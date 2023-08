L'oroscopo dell'amore del weekend 26 e 27 agosto 2023 vede nuovamente i segni d'acqua occupare una posizione di rilievo in classifica, a cominciare dallo Scorpione. I segni di fuoco scivolano invece verso il basso.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore del weekend 26 e 27 agosto: Scorpione in prima posizione

1° Scorpione: arriverà qualche scintilla d'amore e brillerà per tutto l'arco del fine settimana. L'entusiasmo che vi renderà indiscussi protagonisti di questo weekend potrebbe essere davvero al di sopra di tutto quello che avete provato fino a questo momento.

La famiglia sarà portatrice di novità sorprendenti.

2° Pesci: il vostro fascino nel corso del fine settimana del 26 e 27 agosto sarà più vivo e visibile che mai, portandovi a fare conquiste davvero eccezionali che potrebbero portarvi ad una storia d'amore molto coinvolgente. Secondo l'oroscopo avrete una sintonia familiare invidiabile.

3° Gemelli: avere due bellissime sorprese sul piano passionale sarà quel che esattamente ci vorrà per rivitalizzare l'intesa di coppia e anche per potervi ridare una ventata di allegria. L'oroscopo consiglia di regalarvi dei momenti speciali con la vostra famiglia.

4° Acquario: avrete bisogno di serenità in questo momento, e soltanto una amicizia di vecchia data saprà come darvela.

Secondo l'oroscopo del weekend del 26 e 27 agosto, ogni cosa potrebbe migliorare se riguarda qualche rapporto all'interno dell'ambito domestico. In amore sarà presente molta passione.

Vergine magnetico

5° Bilancia: vivrete un'atmosfera molto rilassante con le amicizie e decisamente appagante con il partner. Ora più che mai avrete la fortuna di fare qualche conoscenza che potrebbe avere dei risvolti positivi.

Secondo l'oroscopo le questioni familiari conosceranno dei momenti di tregua a favore di una comunicazione molto più folta e sentita.

6° Vergine: avrete un atteggiamento molto disteso e nelle serate potreste anche avere un'aura molto più intrigante. Fate però attenzione a chi cerca semplicemente delle avventure, se voi non siete intenzionati a fare lo stesso.

7° Cancro: vi lascerete alle spalle qualche delusione molto forte per dedicarvi principalmente alle amicizie e alle emozioni che queste sapranno regalarvi. Secondo l'oroscopo in famiglia avrete poca stabilità che vi darà anche qualche spunto di riflessione.

8° Toro: concedervi del tempo esclusivamente per voi stessi potrebbe sembrare alquanto egoistico. In realtà questo potrebbe portare a dei benefici che innanzitutto potrebbero fare bene a voi stessi e in secondo luogo essere di notevole aiuto nell'interazione con le persone che amate.

Capricorno a disagio

9° Capricorno: avvertirete un po' di disagio con qualche amicizia che fino a poco tempo prima era davvero in simbiosi con voi, secondo l'oroscopo.

Fare qualche piccolo strappo alla regola con la persona amata potrebbe farvi dimenticare qualche problematica importante per un po' di tempo.

10° Sagittario: vivrete un po' di malumore nella coppia, forse qualche malinteso che non è stato ancora risolto. Tuttavia, avrete voglia comunque di trascorrere un weekend pregno di tranquillità.

11° Ariete: avvertirete un po' di malumore nell'aria e forse anche nella coppia le cose non andranno al meglio. Si svilupperanno una serie di circostanze in cui sarà necessaria una comunicazione molto approfondita. Andrà meglio in famiglia, dove potrete finalmente sfogarvi raccontando a qualcuno le vostre situazioni.

12° Leone: le questioni irrisolte potrebbero presentarsi in men che non si dica e farvi ritrovare non solo spaesati, ma anche un po' giù di corda. In questo fine settimana sarà meglio staccare la spina da tutto e da tutti per poter ritrovare un vostro equilibrio.