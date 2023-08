Le previsioni dell'oroscopo del 7 settembre invitano i Capricorno ad essere un po' più diretti. I Pesci, invece, sono stanchi, necessiterebbero di una scossa.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: siete un po' incerti sul futuro? Forse la strada che avete iniziato a percorrere non vi sta dando le soddisfazioni sperate? Beh, ricordate che siete sempre in tempo per cambiare rotta.

11° Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo del 7 settembre vi invitano ad essere caparbi e testardi. Anche se la vita spesso si diverte a mescolare un po' le carte, voi dovete essere più abili e più furbi.

10° Pesci: siete un po' stanchi, forse le persone che vi circondano non vi stanno dando le soddisfazioni sperate. Se alcuni progetti potrebbero sembrarvi impossibili da realizzare, non è comunque un buon motivo per arrendersi.

9° Capricorno: vi sentite un po' deboli e senza forze, forse sarebbe il caso di ricaricarsi facendo qualcosa che sia in grado di tirarvi su il morale. In amore è importante essere diretti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: ci sono delle occasioni che vanno prese assolutamente al volo. In ambito professionale è tempo di essere intraprendenti. Non fermatevi dinanzi i primi ostacoli.

7° Gemelli: secondo l'oroscopo del 7 settembre ci sono delle interessanti questioni e nodi che potrebbero venire al pettine.

In ambito professionale potrebbe sbloccarsi qualcosa, ma dovete essere attenti e audaci.

6° Scorpione: giornata da prendere con le pinze. Oggi potreste dire e fare cose di cui potreste pentirvi, sia nel bene sia nel male. Seguire l'istinto va bene, ma poi non dimenticate di assumervi le vostre responsabilità.

5° Acquario: oggi vi sentite in netta ripresa rispetto ai giorni passati.

Approfittate di questo momento di ottimismo per darvi da fare e per risolvere le faccende in sospeso più incresciose.

Oroscopo segni fortunati del 7 settembre

4° in classifica Ariete: non vi piace stare con le mani in mano, quindi, più sarete indaffarati e meglio sarà per voi. Non abbiate fretta di portare a termine un obiettivo, c'è tempo per tutto.

3° Leone: avrete una giornata piuttosto piena di impegni e appuntamenti, ma questa non è una cosa che solitamente vi genera qualche turbamento, anzi. Di solito siete sempre molto attivi.

2° Vergine: ci sono delle belle soddisfazioni in arrivo per voi, la cosa importante è continuare a crederci e ad inseguire i vostri obiettivi. Se siete un po' indecisi su alcune scelte, lasciate che sia il vostro cuore a parlare.

1° Toro: le previsioni dell'oroscopo del 7 settembre vi esortano ad essere più reattivi. Cogliete al volo certe occasioni che si presenteranno sul vostro cammino, le vacanze non vi avranno mica fatto perdere lo smalto?