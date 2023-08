Si avvicina sempre più la fine del mese di agosto, intanto di seguito leggiamo le previsioni e l'oroscopo del 23 agosto 2023, con quelli che saranno i cambiamenti astrologici e le novità nel lavoro e in amore dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrologiche del giorno

Ariete: in amore è una giornata che vi porterà delle cose importanti da vivere, mentre in famiglia sarà facile discutere. Nel lavoro qualcosa da rivedere c'è, evitate però di fare tutto da soli.

Toro: per i sentimenti c'è la possibilità che questa giornata possa provocare dei disagi e possibili nervosismi a causa della Luna in opposizione, piccoli fastidi.

Nel lavoro non sono stati ancora superati tutti gli ostacoli, quindi c'è la necessità di riorganizzarsi.

Gemelli: a livello sentimentale se c'è un discorso da affrontare scegliete le parole adatte, non mancano comunque la voglia di rimettersi in gioco. Nel lavoro una persona potrebbe offrirvi la possibilità di portare avanti un progetto.

Cancro: in amore giornata promettente ma dovrete impegnarvi di più visto che qualcosa di recente è cambiato. A livello lavorativo potrete ripartire a breve.

Leone: a livello sentimentale giornata interessante visto che gli incontri saranno favoriti. Attenzione però a qualche insoddisfazione. Nel lavoro possibile spese, per questo motivo se c'è da fare una richiesta agite adesso.

Vergine: in amore è una giornata interessante con la Luna favorevole, se arriveranno degli incontri non rimandateli. Nel lavoro è probabile che ci sia la possibilità di discutere per un progetto futuro, ma in modo tranquillo.

Bilancia: in amore è meglio non lasciarsi andare a pensieri negativi in una coppia, alcuni stanno cambiando e questo per voi che al momento non è semplice.

Nel lavoro tutte le attività dovranno essere gestite con attenzione anche se c'è una buona capacità di azione.

Scorpione: a livello sentimentale se dovete parlare di questioni spinose sarà bene farlo ora con la Luna attiva. Nel lavoro c'è la necessità di fare il punto della situazione anche a causa di Giove in opposizione che porta delle spese in più.

Sagittario: a livello amoroso è una giornata migliore delle precedenti, in particolare se volete far colpo su una persona. Nel lavoro è meglio non fare mosse azzardate ma riflettere prima di agire.

Capricorno: per i sentimenti Luna favorevole e Sole che torna attivo e utile per gli incontri. Sarà possibile riallacciare un rapporto. Nel lavoro potrebbero esserci delle belle novità a breve.

Acquario: a livello sentimentale è possibile una discussione, è una fase di maggiore stanchezza. Nel lavoro è possibile che stiate cercando qualcosa di nuovo, un progetto ripartirà prima dell'autunno.

Pesci: in amore ci avviciniamo a una fine del mese che promette bene, ma alcune questioni dovranno essere riviste. Nel lavoro ci sono occasioni da portare avanti e del progetti in vista delle prossime settimane.