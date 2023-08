L'oroscopo del mese di settembre prevede il pianeta Marte arrivare nel segno della Bilancia, segno che sarà in grado di riprendersi e gestire bene il proprio lavoro, mentre Leone concluderà quest'estate con soddisfazione. Pesci sarà determinato al lavoro, mentre Acquario sarà più carico e pronto a riprendere a dare il meglio di sé al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di settembre.

Previsioni oroscopo settembre 2023 segno per segno

Ariete: il mese di settembre si rivelerà piacevole sul fronte amoroso per i nati nel segno.

Venere vi accompagnerà verso la fine dell'estate con discrete soddisfazioni, avviandovi verso un autunno caloroso con la persona che amate. Se siete single allontanate sentimenti negativi e paranoie. Siate voi stessi e fatevi avanti. In ambito lavorativo invece potrebbero insorgere delle difficoltà a causa di Marte opposto. Avrete buone idee, ma le energie a disposizione potrebbero non essere molte. Voto - 8️⃣

Toro: periodo che rimarrà incoraggiante e stimolante sul fronte professionale, nonostante Marte si allontani dalla vostra orbita. Con Giove e Mercurio favorevoli avrete ancora buone occasioni per mettere a punto progetti ben fatti. In amore invece dovrete vedervela ancora una volta con Venere in quadratura, ciò nonostante sarà un po’ meno influente.

Per vivere un buon rapporto dunque, siate comprensivi, e non perdete la pazienza facilmente. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che continuerà a essere brillante secondo l'oroscopo del mese di settembre. Godrete della posizione favorevole di Venere, e tra voi e il partner continuerà a esserci una splendida complicità. Anche voi single avrete interessanti occasioni per chiudere bene quest'estate.

In ambito lavorativo Marte arriverà in vostro soccorso. Sarete più carichi, e con un po’ di pazienza, arriveranno anche idee interessanti. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali in calo sul fronte professionale. Avete dato tutto voi stessi nel mese precedente, e settembre vedrà Marte in quadratura, che vi toglierà un mucchio di energie.

Avete ottenuto tanto, volendo potrete permettervi di rallentare un po’. Per quanto riguarda i sentimenti godrete di una relazione stabile, considerati anche i pochi cambiamenti in questo cielo. Voto - 8️⃣

Leone: avrete modo di concludere quest'estate con grandi soddisfazioni sul fronte sentimentale per i nati nel segno. Venere rimarrà in congiunzione al vostro cielo anche durante questo mese di settembre, e le occasioni amorose non mancheranno, anche per voi single che state cercando ancora l'amore vero. Anche nel lavoro potrebbero arrivare buone soddisfazioni se sarete in grado di dimostrare il vostro valore e impegnarvi in nuove mansioni. Voto - 9️⃣

Vergine: il pianeta Marte lascerà il vostro cielo in questo mese di settembre, ciò nonostante il lavoro continuerà a essere abbastanza soddisfacente grazie al supporto di Mercurio e Giove.

Sul fronte amoroso il rapporto con la persona che amate non sarà così male. Dimostrando le vostre emozioni, le soddisfazioni amorose con il partner non mancheranno. Voto - 8️⃣

Bilancia: con Marte che passerà in congiunzione al vostro cielo, l'oroscopo del mese di settembre sarà in rialzo per quanto riguarda il lavoro. Molto bene anche per quanto riguarda i sentimenti, grazie a Venere in sestile che alimenterà il vostro rapporto e vi permetterà di dare vita a momenti davvero interessanti con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Scorpione: l'estate sta per concludersi, ma di amore purtroppo non se ne parlerà neanche in questo mese di settembre. Non sarete sempre così solidali e comprensivi nei confronti del partner a causa di questa Venere che continuerà a frenare i vostri sentimenti.

Soddisfacente il settore professionale, con risultati tutto sommato discreti. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarà un mese positivo in ambito amoroso per i nati nel segno. Venere in trigono continuerà a tenere in piedi il vostro rapporto, ma sappiate che compito vostro trovare le giuste idee e momenti ideali per manifestare le vostre emozioni. Sul fronte professionale Marte sarà favorevole nel prossimo periodo, e vi darà le energie necessarie per recuperare terreno dopo alcuni mesi difficili. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che si complica leggermente per quanto riguarda il lavoro. Marte si troverà in quadratura dal segno della Bilancia. Anche se avrete idee davvero interessanti, non siate frettolosi, e portate avanti i vostri progetti con la dovuta calma.

In amore sarà possibile costruire un rapporto stabile, ma con pazienza e senza correre troppo. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà un mese migliore dal punto di vista professionale per i nati nel segno. Sarete più carichi grazie a Marte in trigono dal segno amico della Bilancia, che vi offrirà qualche piccola occasione in più. In ambito amoroso invece sarà ancora difficile cercare di coltivare un rapporto soddisfacente con la persona che amate. Anche voi single non sarete così concentrati sui sentimenti. Voto - 6️⃣

Pesci: con l'arrivo del mese di settembre, il pianeta Mercurio non sarà più in opposizione. Sarete più determinati in questo periodo e in grado di gestire meglio le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda i sentimenti la vostra relazione continuerà a darvi delle soddisfazioni, e con un po’ di fortuna darete vita a momenti davvero romantici. Voto - 7️⃣