Settembre è il mese che segna la fine dell’estate e l’inizio di una nuova stagione. Per molti è anche un momento di cambiamenti e di nuove sfide, sia sul piano personale che professionale. Ma come si prospettano le relazioni sociali e familiari dei segni zodiacali in questo mese? Di seguito approfondiamo l'oroscopo completo

Previsioni astrali settembre 2023, relazioni sociali e familiari: da Ariete alla Vergine

Ariete: vi troverete a fare i conti con emozioni contrastanti e con una sensazione di conflitto interiore. Questo può influire negativamente sulle vostre relazioni con gli altri, soprattutto se vi lasciate trasportare dall'impulsività e dall'aggressività.

Il consiglio è di cercare di mantenere un equilibrio tra la vostra determinazione e la sensibilità verso le conseguenze delle vostre scelte. In amore, il vostro segno potrebbe vivere tensioni con il partner, dovute a divergenze di opinioni o a problemi di comunicazione. È importante essere onesti e aperti, senza nascondere i vostri sentimenti o le vostre insoddisfazioni. In famiglia, invece, potreste trovare un valido sostegno e una fonte di conforto. I rapporti con i vostri genitori e fratelli saranno armoniosi e affettuosi. Con gli amici, invece, potreste avere qualche incomprensione o litigio, soprattutto se vi sentite messi in discussione o criticati.

Toro: dovrete rivolgervi a qualcuno per chiedere aiuto.

Ci saranno problemi che non potrete risolvere da soli e che richiederanno la collaborazione e il sostegno degli altri. Dovrete imparare a delegare e a fidarvi, senza voler controllare tutto o fare tutto da soli. In amore, potreste vivere situazioni complicate, dovute a gelosie, invidie o interferenze esterne. Il vostro partner potrebbe sentirsi trascurato o al contrario soffocato.

Il consiglio è di dare spazio e libertà al vostro amato, senza pretendere troppo o fare scenate. In famiglia, invece, potrete contare su un clima sereno e tranquillo. I rapporti con i vostri parenti saranno cordiali e sinceri. Con gli amici, invece, potrete divertirvi e rilassarvi, trovando nella compagnia degli altri un modo per alleggerire le tensioni e lo stress.

Gemelli: dedicherete la maggior parte del vostro tempo alla famiglia. Rafforzerete i legami familiari, vi prenderete cura della casa e dell'atmosfera domestica. La carriera passerà in secondo piano, anche perché potreste incontrare delle difficoltà o dei rallentamenti sul lavoro. Dovrete avere pazienza e perseveranza, senza lasciarvi scoraggiare dagli ostacoli o dalle critiche. In amore, potrete vivere belle emozioni con il partner, condividendo progetti e sogni per il futuro. Il vostro rapporto sarà basato sulla fiducia, sul dialogo e sulla complicità. Se siete single, potreste incontrare una persona speciale che vi farà battere il cuore. In famiglia, invece, sarete molto presenti e attenti alle esigenze dei vostri cari.

Vi occuperete dei figli, se ne avete, o dei genitori anziani, se ne avete bisogno. Con gli amici, invece, sarete meno disponibili del solito, preferendo dedicarvi alla sfera privata.

Cancro: vi troverete di fronte a un periodo che richiede una particolare attenzione all'aspetto emotivo e mentale. Potreste sentirvi confusi, insicuri o depressi, a causa di situazioni che vi mettono a dura prova o che vi fanno sentire inadeguati. Il consiglio è di cercare di mantenere un equilibrio interno, affidandovi al vostro intuito e alla vostra sensibilità. In amore, potreste vivere crisi con il partner, dovute a incomprensioni, dubbi o paure. Dovrete essere chiari e sinceri, senza nascondere i vostri sentimenti o le vostre fragilità.

Se siete single, potreste avere difficoltà ad aprirvi agli altri o a fidarvi di qualcuno. Il consiglio è di non chiudervi in voi stessi, ma di lasciare spazio alle novità e alle sorprese. In famiglia, invece, troverete un ambiente accogliente e rassicurante. I rapporti con i vostri parenti saranno affettuosi e solidali. Con gli amici, invece, potrete contare su un sostegno morale e su una comprensione profonda. Gli amici saranno una fonte di conforto e di consiglio per voi.

