L'Oroscopo del fine settimana che va dal 26 al 27 agosto prevede un Cancro impaziente, che potrebbe fare la mossa sbagliata in amore, mentre Marte sorriderà ai Bilancia. Pesci sarà più produttivo al lavoro, mentre Toro sarà un esempio in quel che fa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del weekend dal 26 al 27 agosto.

Previsioni oroscopo weekend 26-27 agosto 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale altalenante durante questo fine settimana. Anche se Venere sarà ancora favorevole, l'astro argenteo potrebbe mettervi in difficoltà.

Anche nel lavoro potrebbero arrivare spiacevoli novità che potreste non gradire particolarmente. Attenzione in particolare a Marte, in arrivo nel segno della Bilancia. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali discrete. La giornata di domenica in particolare sarà migliore per la vostra storia d'amore grazie alla Luna in trigono. Ricordatevi però che avrete ancora Venere in quadratura. In ambito lavorativo sarete un esempio in quel che fate, centrando spesso i risultati desiderati. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo tutto sommato favorevole in amore secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Single oppure no, la giornata di sabato potrebbe non essere eccezionale in amore, ciò nonostante sarete in grado di riprendervi già a partire da domenica.

Sul fronte professionale l’arrivo di Marte in Bilancia vi permetterà di ripartire con maggior convinzione e con idee più interessanti. Voto - 8️⃣

Cancro: non sarà un weekend così interessante in ambito amoroso. La Luna in opposizione potrebbe complicare il vostro rapporto con il partner. Alcune incomprensioni o imprevisti non vi faranno affatto piacere.

Sul fronte lavorativo perderete il supporto di Marte. Le energie diminuiranno, e potreste non essere così produttivi. Voto - 6️⃣

Leone: ultimo weekend di agosto positivo in ambito amoroso. Venere vi terrà ancora compagnia per un po’, e nella giornata di sabato potrete inoltre contare sulla Luna in trigono. Per quanto riguarda il lavoro arriverà il pianeta Marte a sostenervi.

Sarete più attivi e dinamici, con buone occasioni per centrare il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale discreta in questo fine settimana. La giornata di sabato potrebbe non entusiasmarvi a causa della Luna in quadratura. Fortunatamente domenica sarete in grado di riprendervi velocemente. Per quanto riguarda il lavoro potrete faticare un po’ a ingranare, soprattutto se siete di ritorno dalle vacanze, ciò nonostante riuscirete a riprendervi presto. Voto - 7️⃣

Bilancia: il lavoro si rivelerà più entusiasmante per i nati nel segno ora che Marte si troverà in congiunzione al vostro cielo. Mostrerete maggiore impegno, e riuscirete a risalire la china. Per quanto riguarda i sentimenti, attenzione alla Luna in quadratura dal segno del Capricorno durante la giornata di domenica, che potrebbe causare qualche piccola incomprensione.

Voto - 7️⃣

Scorpione: fine settimana di agosto tutto sommato positivo secondo l'oroscopo. La Luna navigherà in buone posizioni in questo periodo, e il vostro rapporto ne beneficerà. Anche nel lavoro riuscirete a gestire le vostre mansioni in maniera più serena, con risultati più soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale. Soprattutto la giornata di sabato sarà intensa per voi e per la persona che amate grazie alla Luna nel segno. Venere in trigono contribuirà a fare il resto. Per quanto riguarda il lavoro Marte in sestile porterà buone energie da investire sui vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale positiva per i nati nel segno.

In generale, sarà un buon fine settimana, favorito dalla Luna in congiunzione nella giornata di domenica. Sul fronte professionale potreste non essere così attivi a causa di Marte in quadratura. Faticherete a ingranare, ciò nonostante avrete comunque buone idee e risorse a disposizione. Voto - 8️⃣

Acquario: Venere in opposizione continuerà ad alterare il vostro atteggiamento nei confronti della vostra anima gemella. Anche se la Luna sarà in posizione favorevole, non sarete sempre così affiatati nei confronti del partner. Sul fronte professionale Marte in trigono dal segno della Bilancia vi darà energie a sufficienza per ottenere risultati migliori dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: riuscirete a essere più produttivi durante questo fine settimana.

Marte non sarà più in opposizione, e con maggiore impegno potrete ambire più in alto. Sul fronte sentimentale la giornata di sabato potrebbe non essere così entusiasmante per i nati nel segno. Fortunatamente domenica sarete in grado di riprendervi. Voto - 7️⃣