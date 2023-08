Nel corso del prossimo fine settimana, i segni zodiacali porteranno con sé una varietà di energie e sfumature nella sfera della salute e del benessere. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per ognuno di loro andando ad analizzare in dettaglio l'oroscopo.

Le previsioni astrali sulla salute del fine settimana del 2 e 3 settembre segno per segno

Ariete (21 marzo - 19 aprile): Durante questo fine settimana, potreste sperimentare un po' di stress e tensione. Trovate un equilibrio tra lavoro e riposo per preservare la vostra salute mentale e fisica.

Fate attività fisica per scaricare l'energia in eccesso.

Toro (20 aprile - 20 maggio): Il fine settimana è favorevole per il vostro benessere fisico ed emotivo. Approfittate di questo momento per rilassarvi e godervi le cose belle della vita. Curate la vostra alimentazione e il vostro sonno per mantenere il vostro equilibrio interiore.

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): Il weekend potrebbe portarvi qualche disturbo legato alla digestione o alla circolazione. Evitate di mangiare troppo o di bere alcolici. Fate attenzione anche alla vostra salute mentale e cercate di non lasciarvi sopraffare dall'ansia o dai pensieri negativi.

Cancro (21 giugno - 22 luglio): Durante questo fine settimana, potreste avere alcuni alti e bassi nella vostra salute.

Siate attenti alle vostre emozioni e cercate di non lasciarvi influenzare dalle situazioni esterne. Dedicate del tempo alla meditazione o ad attività che vi facciano sentire bene.

Leone (23 luglio - 22 agosto): Il weekend è favorevole per concentrarvi sulla vostra forma fisica. Approfittate di questo momento per iniziare una nuova attività fisica o per impegnarvi in una sana routine di esercizi.

Fate anche attenzione alla vostra salute mentale e cercate di essere più presenti e consapevoli.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): Il fine settimana potrebbe portarvi alcuni piccoli disturbi legati alla salute. Potreste avere mal di testa, allergie o problemi alla pelle. Cercate di curare la vostra igiene personale e di evitare le situazioni che vi stressano o vi irritano.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): Il weekend vi porta una nuova energia e una nuova grinta. Vi sentite bene con voi stessi e con gli altri. Curate la vostra bellezza e il vostro aspetto esteriore. Fate anche attenzione alla vostra salute sessuale e cercate di proteggervi da eventuali rischi.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): Durante questo fine settimana, potreste sperimentare alcune tensioni o stress che potrebbero influire sulla vostra salute. Cercate di trovare il tempo per rilassarvi e per praticare tecniche di gestione dello stress. Fate anche attenzione alla vostra salute generale e cercate di prevenire eventuali infezioni o infiammazioni.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): Il weekend vi porta un maggiore senso di avventura e di libertà.

Vi sentite bene con il vostro corpo e con la vostra mente. Sfruttate questa energia per fare attività fisica all'aria aperta o esplorare nuovi posti. Fate anche attenzione alla vostra salute viaggiando e cercate di seguire le norme igieniche e sanitarie.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): Il fine settimana vi porta una maggiore stabilità e sicurezza nella vostra salute. Vi sentite in forma e in armonia con voi stessi. Curate la vostra salute e cercate di evitare le cadute o gli incidenti. Fate anche attenzione alla vostra salute emotiva, cercate di essere più flessibili e aperti al cambiamento.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): Il weekend vi porta un senso di tranquillità. Vi sentite bene con il vostro corpo e con la vostra anima.

Dedicate del tempo alla meditazione o ad attività che favoriscano il vostro equilibrio interiore. Fate anche attenzione alla vostra salute nervosa e cercate di evitare le situazioni che vi confondono o vi distraggono.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): Il fine settimana vi porta una maggiore sensibilità. Vi sentite bene con il vostro cuore e con la vostra mente. Dedicate del tempo all'arte o alla musica o ad attività che esprimano il vostro talento. Fate anche attenzione alla vostra salute immunitaria e cercate di rinforzare le vostre difese naturali.