Leone: sarete pieni di gioia, specialmente se avete figli. Saranno la forza trainante per l'azione e la motivazione per migliorarvi. Dedicherete molto tempo e attenzione ai vostri pargoli, cercando di educarli, divertirli e proteggerli.

Sarete anche molto orgogliosi dei loro successi e dei loro progressi. In amore, potrete vivere belle situazioni con il partner, condividendo momenti di intimità, passione e divertimento. Il vostro rapporto sarà basato sull'armonia, sul rispetto e sulla generosità. Se siete single, potreste avere delle occasioni interessanti per conoscere nuove persone o per flirtare con qualcuno che vi piace. Il consiglio è di essere voi stessi, senza esagerare o ostentare. In famiglia, invece, sarete molto coinvolti e partecipi. Vi interesserete dei problemi e delle necessità dei vostri cari, offrendo il vostro aiuto e la vostra collaborazione. Con gli amici, invece, sarete molto socievoli e allegri. Organizzerete feste, uscite e viaggi con i vostri compagni di avventura, divertendovi e rilassandovi.

Vergine: dovrete affrontare delle sfide importanti sul piano professionale. Dovrete dimostrare le vostre capacità, la vostra competenza e la vostra affidabilità, senza lasciarvi intimorire dalla concorrenza o dalla pressione. Dovrete anche essere flessibili e adattabili, senza fossilizzarvi su schemi rigidi o obsoleti. In amore, potrete vivere situazioni stimolanti con il partner, scoprendo nuovi aspetti della vostra personalità o della vostra sessualità. Il vostro rapporto sarà basato sulla curiosità, sull'intelligenza e sulla complicità. Se siete single, potrete avere delle opportunità interessanti per incontrare persone affini al vostro modo di essere o di pensare. Il consiglio è di essere aperti e disponibili, senza essere troppo critici o esigenti.

In famiglia, invece, dovrete fare attenzione a non trascurare i vostri cari a causa del lavoro. Dovrete cercare di dedicare del tempo alla sfera domestica, mostrando interesse e affetto verso i vostri parenti. Con gli amici, invece, potrete trovare un valido sostegno e una fonte di consiglio. Gli amici saranno una risorsa preziosa per voi.

Previsioni astrologiche settembre 2023, relazioni sociali e familiari: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: vorrete affrontare sentimenti a lungo trascurati o di trovare un senso alla vostra esistenza. Vi porrete delle domande profonde e cercherete delle risposte che vi aiutino a crescere e migliorare. Sarete anche molto equilibrati e armoniosi, senza essere in conflitto con voi stessi o con gli altri.

In amore, potrete vivere situazioni serene e pacifiche con il partner, basate sulla comprensione, sul rispetto e sulla condivisione. Il vostro rapporto si baserà sulla pace, sull’equità e sull’empatia. Se siete single, potreste avere delle opportunità spirituali e sentimentali per incontrare persone che vi arricchiscono interiormente o che vi fanno sentire in sintonia. Il consiglio è di essere ascoltatori e gentili, senza essere troppo indecisi o passivi. In famiglia, invece, sarete molto armoniosi e collaborativi. Vi adatterete alle esigenze e alle richieste dei vostri cari, offrendo il vostro contributo e la vostra mediazione. Con gli amici, invece, troverete un equilibrio tra il tempo dedicato a voi stessi e quello dedicato agli altri.

Gli amici saranno fonte di ispirazione e stimolo per voi.

Scorpione: avrete il desiderio di realizzare i vostri obiettivi, sia sul piano personale che professionale. Vi presenterete sfide senza temere gli ostacoli o le difficoltà. Sarete anche molto magnetici e seducenti, attirando l’attenzione e l’ammirazione di molte persone. In amore, potrete vivere situazioni intense e appassionanti con il partner, esprimendo tutta la vostra sensualità e fedeltà. Il rapporto sarà basato sulla passione, sulla fiducia e sull’esclusività. Se siete single, potreste avere occasioni intriganti per conoscere persone che vi attraggono fisicamente o emotivamente. Il consiglio è di essere selettivi e prudenti, senza lasciarvi coinvolgere da situazioni ambigue o pericolose.

