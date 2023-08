Sabato 2 e domenica 3 settembre troveremo sul piano astrale la Luna e il Nodo Nord transitare nell'orbita dell'Ariete, nel frattempo Venere risiederà nel segno del Leone. Marte, invece, protrarrà il moto in Bilancia, così come Mercurio e il Sole resteranno stabili nel domicilio della Vergine. Plutone, intanto, continuerà il transito in Capricorno come Giove insieme a Urano rimarranno sui gradi dei Toro. Infine Saturno e Nettuno stazioneranno nel segno dei Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Ariete e Leone, meno roseo per Cancro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Leone: mettersi alla prova. Secondo l'oroscopo del weekend 2-3 settembre, i nati Leone saranno invogliati dal carnet astrale a cimentarsi in un'attività pratica o professionale che sovente delegano a terzi. Questa propensione a mettersi alla prova, se messa in atto, permetterà al segno Fisso di scoprire di possedere nuove abilità.

2° posto Ariete: via all'inventiva. A causa dell'opposizione del pianeta rosso e della quadratura dell'Astro di Ade, i nati Ariete potrebbero far tesoro della retrogradazione mercuriale nelle ventiquattro ore in questione sfoggiando una predisposizione a centellinare energie fisiche per dare libero sfogo a quelle mentali. Grazie a tale switch cerebrale, l'inventiva del segno Cardinale sarà a livelli da record.

3° posto Acquario: effetto binocolo. Anziché fiondarsi a capofitto nei progetti del momento, questo weekend i nati Acquario parranno assecondare i consigli di Marte nel loro Elemento e della Bianca Signora retrograda nel settimo campo, passaggi astrali che suggeriranno loro di osservare il mondo circostante piuttosto di agire.

I mezzani

4° posto Sagittario: esaltazione delle qualità. Sebbene in queste due giornate d'inizio settembre diversi astri guarderanno di traverso i nati Sagittario, quest'ultimi potranno ugualmente contare sui benevoli transiti del Luminare femminile e di Venere in retromarcia, pianeti che esalteranno le doti del segno di Fuoco.

5° posto Toro: risposte. Alcune attese burocratiche o qualche intoppo pratico, coi quali i nati Toro hanno fatto ultimamente i conti, sembreranno volatilizzarsi in questo fine settimana estivo, al cospetto del segno Fisso potrebbero giungere risposte attese da un po' così come soluzioni inaspettate.

6° posto Vergine: chiarimenti. Ottime le effemeridi del weekend di settembre per i nati Vergine, ancor di più il terzo decano, intenzionati a voler far tornare il sereno in coppia, in quanto facendo il primo passo verso la dolce metà ne verrà fuori un chiarimento dal felice epilogo.

7° posto Pesci: riflessivi. Complice un po' di distrazione che aleggerà imperterrita, in questi due giorni di metà anno i nati Pesci avranno buone chance di rendersi conto che agire impulsivamente gli si ritorcerebbe contro, quindi opteranno per un più cauto mood riflessivo.

8° posto Scorpione: focus sulle scelte. Le decisioni prese dai nati Scorpione dall'inizio del transito di Giove in Toro, avvenuto a maggio, saranno posto al vaglio dal segno Fisso in questo weekend, al fine di comprendere se sarà ora di raddrizzare il tiro, accantonare progetti od ottimizzare gli stessi.

9° posto Gemelli: cocciuti. Settimana che potrebbe concludersi con una testardaggine spiccata in casa Gemelli, in quanto sembreranno non volersi muovere dalle loro posizioni, osservando e bollando idee e opinioni altrui come non veritiere.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: risultati flop. Convincere una persona cara a fare o dire qualcosa sarà un esercizio di difficile attuazione per i nati Bilancia in questo fine settimana di settembre, col segno Cardinale che non ci metterà molto a battere in ritirata in tal senso.

11° posto Capricorno: scontrosi. Stare accanto ai nati Capricorno questo weekend estivo potrebbe non essere molto facile, in quanto il segno di Terra parrà sfogare la sua frustrazione, perlopiù derivante dal fronte economico, nella cerchia relazionale.

12° posto Cancro: nostalgici. Ricordare un amore o un'amicizia oramai sfioriti in maniera edulcorata sarà il rischio che correranno i nati Cancro in queste giornate che chiuderanno la settimana, col segno d'Acqua che sarà malinconico ma anche poco obiettivo.