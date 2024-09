L'oroscopo della giornata di mercoledì 11 settembre prevede un Sagittario più attento ai desideri del partner, aiutato dalla Luna e da Venere in buon aspetto, mentre Marte influenza i nati sotto il segno dello Scorpione a dare di più al lavoro e a essere più motivati. La Bilancia sarà signorile in amore, capace di poter vivere al meglio il proprio rapporto, invece gli Ariete, per quanto riguardo i sentimenti, dovranno prendere le cose con il giusto approccio. Gemelli dovrebbero lasciarsi andare con le fantasie sentimentali.

Previsioni oroscopo mercoledì 11 settembre 2024 segno per segno

Ariete: giornata più tranquilla in amore, ma non per questo esente da problemi. In ogni caso, con voi non si parlerà d'amore, ma di problemi da risolvere, che da una parte possono aiutare il vostro rapporto, ma dall'altra potreste perdere intesa. Nel lavoro farete a pugni con alcuni progetti in questo periodo, soprattutto se siete ancora in fase iniziale. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni che vedono un cielo discreto. Sarà possibile riaccadere la passione con il partner, ma dovrete sapervi giocare bene le vostre carte. Per quanto riguarda il lavoro, avrete l'appoggio di Marte e Mercurio, che vi daranno una spinta importante nei vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: lasciarsi andare alle fantasie sentimentali non sarà affatto facile. Con la Luna in opposizione dovrete fare attenzione al vostro modo di fare verso il partner. Anche se Venere sarà favorevole, non prendetevi troppe libertà. Nel lavoro avrete buone occasioni per portare a termine con successo i vostri progetti, troppo ghiotte per lasciarvele sfuggire.

Voto - 7️⃣

Cancro: il lavoro assumerà un ruolo importante. La posizione favorevole di Marte e Mercurio sarà fondamentale per chiarire la vostra posizione e prendere una strada ben chiara per i vostri progetti. In campo amoroso non godrete di una perfetta stabilità di coppia. Potrebbero esserci delle divergenze che faticherete un po’ a risolvere.

Voto - 7️⃣

Leone: ottima giornata in campo sentimentale. Una bella Luna e una stupenda Venere accenderanno questo mercoledì di settembre, permettendovi di vivere belle emozioni con la persona che amate. Sul fronte professionale avrete grandi aspettative e grandi potenzialità, che dovrete soltanto riuscire a mettere a frutto. Voto - 9️⃣

Vergine: configurazione astrale equilibrata per quanto riguarda il lavoro. Sarete mossi da una carica formidabile grazie a Marte in sestile, mentre Mercurio vi permetterà di trovare nuove idee per i vostri progetti. In amore purtroppo non si potrà dire la stessa cosa. Con la Luna in quadratura, a volte potrebbero esserci spiacevoli discussioni con la persona che amate.

Voto - 7️⃣

Bilancia: il vostro atteggiamento signorile nei confronti del partner vi permetterà di godere di una relazione di coppia romantica ed equilibrata. Se siete single il Sole sarà in ottimo aspetto, e il vostro modo di amare non passerà inosservato. Nel lavoro non sarete particolarmente attivi a causa di Marte in quadratura. Anche se avrete buone idee, potreste non essere nelle condizioni di poterle applicare. Voto - 7️⃣

Scorpione: questo mercoledì si rivelerà esaltante in campo professionale. Poter gestire progetti ambiziosi vi darà quella carica per poter dare di più, e raggiungere risultati eccezionali. Sul fronte amoroso questo cielo sarà abbastanza sereno nei vostri confronti, permettendovi di vivere una relazione abbastanza soddisfacente.

Voto - 8️⃣

Sagittario: con la Luna in congiunzione al vostro cielo presterete più attenzione ai desideri del partner. Se siete single, concentratevi su ciò che possa piacere alla vostra fiamma, attirando la sua attenzione. Nel lavoro potrebbe insorgere un po’ d'insicurezza a causa di Mercurio in quadratura. A volte potreste prendere decisioni non molto proficue per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: Marte in opposizione dal segno del Cancro vi toglierà un bel po’ di energie, che potrebbero esservi utili in campo professionale. Mercurio porterà buone idee, ma non dovrete avere troppa fretta nel metterle in pratica. In amore dovrete essere più amorevoli nei confronti del partner, anche se con Venere in quadratura non sarà affatto facile.

Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni favorevoli in campo sentimentale. La Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di regalare belle emozioni alla persona che amate. Se siete single la vostra capacità di saper ascoltare faciliterà il primo approccio con la vostra fiamma. In campo professionale i successi che riuscirete a ottenere saranno tutta farina del vostro sacco. Siate fieri di voi. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale altalenante per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in quadratura potrebbe causare ancora qualche incomprensione. Avrete bisogno di un po’ di tempo prima di poter vivere un rapporto davvero stabile. Nel lavoro meglio non prendere troppi rischi per il momento, considerato la posizione di Marte e Mercurio. Voto - 6️⃣