In famiglia, invece, dovrete fare attenzione a non essere troppo autoritari o possessivi. Cercherete di rispettare le opinioni e le scelte dei vostri cari, senza imporre la vostra volontà o la vostra visione. Con gli amici, invece, potrete contare su una lealtà e sincerità assolute. Gli amici saranno veri alleati per voi, con cui condividere segreti, progetti e avventure.

Sagittario: avrete una grande curiosità e un forte spirito di avventura. Sarete anche molto ottimisti e positivi, vedendo il lato buono delle cose e delle persone. In amore, potrete vivere situazioni divertenti e stimolanti con il partner, condividendo momenti di spensieratezza, allegria e novità. Il vostro rapporto si baserà sulla libertà, sull’amicizia e sulla condivisione.

Se siete single, potreste avere opportunità interessanti per incontrare persone provenienti da altri paesi o ambienti. Il consiglio è di essere aperti e socievoli, senza essere troppo superficiali o incoerenti. In famiglia, dovrete fare attenzione a non trascurare i vostri cari a causa della voglia di evasione o avventura. Dovrete cercare di mantenere un contatto regolare con i parenti, mostrando interesse e affetto verso di loro. Con gli amici, invece, potrete divertirvi e rilassarvi, trovando nella compagnia degli altri un modo per esprimere la vostra personalità e originalità.

Capricorno: avrete il desiderio di raggiungere i vostri obiettivi, dimostrare il vostro valore e ottenere il riconoscimento che meritate. Sarete molto responsabili, seri e determinati, senza lasciarvi distrarre o demoralizzare. Sarete anche molto prudenti e realisti, senza illudervi o rischiare troppo. In amore, potrete vivere situazioni stabili e sicure con il partner, basate sulla fiducia, rispetto e solidità. Il vostro rapporto si baserà sulla concretezza, coerenza e durata. Se siete single, potreste avere difficoltà a trovare una persona che soddisfi i vostri elevati standard o condivida i vostri valori. Il consiglio è di essere più flessibili e aperti, senza essere troppo rigidi o esclusivi. In famiglia, sarete molto presenti e attenti. Vi prenderete cura dei vostri cari, offrendo sostegno e protezione. Con gli amici, invece, sarete meno socievoli del solito, preferendo dedicarvi al lavoro o impegni personali.

Acquario: avrete il desiderio di esprimere la vostra originalità, creatività e indipendenza. Sarete animati da grande energia e forte spirito di iniziativa. Sarete anche molto aperti e tolleranti, senza giudicare o discriminare gli altri. In amore, potrete vivere situazioni sorprendenti e imprevedibili con il partner, condividendo momenti di novità, fantasia e libertà. Il vostro rapporto si baserà sull’eccitazione, amicizia e diversità. Se siete single, potreste avere opportunità originali e divertenti per conoscere persone che vi stimolano intellettualmente o sorprendono positivamente. Il consiglio è di essere curiosi e spontanei, senza essere troppo distaccati o irrispettosi. In famiglia, dovrete fare attenzione a non trascurare i vostri cari a causa della voglia di evasione o avventura. Dovrete cercare di mantenere un contatto regolare con i parenti, mostrando interesse e affetto verso di loro. Con gli amici, invece, potrete divertirvi e rilassarvi, trovando nella compagnia degli altri un modo per esprimere la vostra personalità e originalità.

Pesci: vorreste vivere le vostre emozioni in modo profondo e intenso, senza nasconderle o reprimerle. Sarete molto empatici e compassionevoli, senza essere egoisti o indifferenti verso gli altri. Sarete anche molto intuitivi e ispirati, senza essere razionali o logici. In amore, potrete vivere situazioni romantiche e magiche con il partner, condividendo momenti di intimità, dolcezza e comprensione. Il vostro rapporto si baserà sull’amore, fiducia e fusione. Se siete single, potreste avere opportunità romantiche e sentimentali per incontrare persone che vi attraggono spiritualmente o vi fanno sentire speciali. Il consiglio è di essere sinceri e delicati, senza essere troppo illusori o ingenui. In famiglia, troverete un ambiente accogliente e rassicurante. I rapporti con i parenti saranno affettuosi e solidali.