vita del vostro partner che non vi sono particolarmente chiari. Cercate di più il dialogo e vedrete tutto da una prospettiva diversa.

Cancro: per una giornata mettete da parte la ragione e affidatevi al vostro intuito, non vi sbaglierete di certo. Dedicate del tempo all'attività fisica, anche una bella passeggiata potrebbe rilassarvi e tirarvi su di morale.

Leone: alcune amicizie potrebbero iniziare a barcollare, non cedete alla tentazione di essere sempre diretti e verificate se alcune informazioni corrispondono alla realtà.

Siate meno polemici e più concreti.

Vergine: non fate mai mancare una sorta di organizzazione, potreste poi non essere in grado di ottenere ciò che vi siete prefissati. Abbiate una maggiore autostima, vi aiuterà in alcune scelte non proprio semplici.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ci potrebbe essere aria di burrasca, evitate discussioni che poi potrebbero portare a delle vere e proprie rotture.

Se dovete prendere delle decisioni importanti ponderate attentamente tutti gli aspetti, quelli favorevoli e quelli contrari.

Scorpione: potrebbe essere una giornata in cui molti pensieri pervaderanno la vostra mente, non fatevi però prendere dal pessimismo. Non siate istintivi e cercate di ragionare su quello intendete fare.

Sagittario: la vostra giornata potrebbe essere alquanto movimentata, un incontro inaspettato potrebbe alzare il livello delle vostre emozioni. La serata potrebbe essere particolarmente intensa e piena di brio.

Capricorno: non siate troppo sconclusionati, andate al sodo e non perdetevi in discorsi inutili e fuorvianti. Non dedicate al lavoro più del tempo necessario, avete bisogno anche di svagarvi e rilassarvi.

Acquario: non volete rimanere ancorati alla vostra routine quotidiana e vorreste cercare qualcosa che vi faccia ancora emozionare. Non abbiate fretta e qualcosa di nuovo potrebbe arrivare molto presto.

Pesci: qualche amico potrebbe avere bisogno del vostro aiuto, non lasciatelo solo e dategli tutto il supporto necessario. Cercate di essere pragmatici e tirate fuori tutta la concretezza a vostra disposizione.