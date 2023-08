Le previsioni dell'oroscopo del 26 agosto invitano gli Acquario ad osare un po'. I Vergine, invece, devono lottare per raggiungere degli obiettivi importanti, ma non bisogna essere frettolosi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: poco alla volta riuscirete a raggiungere dei traguardi importanti. Adesso, però, è il tempo di essere cauti e pazienti, altrimenti si rischia solo di compromettere le cose.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 26 agosto vi invitano ad essere un po' più lungimiranti. Se siete impazienti di raggiungere un obiettivo, lavorate sodo per arrivare alla meta nel miglior tempo possibile.

10° Toro: siete molto attenti alle vostre esigenze, ma cercate di non trascurare quelle del partner. Buone nuove per quanto riguarda il lavoro, ma forse dovete fare qualche rinuncia.

9° Ariete: le stelle vi esortano a tenere alto l'umore. Piangersi addosso non servirà assolutamente a nulla. Per tale ragione, è opportuno guardare avanti sempre con ottimismo e determinazione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: siate più orgogliosi di voi stessi. Spesso tendete a sottovalutare l'importanza di dedicarsi delle attenzioni e dei complimenti. Nel lavoro stanno per ripartire dei progetti.

7° Capricorno: ci sono dei cambiamenti in vista dal punto di vista lavorativo. Se no vi fidate molto di un vostro collaboratore in ambito lavorativo, allora fareste bene a controllare meglio la situazione.

6° Scorpione: secondo le previsioni dell'oroscopo del 26 agosto i nati sotto questo segno hanno bisogno di sentirsi amati e desiderati. Anche se non lo date molto a vedere, alla fine avete un lato tenero anche voi.

5° Gemelli: cercate di essere più propositivi. Non accettate passivamente tutto quello che vi capita, ma cercate di aprirvi verso nuovi orizzonti.

In ambito professionale è necessario essere audaci.

Oroscopo segni fortunati del 26 agosto

4° in classifica Acquario: cambiamenti in arrivo per voi. Di solito siete amanti delle abitudini, in quanto amate avere il controllo sulle cose. Ci sono delle circostanze, però, in cui bisogna osare un po'.

3° Sagittario: le stelle vi invitano ad essere intraprendenti.

In ambito professionale ci sono stati degli alti e dei bassi, ma bisogna cogliere sempre il lato positivo delle cose belle quando capitano.

2° Leone: novità in arrivo per l'amore. Chi è in attesa di un nuovo amore, potrebbe rimanere spiazzato. Ricordate, però, che le cose più belle arrivano quando meno le si aspettano.

1° Bilancia: secondo l'oroscopo del 26 agosto, i nati sotto questo segno stanno per avere un grande slancio dal punto di vista professionale. Attenti a non trascurare troppo l'amore.